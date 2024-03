USA-ekspert: – Nå bør Haley bryte ut av partiet

Ifølge Wall Street Journal og NBC News vil Haley formelt kunngjøre at hun trekker seg onsdag. Den tidligere FN-ambassadøren har fram til nå utfordret Trump om å bli Republikanernes presidentkandidat, men etter at Trump vant 14 av 15 stater der republikanerne hadde nominasjonsvalg tirsdag – på den såkalte supertirsdagen – har Haley satt punktum for denne gang.

– Nikki Haley var på politisk overtid i valgkampen. Hun gir seg mens leker fortsatt er god, og imens står døren til Donald Trump fortsatt på gløtt, tror jeg.

Det sier Hilmar Mjelde, professor i statsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet, til Dagsavisen. Han følger amerikansk politikk svært tett.

– Jeg tror dessuten ikke at det er for sent for Haley å bli Trumps visepresidentkandidat. Hun har vist at hun representerer en intern opposisjon Trump trenger for å vinne til høsten, påpeker Mjelde.

Former U.S. President Trump holds a watch party event to mark the Super Tuesday primary elections at his Mar-a-Lago property Republican presidential candidate and former U.S. President Donald Trump gestures at a watch party event to mark the Super Tuesday primary elections at his Mar-a-Lago property, in Palm Beach, Florida, U.S. March 5, 2024. REUTERS/Marco Bello (Marco Bello/Reuters)

Kan Haley og Trump forsones?

Trump og Haley har fyrt løs mot hverandre i mediene i løpet av valgkampen. Men partier og politikeres prioritet nummer én er å vinne valg, poengterer Hilmar Mjelde.

– Derfor gir det mest mening for både Trump og Haley å forsones. Fortsetter de feiden tjener det kun sittende president Joe Biden.

Mjelde mener videre at Haleys exit fra presidentracet kan tolkes som at hun ønsker å bevare en fremtid for seg selv i Det republikanske partiet.

– Men i så fall må hun stille seg helt og fullt bak Trump, sier USA-eksperten.

USA-ekspert og professor i statsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet, Hilmar Mjelde. (Høgskolen på Vestlandet,)

Han mener derfor at Haley har bedre odds som uavhengig kandidat – og at sjansen hennes til å lykkes med dette er bedre enn hos noen annen toppolitiker i USA. Spørsmålet er om hun våger.

– For gjør hun det, er det ingen vei tilbake, mener professoren.

Et nytt parti i USA?

Haley har så langt avvist at hun ønsker å være uavhengig kandidat, og har forsikret at det er republikansk politiker hun er.

– Men Haley bør bryte ut av partiet og danne et nytt konservativt parti. Det er en stor sentrum-høyre-velgermasse i USA som for tiden mangler representasjon i politikken. Vi ser at både høyresiden i Det demokratiske partiet og anti-Trump-fløyen i Det republikanske partiet presses ut, som for eksempel senatorene Kyrsten Sinema og Joe Manchin, sier Mjelde.

USAs valgordning har en tendens til å produsere to store partier. I forskningen er det kjent som «Duvergers lov», beretter Mjelde.

– Men det må ikke være slik. For USA er modent for et nytt og tradisjonelt konservativt parti, tror han.

– Forskning tilsier at når det er politisk etterspørsel etter nye partier, vil de bryte gjennom. Vi har sett at Liberaldemokratene i Storbritannia har klart å etablere seg, og Storbritannia har samme valgordning som USA, tilføyer Mjelde.

Sittende president Joe Biden skal etter alle solemerker kjempe mot Donald Trump i kampen om presidentembetet i valget i USA 5. november. (Alex Brandon/AP)

Fakta om Nikki Haley

Født i Bamberg i South Carolina 20. januar 1972.

Utdannet som regnskapsfører, jobbet i foreldrenes klesbedrift. Valgt inn i delstatsforsamlingen i South Carolina i 2004.

Datter av indiske innvandrere som bosatte seg i South Carolina. Gift og har to barn.

Var guvernør i delstaten fra 2011 til 2017.

Var FN-ambassadør i Donald Trumps periode i Det hvite hus, men forlot Trump-administrasjonen i 2018.

Har forsøkt å bli republikansk presidentkandidat, men har ligget langt bak Donald Trump på meningsmålingene. Anses som mer moderat enn Trump.

Var Trumps siste reelle utfordrer etter at Florida-guvernør Ron DeSantis trakk seg fra nominasjonskampen.

Under valgkampen har hun kritisert Trump for å ha vært for ettergivende overfor Kina, Nord-Korea og Russland.

(Kilde: NTB)

Nikki Haley. (Callaghan O'Hare/Reuters)

