Iran slapp fri to svensker i bytte mot iraner dømt for krigsforbrytelser

– Om noen timer lander to svenske statsborgere som har gått gjennom helvete på jord. Deres familier kan gjenforenes, sier statsminister Ulf Kristersson i en uttalelse.

Den svenske EU-diplomaten Johan Floderus (33) ble pågrepet i Iran under en feriereise i april 2022. Pågripelsen skjedde kort tid etter at den tidligere offiseren Hamid Noury (63) fikk en livstidsdom i Sverige for drap på politiske fanger og krigsforbrytelser i Iran på 80-tallet.

Flere eksperter har uttalt at Iran brukte Floderus som pressmiddel for å få Noury utlevert til Iran.

Risikerte dødsstraff

Lørdag ble det altså klart at begge er sluppet fri i en fangeutveksling, sammen med svensken Saeed Azizi. Han ble pågrepet i november i fjor og ble dømt til fem års fengsel i Iran. Floderus risikerte å bli dømt til dødsstraff for spionanklager.

– Vi er selvfølgelig fryktelig glade, sier 33-åringens far Matts Floderus lørdag.

Floderus har sittet fengslet i 790 dager for anklager om spionasje for Israel. Sverige beskriver anklagene som grunnløse.

– Kynisk forhandlingsspill

– Iran har gjort dem begge til brikker i et kynisk forhandlingsspill, med mål om å få den iranske statsborgeren Hamid Noury sluppet ut av fengsel i Sverige, sier Kristersson, uten å faktisk bekrefte at Noury er løslatt.

Iranske myndigheter bekrefter imidlertid at Noury er sluppet fri. Regjeringen i Oman, som var mekler i fangeutvekslingen, opplyser at borgere fra Sverige og Iran ble fløyet til den omanske hovedstaden Muscat lørdag.

En tredje svenske, en lege som har sittet fengslet i Iran i hele åtte år, inngår tilsynelatende ikke i fangeutvekslingen. Svensk-iranske Ahmadreza Djalali, som tidligere jobbet som forsker i katastrofemedisin ved Karolinska Institutet utenfor Stockholm, er dømt til døden i Iran.

– Familien hans er svært fortvilet, sier generalsekretær Anna Johansson i Amnesty i Sverige.

Tortur og drap

Hun er kritisk til at regjeringen nå har spilt sitt absolutt sterkeste kort som kunne vært brukt for å få 52 år gamle Ahmadreza Djalali sluppet fri.

– Her gjenstår et spørsmål til den svenske regjeringen, hva skal den nå gjøre for å sikre at også han blir sluppet fri og får muligheten til å bli gjenforent med sin familie her hjemme i Sverige? spør Johansson og legger til at det selvsagt er gledelig at Floderus og Azizi er på vei hjem.

Iran har i en årrekke brukt arrestasjoner av utenlandske statsborgere som forhandlingskort for å sikre løslatelser av egne borgere og for å få frigitt fryste midler i utlandet.

Den tidligere iranske offiseren Noury ble pågrepet på en feriereise i Sverige i 2019 og dømt til livsvarig fengsel tre år senere. Han ble funnet skyldig i tortur og drap på politiske fanger i Gohardasht-fengselet i Iran der han jobbet på 1980-tallet.

