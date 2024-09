Harris-kampanje godtar regler for debatt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Debatten 10. september i regi av ABC News blir den første mellom Donald Trump og Kamala Harris, som tok over etter president Joe Bidens fomlende opptreden i hans første debatt.

Opprinnelig var det president Joe Bidens kampanje som krevde at mikrofonene skulle stenges for å unngå stadige avbrytelser fra Trump. Men nå har det vært Trumps kampanje som har krevd at de stenges, mens Harris ville ha åpne mikrofoner.

Harris-kampanjen sier de fortsatt håper på øyeblikk der ABC må åpne mikrofonene for å la en kandidat svare.

