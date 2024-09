Eks-republikanere saboterer Trump – vil heller ha Harris

Organisasjonen Republican Voters Against Trump (RVAT) jobber aktivt mot at Donald Trump skal få en ny periode som president i USA.

Nå trapper de opp innsatsen med en kampanje til 11,5 millioner dollar, mer enn 120 millioner kroner, hvor de lanserer en reklamefilm med tidligere Trump-velgere, som lover at de aldri mer vil støtte ham, skriver The Guardian.

«I 2024 vet Trumps tidligere støttespillere at et nytt Trump-presidentskap vil føre USA inn på en av de mørkeste stiene i vår historie», skriver RVAT på egne nettsider.

Mens tidligere uavhengig kandidat til presidentvalget, Robert F. Kennedy jr. mener folk vil få se en helt annen og mer skikket Trump ved roret enn i hans forrige presidentperiode, tror historiker Hans Olav Lahlum at det neppe vil skje. Mange tidligere Trump-velgere deler altså den norske ekspertens syn.

På RVATs nettsider har til nå mer enn 280 tidligere velgere av det republikanske partiet og tidligere Trump-velgere lastet opp videoer hvor de erklærer motstand mot Trump og forklarer hvorfor de har endret oppfatning.

Les også: Harris kritiseres for å ikke snakke politikk (+)

– De er lei av alt dramaet

I reklamefilmen gir Trump-motstanderne en rekke ulike begrunnelser for at de har snudd. Blant annet nevnes Trumps påvirkning før angrepet mot Kongressen i januar 2021, hans nedverdigende kommentarer om kvinner og de 34 straffedommene mot ham.

Sarah Longwell, administrerende direktør for RVAT, sier til MSNBC News at tanken bak reklamekampanjen var å gi tidligere Trump-velgere, som vurderer å gå over til å stemme på visepresident Kamala Harris, en plattform til å gjøre det. Hun hevder at fokusgrupper har vist en «enorm åpenhet» blant noen Trump-velgere for å støtte demokratenes kandidat Harris.

– Vi tar Trump-velgernes stemmer og løfter dem fram slik at det sender et signal til andre Trump-velgere som er nysgjerrige på Kamala, sier Longwell og fortsetter:

– De er interessert i å stemme på henne, enten fordi Donald Trump utgjør en slik trussel eller fordi folk er lei av Trump. De er lei av alt dramaet og lei av fornærmelsene.

RVAT har spesielt valgt å fokusere på nøkkelstater som Pennsylvania, Michigan og Wisconsin, som president Joe Biden vant i 2020 og som Kamala Harris må beholde demokratisk oppslutning i ved valget i november.

Les også: Trump sier han hadde full rett til å gripe inn i 2020-valget

– Mange moderate velgere

Helt siden 2016 har det eksistert en organisert intern motstand mot Trump på republikansk side, så det er ikke noe nytt, ifølge USA-ekspert Hilmar Mjelde.

De som har sluttet seg til motstandsgruppa kan ikke lenger kalles republikanere, mener han.

Hilmar Mjelde, professor i statsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet, følger amerikansk politikk tett. (Mauricio Ramirez, Høgskulen på Vestlandet)

– De er kanskje mer korrekt å anse som eks-republikanere, sier Mjelde til Dagsavisen.

«Helt siden Trump kunngjorde sitt kandidatur i 2015, har han fremmedgjort republikanske velgere fra partiet», skriver RVAT på sine nettsider.

Mjelde mener det er vanskelig å anslå hvor stor anti Trump-bevegelsen er på republikansk side.

– I selve partiet finnes de knapt lenger. Det vi vet er at det finnes mange moderate velgere, som før stemte republikansk, men som nå stemmer på demokratene. Det er generelt vanskelig å tallfeste velgergrupper i USA fordi amerikanske partier ikke opererer med partimedlemskap. Og mange velgere kan veksle mellom å stemme på begge partiene. Partitilhørighet er et løst begrep i USA, forklarer Mjelde.

Les også: Spår tap for Donald Trump: – Folk er lei av løgnene (+)

Tror kampanjen kan ha effekt

RVAT mener at Trump bare er blitt mer ekstrem siden 2020 og at hans uvilje mot å innrømme at han tapte valget det året førte til det voldelige opprøret i Kongressen.

«En av de farligste dagene demokratiet vårt noensinne har sett. Han har hyllet våre fiender, som Vladimir Putin, og har til hensikt å svikte våre Nato-allierte og det ukrainske folket. Han vil innsette lojalister i sin neste administrasjon som vil sørge for at han får det som han vil, uansett hvor ulovlig det måtte være», mener RVAT.

Hilmar Mjelde tror at reklamekampanjen og filmen kan ha noe for seg i motstanden mot Trump.

– Bare i vippestatene var det nesten en million velgere som stemte mot Trump i de republikanske nominasjonsvalgene i vår. Noen hundre tusener av disse kan tenkes å være åpne for å stemme på Harris. Det er mange nok til å ha en effekt, slutter Mjelde.

Les også: Mener Trump kan ha valgt feil visepresidentkandidat (+)

Les også: Kamala Harris vil gjøre som Bush og Obama: – Et klokt valg (+)