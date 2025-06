Bruce Springsteen: En gavepakke til venner

Den første « Tracks»-samlingen til Bruce Springsteen ble utgitt i 1988, med 68 spor som enten var uhørte eller ikke hadde vært på noen album før. Nå topper han dette med 83 til, 74 av dem helt nye for folk flest. De resterende kommer i andre versjoner enn de som er kjente fra før. Disse er samlet på sju album. Flere av disse albumene ble spilt inn med en helhetlig tanke, men forlatt og gjemt bort etter at de var ferdige.

Det er ikke uvanlig at artister spiller inn langt flere sanger enn de har bruk for. Noen har perioder med produktiv inspirasjon der de plutselig får nye ideer som gjør de forrige ideene uinteressante. Enkelte setter sine egne høye krav som det er vanskelig å leve opp til. Vi skal heller ikke glemme at artistene ofte er de dårligste til å vurdere standarden på sine egne utspill.

Når vi ser på tidslinja for disse fortapte albumene kan vi få en forklaring på hvorfor Bruce Springsteen har så mye å by på i ettertid: Han ga i perioder ut veldig få album. Da er det ikke rart at mange innspillinger ble liggende igjen. Det gikk gjerne tre, fem, eller i et tilfelle sju år mellom hver nye studioplate. På hele 90-tallet slapp han bare ut tre album.