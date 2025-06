Våt Sankthansaften i vente

Som vanlig tar Pernille Borander forbehold – selv ikke en statsmeteorolog bestemmer over været – men hun går langt i å love vått vær for de fleste av oss.

– Det blir generelt en ganske overskyet og våt sankthansaften i Sør-Norge, og det samme gjelder for Trøndelag. Det kan bli kraftige regnbyger, en god blanding av både jevnt og trutt regn og noen kraftige regnskyll, sier Borander til NTB.

Det som skjer fra søndag av er at det kommer inn et lavtrykk med en del fuktighet og ustabile luftmasser.

– Det blir litt ujevn fordeling av den kraftigste nedbøren, men generelt er det Vestlandet og Telemark som får det mest vått med kraftige regnskyll og mulighet for torden.

Sol langt mot nord

Først når man har beveget seg nordover til Nordland og Troms er det gode sjanser for sol på sankthansaften.

– Det ligger an til at nord i Nordland kan det bli en ganske fin dag med en del sol, det samme gjelder lenger nord, i Troms, sier Borander, som etter en liten tenkepause sier at grensen mellom det våte været og solgløttene nok går ved Bodø.

Statsmeteorologen åpner likevel for at det for at det kan lettere vær mot kvelden på sankthansaften enkelte steder i Sør-Norge.

– For eksempel østlige delen av Agder, der kan det bli ganske fint utover ettermiddagen og kvelden mandag, og kanskje litt sol. Det samme gjelder for Møre og Romsdal.

Lørdagen kan bli årets varmeste

Før vi skal feire sankthans og kanskje tenne bål, hvis ikke det blåser og regner for mye, skal vi gjennom en lørdag som vil by på de høyeste temperaturene hittil i år.

– I dag er det spennende hvor varmt det blir. Det er litt tropisk varme fra Europa som har kommet nordover, og mange får årets varmeste dag på. På Sørlandet og Østlandet er det kanskje noen som får se 30-tallet.

30 er grensen for at meteorologene kaller det tropedag.

– Det blir litt mer blandet vær nordover, men det vil også være en del sol i Troms og Nordland, sier Borander.