Clinton: – Godta at Joe Biden er gammel

Alderen til USAs sittende president Joe Biden (81) diskuteres stadig i den amerikanske presidentvalgkampen, både på demokratisk og republikansk side.

Ifølge en undersøkelse fra NBC er 76 prosent av velgerne bekymret for Joe Bidens mentale og fysiske helse, mens 61 prosent oppgir at de er bekymret for Trumps juridiske utfordringer før presidentvalget. Bare 48 prosent bekymrer seg særlig for Trumps helse.

Tidligere utenriksminister, senator og presidentkandidat Hillary Clinton (76), som tapte valget mot Donald Trump (77) i 2016, sier til radioprogrammet «Mornings with Zerlina» på SiriusXM at det er på tide å «akseptere realitetene» om Biden. Medier som Fox News og Daily Mail har også omtalt saken.

– Her om dagen sa noen til meg at «Biden er gammel». Jeg svarte «Vel, du vet, Joe Biden er gammel». La oss godta det. Han er gammel.

Republikanernes Donald Trump og Demokratenes Joe Biden skal kjempe om valgseieren i USA 5. november i år. (Andrew Harnik/AP)

– Trump truer demokratiet

Demokraten Clinton, som ikke går inn på kandidatenes mentale helse, peker på at heller ikke Trump er en ungfole. Hun forsvarer jobben Biden gjør.

– Vi har en konkurranse mellom en kandidat som er gammel, men som har vært effektiv i jobben og som ikke truer demokratiet. Så har vi en annen kandidat som også er gammel, men som er farlig og truer demokratiet vårt, sier Clinton, som legger til at hun er mye mer bekymret for Trump enn Biden.

Særlig Bidens helse blir svært ofte omtalt i amerikanske medier nå. Temaet eskalerte etter at rapporten om presidentens håndtering av graderte dokumenter ble lagt fram tidligere i februar. Spesialetterforsker Robert Hur mente at Biden beholdt og delte «med overlegg» fortrolig informasjon da han var privatperson, men at det ikke er grunnlag for å reise straffesak.

Hur skrev at Biden framsto som en «sympatisk, velmenende eldre herre med dårlig hukommelse».

Har du sett denne kommentaren?: Trump og Biden er begge for gamle

Peker på Reagan, Trump og Biden

I høst snakket Dagsavisen med USA-ekspert Hilmar Mjelde, professor i statsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet, om alderspoenget i den amerikanske valgkampen.

– Alder blir et tema hvis en kandidat er under 40 eller over 70 år. Da oppstår det tvil om kandidatens evne til å gjøre presidentjobben, sa Mjelde.

– Samtidig gjør velgerne en totalvurdering. Ronald Reagan, Trump og Biden vant alle til tross for at alderen ble brukt mot dem, poengterte Mjelde.

Professor i statsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet, Hilmar Mjelde. (Privat)

Hillary Clintons bekymring om at Trump er en fare for demokratiet, deles av mange på demokratisk side. Overfor Dagsavisen har forfatter og USA-ekspert Hans Olav Lahlum tidligere kommentert dette.

– Flere har uttrykt bekymring for demokratiet i USA hvis Trump vinner. Hva mener du om det?

– Jeg tror ikke det er «kroken på døra» for demokratiet i USA om Trump vinner valget, for USA har veldig etablerte institusjoner. Men skulle han vinne, blir det likevel en kritisk test for USA. Både innenlands, men også med tanke på internasjonalt samarbeid, med Nato og lignende, sa Lahlum før jul.

Republikanernes Ronald Reagan ble USAs 40. president. Han satt ved makten i perioden 1981–1989. (Anonymous/Ap)

Fakta om Hillary Clinton

Amerikansk jurist og politiker.

Vokste opp i republikansk hjem i Chicago, der hun ble født 26. oktober 1947.

Tidligere utenriksminister (2009-2013), førstedame (gift med ekspresident Bill Clinton, 1993-2001) og senator for New York (2001-2009).

I 2007 erklærte hun seg som kandidat til presidentvalget i 2008. Hun var lenge favoritt til å vinne nominasjonen, men tapte for partifellen Barack Obama i en jevn valgkamp.

Ble Demokratenes presidentkandidat i 2016, men tapte valget mot Republikanernes Donald Trump.

I mars 2019 sa Clinton at hun ikke kom til å stille som kandidat ved presidentvalget i 2020 eller til verv i hjemstaten New York. Joe Biden ble Demokratenes presidentkandidat, og han slo Donald Trump i valget.

(Kilde: NTB / Store norske leksikon)

Hillary Clinton. (Andres Kudacki/AP)

