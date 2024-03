Partifellens klare svar om Trump: – Nei, nei, nei

5. november går amerikanerne til urnene. Donald Trump blir etter alle solemerker Republikanernes kandidat, og skal kjempe mot sittende president Joe Biden fra Demokratene.

Den republikanske senatoren Mitt Romney svarer i CNN-programmet The Source på om han ville stemt på Donald Trump over Joe Biden.

– Nei, nei, nei. Absolutt ikke, svarer Romney kontant.

Republikaneren Mitt Romney representerer delstaten Utah i Senatet. (J. Scott Applewhite/AP)

Peker på Trumps karakter

Senatoren mener Demokratenes Joe Biden har gjort noen «veldig store feil» som president, for eksempel i forbindelse med innvandring og grensen mot Mexico, men peker på to faktorer som årsak til at han likevel ikke vil stemme på Donald Trump.

– Én handler om utenrikspolitikken, der jeg ikke er på linje med Trump. En annen handler om noe utenfor politikken – nemlig kandidatens karakter. Trumps karakter har mangler som vil ha enorm betydning for Amerikas karakter. For meg er dét det viktigste å ta hensyn til, sier Romney.

Han legger til at han tror Trump ville ha vunnet valget hvis det var i dag, men at han tror det kan vippe begge veier i november.

Donald Trump sikter mot en retur til maktens korridorer i Washington D.C., USA. (ELIJAH NOUVELAGE/AFP)

Romney, som i 2012 var Det republikanske partiets presidentkandidat og tapte mot Demokratenes Barack Obama, har lenge vært kjent som Trump-kritisk. Nylig freste han mot ekspresidentens oppførsel i forbindelse med en kombinert grense- og Ukraina-pakke.

– Jeg tror grensespørsmålet er veldig viktig for Donald Trump. Det faktum at han da kommuniserer til republikanske senatorer at han ikke ønsker å løse grenseproblemet – fordi han vil skylde på Biden (i valgkampen) – er virkelig forkastelig, sa Romney.

Advarer mot Nato-exit

Donald Trump har truet med å trekke USA ut av Nato hvis han vinner presidentvalget. Med Trump som president, spøker det ifølge eksperter også for USAs Ukraina-støtte. Mitt Romney er sterkt uenig i den holdningen.

– Hvis vi ikke står sammen med våre venner, så vil det skade oss. Hvis vi viser en isolasjonistisk holdning, tror jeg ikke vi vil bli sett på som leder av den frie verden mer. En situasjon der for eksempel Kina og Xi Jinping tar over den rollen, vil ikke være bra for USA, advarer Romney.

Sittende president Joe Biden går for fire nye år i Det ovale kontor. Da må han slå Donald Trump i valget i november. (Evelyn Hockstein/Reuters)

Tidligere Trump-rådgiver Fiona Hill kommenterte nylig Trumps syn på Nato overfor Dagsavisen.

– Donald Trump ser på en måte på deler av Europa som et sameie, og på seg selv som huseieren der. «Hvis du ikke betaler, får du ikke beskyttelse». Det er akkurat den måten han tenker på, sa Hill, som pekte på at ekspresidenten konstant har påstått at de europeiske Nato-landene har «svindlet» USA ved å ikke bruke nok penger på forsvar.

Fiona Hill avbildet under Oslo Energy Forum nylig. (DANIEL TENGS)

---

Fakta om Mitt Romney

Mitt Romney er en amerikansk forretningsmann og politiker for Det republikanske partiet. Han er innvalgt til Senatet fra Utah for perioden 2019–2025.

Romney var republikanernes presidentkandidat ved valget i 2012, der han tapte mot Barack Obama. Fra 2003 til 2007 var Romney guvernør i Massachusetts. Han er sønn av tidligere guvernør i Michigan, George Romney.

Romney kunngjorde i høst at han ikke stiller til gjenvalg i Senatet for neste periode.

I et intervju med den amerikanske avisen Washington Post i september, retter Romney kritikk både mot Donald Trump og president Joe Joe Biden, og sa blant annet at de fleste republikanere er tiltrukket av et «populistisk, demagogisk budskap».

(Kilde: Store norske leksikon / NTB)

Mitt Romney. (Rick Bowmer/AP)

---

