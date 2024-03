Donald Tusk: – Nå lever vi i en førkrigstid

Den tidligere EU-presidenten Tusk holdt en kort tale under partigruppa EPPs partikongress i rumenske Bucuresti før helgen. Borgerlige Det europeiske folkeparti (EPP) er den største partigruppen i EU-parlamentet.

– Ansvaret for den vestlige sivilisasjonens skjebne, basert på frihet og respekt for ethvert menneske, hviler på hver enkelt av oss. Tiden for salig fred er forbi. Vi lever i nye førkrigstider, sa Tusk, ifølge den store polske avisen Gazeta Wyborcza.

Polens statsminister Donald Tusk avbildet under sin tale i Bucuresti, Romania, torsdag. (Andreea Alexandru/AP)

På sin egen X-konto, tidligere Twitter, gjentar Tusk budskapet.

– Etterkrigstid-epoken er over. Vi lever i nye tider – en førkrigstid-epoke. Derfor er Nato og solidaritet mellom Europa og Amerika viktigere enn noen gang, skriver den polske statsministeren.

Europa, USA og Ukraina

I Romania understreket Tusk at «Europa ønsket å leve og utvikle seg i etterkrigsverdenen».

– Vi står imidlertid overfor et enkelt valg nå. Enten vil vi forsvare våre grenser, territorier, våre prinsipper, det vil si i bunn og grunn våre innbyggere og fremtidige generasjoner, eller så vil vi tape, sa den polske statsministeren, ifølge Gazeta Wyborcza.

Han la til at det er viktig for Europa å tro på sin egen styrke, med referanse til usikkerheten rundt europeisk sikkerhet og Ukraina-støtte dersom Donald Trump vinner presidentvalget i USA i november.

– Kun et samlet Vesten kan hjelpe Ukraina med å vinne, sa Tusk i sin tale til nasjonalforsamlingen i Polen før jul.

Donald Trump sikter mot en retur til maktens korridorer i Det hvite hus i USA i november. Det har ført til uro blant eksperter og politikere, blant annet med tanke på støtten til Ukraina i krigen mot Russland. (Sam Navarro/Reuters)

Han la til at det er smertelig å se Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj måtte arbeide hardt for å overbevise verdensledere om å holde støtten til ukrainerne ved lag. Tusk har også pekt på Republikanerne i USA som en bremsekloss i arbeidet med ny Ukraina-støtte.

Hardt ut mot Putin

Statsministeren har tidligere gått hardt ut mot Vladimir Putin og Russlands krig i Ukraina.

– Russlands president Putin er en krigsforbryter, og den eneste grunnen til krigen er Russlands aggresjon mot Ukraina. Uansett hvor sterk Russland blir, må det ikke være tvil om den politiske, moralske og historiske vurderingen av det som finner sted i Ukraina, uttalte den polske statsministeren i slutten av februar.

Russlands president Vladimir Putin, her avbildet under et besøk hos en flyskole i Krasnodar nylig. (Mikhail Metzel/Reuters)

Historikeren Tusk, som har politiske røtter i den antikommunistiske bevegelsen og erfaring med å løse politiske kriser både i inn- og utland, regnes av mange som en garantist for at Polen ikke går i en enda mer autoritær retning og fjerner seg fra EU, skrev NTB i forbindelse med det polske valget i høst.

Donald Tusk var også Polens statsminister fra 2007 til 2014, og satt som EU-president fra 1. desember 2014 til 30. november 2019. I EU-tiden håndterte han store kriser, som migrasjon, økonomisk kollaps i Hellas og Brexit.

Tusk er stolt av sin familiebakgrunn som Kasjuber – en vestslavisk minoritetsgruppe fra Gdansk-regionen. Han oppdaget røttene sine først som voksen, noe som fikk ham til å lære seg språket, som er en dialekt av det utdødde pommerske språket, ifølge NTB.

Fakta om Donald Tusk

Født 22. april 1957 i Gdansk i Polen

Gift, to barn

Utdannet historiker, var aktiv i opposisjonen og i fagbevegelsen Solidaritet i det kommunistiske Polen

I 2001 var han med på å danne det næringslivsvennlige partiet Borgerplattformen. Partileder siden 2021

Statsminister i Polen 2007–2014, og igjen fra 2023. 11. desember 2023 stemte et flertall av de folkevalgte i landets nasjonalforsamling for å gi ham oppdraget med å danne ny regjering

EU-president 2014–2019

(Fakta: NTB)

Donald Tusk. (SERGEI GAPON/AFP)

