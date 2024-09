Ekspert avfeier påstand om Donald Trump: – Det tror jeg ikke på

Robert F. Kennedy Jr. (RFK Jr.) ga seg nylig som uavhengig kandidat i presidentracet i USA. I stedet valgte han å støtte Republikanernes presidentkandidat Donald Trump, noe som førte til skarp kritikk fra Kennedys egen familie.

Men RFK Jr. hevder at de som uroer seg for en ny Trump-periode i Det hvite hus, kan slappe av.

– Hvis han vinner, kommer folk til å se en helt annen president Trump enn det de gjorde i hans presidentperiode i 2016-2020, sier Kennedy til podkasten All-In. Også MSNBC har omtalt saken.

Robert F. Kennedy Jr. (bildet) er sønn av Robert F. Kennedy, som ble skutt og drept i juni 1968 mens han kjempet om Demokratenes nominasjon til presidentvalget samme år. (Stefan Jeremiah/AP)

Tror på en mindre samlende Donald Trump

Kennedy Jr. legger til at han mener Trump har forandret seg som person, og at han er bedre rustet til å styre USA enn tidligere.

– Han lytter til flere enn kun den smale, høyreorienterte gruppen som folk er livredde for, sier Kennedy Jr. i podkasten.

Historiker og forfatter Hans Olav Lahlum er mildt sagt uenig med Kennedy Jr.

– Det har jeg svært liten tro på, sier Lahlum til Dagsavisen om RFK Jr.-utspillet.

Historiker og forfatter Hans Olav Lahlum følger presidentvalget i USA tett. (Fredrik Hagen/NTB)

Det er heller tvert imot, mener Lahlum, som blant annet har skrevet bøkene «Presidentene» og «Trump, Biden og slaget om USA».

– Trumps uttalelser i denne valgkampen tyder snarere på at han har utviklet seg i motsatt retning, og at han vil bli en enda mindre samlende president enn i sin forrige periode hvis han vinner, mener Lahlum.

Les også: – Dette er knusende for Vladimir Putin

Trump ut mot Kamala Harris’ «svakhet»

Trump har så langt i valgkampen gått hardt ut mot Demokratene og sin motkandidat Kamala Harris. Ifølge Trump er Demokratenes presidentkandidat «en radikal marxist som prater uten å gjøre noe».

– Harris står for inkompetanse og svakhet. Landet vårt blir ledd av over hele verden, skrev Trump på sin egen sosiale plattform Truth Social nylig. Deretter anklaget han henne for «ikke å ha fått til noe som helst» som visepresident, skriver NTB.

Demokratenes presidentkandidat Kamala Harris har gjort det bra på målingene den siste tiden. Det ligger an til å bli et svært jevnt valgrace mellom visepresidenten og Republikanernes Donald Trump. (Quinn Glabicki/Reuters)

Robert F. Kennedy Jr. har på sin side skapt overskrifter gjennom valgkampen, både før og etter han trakk sitt kandidatur. Den politiske strategen Doug Heye kalte nylig RFK Jr. for «en underlig kandidat». Han viste til flere bisarre historier, deriblant at RFK Jr. hevdet å ha dumpet et bjørnekadaver i Central Park i New York for ti år siden.

– RFK Jrs «kandidatur» er en kronisk merkelig historie for seg selv i historien om denne valgkampen, tilføyer Hans Olav Lahlum.

Les også: Kamala Harris vil gjøre som Bush og Obama: – Et klokt valg (+)

Les også: Spår tap for Donald Trump: – Folk er lei av løgnene (+)

Les også: Donald Trump feirer RFK-støtten. Men ekspert tror den kan skade ham (+)

---

Hvem er Robert F. Kennedy Jr.?

Født Robert Francis Kennedy Jr., 17. januar i 1954 i Washington D.C.

Sønn av Robert F. Kennedy, som ble skutt og drept i juni 1968 mens han kjempet om Demokratenes nominasjon til presidentvalget samme år.

Stilte som uavhengig i 2024-valget, etter å ha mislyktes i å bli nominert som presidentkandidat for Demokratene. Trakk seg fra racet for få dager siden, og støtter nå Republikanernes kandidat Donald Trump.

Kennedy har avslørt at han får en rolle i Donald Trumps såkalte overgangsteam. Dette er en gruppe som skal hjelpe Trump med å utpeke regjeringsmedlemmer dersom ekspresidenten vinner høstens valg i USA.

Kennedy Jr. har grunnlagt to stiftelser: Waterkeeper Alliance arbeider for å sikre rent vann, og antivaksinegruppen Children’s Health Defense som vokste raskt under koronapandemien.

RFK Jr. har en lavmælt, men anstrengt stemme som følge av den nevrologiske sykdommen spasmodisk dysfoni.

Framstiller seg selv som en sannhetssøker som kjemper middelklassens sak mot mektige interesser. Som advokat har han vunnet flere saker mot mektige selskaper.

Kennedy Jr. har markert seg som kritiker av amerikansk støtte til Ukraina. Han har også støttet Israels krig mot Hamas i Gaza.

Kennedy har gått inn for å redusere militærutgiftene og bekjempe eiendomskostnadene slik at unge har en sjanse på boligmarkedet.

(Kilde: NTB / Store norske leksikon)

Robert F. Kennedy Jr. og Donald Trump under et valgmøte i Arizona nylig. (REBECCA NOBLE/AFP)

---