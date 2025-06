Slik gir rentekuttet dyrere euro-ferie

Saken oppsummert Norges Banks uventede rentekutt har svekket krona, noe som gjør sommerferier i blant annet euroland dyrere for nordmenn enn det en stund har sett ut til.

Nettopp det at rentekuttet kom så brått og uventet, er årsaken til at markedet reagerer negativt, ifølge rente- og valutastrateg. Oppsummeringen er generert av Labrador AI, men gjennomlest av en journalist.

Nordmenns sommerferie utenlands vil bli både opplevd og faktisk dyrere enn forventet, som følge av torsdagens overraskende rentekutt fra Norges Bank, mener Nils Kristian Knudsen, rente- og valutastrateg i Handelsbanken.

Norges Bank satte, stikk i strid med hva de fleste trodde, styringsrenta ned med 0,25 prosentpoeng til 4,25 prosent. Det var første norske justering av renta på halvannet år.

Rentekuttet fikk umiddelbar effekt på den norske kroneverdien.

– Det ble litt som fryktet, når sentralbanken gjør noe som ikke er ventet i markedet. Vi har fått en kronesvekkelse på torsdagens rentebeskjed. Og det er litt som forventet med en slik manøver, sier Knudsen til Dagsavisen.



Når vi snakker med ham et døgn etter at rentebeskjeden kom, er krona svekket med cirka 1 prosent mot euro. På et døgn er euroen blitt rundt 13 øre dyrere.

Krona har også svekket seg litt mot de fleste andre valutaer, inkludert dollar og svenske og danske kroner.

En svekket norsk krone mot euro vil gi dyrere solsenger og restaurantbesøk ved Middelhavet i sommer, enn mange trolig hadde sett for seg før torsdagens rentekutt fra Norges Bank. Foto: Lise Åserud/NTB

Dyrere ferie, men liten endring fra i fjor

Knudsen mener vi må være forberedt på at kursene kan svinge litt framover. Men ferien i utlandet vil mange steder bli dyrere enn mange hadde sett for seg.

– Det er ingen dramatikk i en svekkelse på 13 øre mot euro, men det blir dyrere for folk å reise og feriere utenlands enn vi så for oss.

Så spørs det også litt hva man sammenlikner med, poengterer eksperten.

– De to siste somrene lå kronekursen mot euro på cirka 11,55 og 11,60, så nivået per i dag er egentlig ganske likt som de to årene. I perioder kostet euroen også over 12 kroner, minner han om.

Men det var da, og folk glemmer fort. Basert på den siste tidens utvikling – før rentekuttet – vil nok mange oppleve det som dyrere enn forventet å betale i euro i sommer, mener Knudsen.

– Krona hadde jo styrket seg noe over tid før rentekuttet, så vi nordmenn synes jo likevel at euroen er dyr og at krona er svak, sier han.



– Gir en sjokkeffekt

Skylden legger Knudsen på torsdagens rentekutt. Men enda mer presist: Sjokkeffekten i rentekuttet.

– Rentekuttet kom overraskende for valutamarkedet, noe som gjør det mindre attraktivt å plassere penger i norske kroner.



Han utdyper:

– Rentekuttet kom brått og uventet og brøt Norges Banks handlingsmønster. Sjokkeffekten det gir, får markedene til å tvile og spørre seg: Hvor har vi Norges Bank?

Ytterligere en faktor bidrar til usikkerhet, påpeker han.

– Med dette overraskende rentekuttet blir også Norges Bank tolket dithen at den vil senke renta videre, noe som kan dempe norsk krones attraktivitet de neste månedene. Det er jo også lagt opp til to nye kutt i år, poengterer Knudsen.

Stor usikkerhet internasjonalt

Han tror den norske krona kunne holdt seg mer stabil gjennom sommeren uten rentekuttet og signalene det sender om fortsettelsen.

– Effekten vi ser er at det skaper usikkerhet og at krona svekkes, sier Knudsen.



Han understreker at det er snakk om usikkerhet, for mye kan skje i en urolig verden før et eventuelt neste rentekutt fra Norges Bank, som trolig vil komme i september og/eller desember dersom sentralbanken legger de samme vurderingene til grunn.

– Vi bør ta med oss at det er muligheter for at renta er på vei ned også i andre land framover, så vi skal være forsiktige med å sette to streker under at krona vil svekkes mye mer, mener Knudsen, og fortsetter:

– Det blir uansett en periode med markedstilpasninger, som vil gjøre at krona går litt svakere en periode enn den har gjort de siste ukene. Og det vil påvirke norske feriebudsjetter i euroland negativt.



– Men det vil i sum ikke treffe oss så hardt, selv om vi synes restaurantbesøk ved Middelhavet svir på pungen?

– Det er plusser og minuser ved rentekuttet. Mens utenlandsferien blir dyrere, får husholdningene det igjen på boliglånet, påpeker Knudsen.

Tror ikke på varig svak krone

Han er ikke veldig bekymret, selv om rentekuttet kom overraskende.

– Rentekuttet kan tolkes som at Norges Bank kanskje ønsker seg en litt svak krone, fordi det øker konkurransekraften i eksport og beskytter arbeidsplasser.

– Så du mistenker at Norges Bank har tatt en Trump her?

– Nei, nei, nei – men alt henger sammen og det er mange hensyn å ta når renta skal settes, presiserer Knudsen.

– Vi har ikke endret våre prognoser som følge av rentekuttet, da norsk økonomi går ganske bra om dagen, og vi tenker at krona kan ha litt mer å gå på. Vi ser ingen grunn til at krona skal gå varig svakere, slutter han.