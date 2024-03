Oppgjør på geriatrisk avdeling

«For verdens skyld, og din egen, vær så snill og avstå fra denne høstens valg, herr president, og la noen yngre redde oss fra Trump».

Slik lyder en melding fra den anerkjente britiske forfatteren og Oxford-professoren Timothy Garton Ash på Twitter/X. Et hjertesukk. Et uttrykk for frustrasjon over den sittende presidentens alder. Meldingen var akkompagnert med et bilde av en graf. En graf fra den amerikanske storavisen New York Times som i helga publiserte en mye omtalt meningsmåling.

Valget står mellom to menn som har sine beste dager bak seg

Målingen viste svaret på spørsmålet: Hvis det var valg i dag, hvem ville du stemt på hvis kandidatene var Joe Biden og Donald Trump? Den røde linja strakte seg godt forbi den blå med fire prosentpoeng. Hvis det var presidentvalg nå, ville altså USA valgt Trump. Veldig mange deler Timothy Garton Ash sin gryende bekymring for Bidens alder. Ni av ti amerikanere − stadig flere − syns Biden er for gammel til en ny periode. Flere har tillit til Trump enn til Biden. Det sier dessverre mer om Biden enn Trump.

Tirsdag ble det gjennomført nominasjonsvalg i en hel haug med stater, i det som i USA har merkelappen «Supertirsdag». Fram til nå har noen enkeltstater avholdt sine valg, men i løpet av en hektisk tirsdag ble det avgjort i ett slag hvem som blir de to partienes kandidater til presidentvalget 5. november.

Alt håp om at det kunne oppstå en ny dynamikk i duellen mellom Trump og den eneste motkandidaten Nikki Haley, er ute. Tross Trumps skandaler og viderverdigheter klarte hun bare å mobilisere 15 prosent av velgerne på amerikansk høyreside. Partiet er Trumps. Men framtida er Haleys. Hun har kjempet mot overmakten og tapt ettertrykkelig. Men hun vet at Trump bare kan sitte i fire år. Hvis ikke det amerikanske demokratiet har kollapset innen den tid.

I november blir det omkamp mellom Biden og Trump. Den sittende presidenten blir 82 år samme måned. Trump er også godt inne i andre halvdel av 70-årene, og fyller 78 nå til sommeren. Han vil være 82 når hans andre og siste presidentperiode er over. Samtidig som det har vært mye snakk om Bidens alder, kommer det stadige bekymringsmeldinger om at også utfordreren sliter med naturen.

Det er ikke bare Biden som «surrer». Lederen for Politicos dekning av Det hvite hus, den profilerte journalisten Jonathan Lemire, uttrykte tidligere denne uka uro for Trumps kognitive utvikling og for hoffet av ja-folk som omgir han og som dekker over for utviklingen hans. «Det er slående hvor mye Trump har endret seg, hvordan er blitt gammel. Offentligheten er besatt av Bidens alder, men det er Trump som virkelig er preget av alder og press», sa Lemire på TV.

Det samme budskapet delte Trumps egen tidligere pressesekretær Alyssa Farrah Griffin på CNN. Hun hevder det er oppsiktsvekkende hvordan Bidens alder brukes mot han mens Trumps nå åpenbare svekkelse ikke problematiseres i større grad.

Styrkeforholdet mellom de to gamle mennene bekreftes av flere målinger. Ja, på de fleste målingene foretrekkes Trump foran Biden. I seks av de sju vippestatene som trolig vil avgjøre presidentvalget, leder Trump. Tendensen er veldig tydelig. Hver fjerde amerikaner mener at landet er på vei i feil retning. Og seks av ti uttrykker i målinger at de mener Joe Biden gjør en dårlig jobb som president. Ikke siden august i 2021 har et flertall vært fornøyd med han.

I USA står valget nå mellom to menn som har sine beste dager bak seg når verden går inn i svært utfordrende tider. Skulle Biden vinne mot Trump, vil han være president i nesten fem år til fra nå. Hans tilstand i januar 2029 vet vi ingenting om, men man trenger ikke være professor i geriatri for å tenke sitt.

«Watch me», svarer gjerne Biden når han blir utfordra på alder. Han har alle intensjoner om å bevise sin kraft. Rivalenes alder er allerede et stort og dominerende tema. Og USA vil absolutt watch presidenten, for nå begynner duellen som vil være avslørende for begge kandidatene.

Derfor kommer nå oppfordringene om at Biden bør trekke seg for å slippe til yngre krefter, for å begynne på framtida. Slik mange antok at han ville gjøre da han vant valget i 2020 og ble tidenes eldste amerikanske president. Med bare åtte måneder igjen til valget, renner tida fort ut for Demokratene hvis de skulle stable en annen kandidat på beina. Ingenting tyder på at Biden akter å pensjonere seg. Det er stor risiko knytta til alle strategier i møte med Trump, men tallenes tale bekymrer selvsagt Demokratenes kampanjesjefer. Det som taler for Biden er at han har slått Trump før. Men det er også omkampen, revansjen og hevnen som driver Trump og medienes narrativ. Med Biden uten ville man punktert en svært giftig og farlig motsetningsorgie i amerikansk offentlighet.

USA og verden taper uansett hvem av dem som blir president. Det farligste alternativet er åpenbart, men heller ikke en tiltakende skjør Biden er et godt alternativ for verdens viktigste demokrati og vår alles garantist for sikkerhet. To gamle, svekkede menn skal slåss om verdens mektigste embete. Det er ikke bra. Punktum.

