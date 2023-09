Klokka går for Trump og Biden: – Alderen skaper tvil

Nåværende USA-president Biden har rukket å bli 80 år gammel, Donald Trump er 77. Biden vil være 82 år gammel hvis han vinner igjen i 2024, mens Trump – som tross store rettslige problemer fortsatt ligger an til å bli republikanernes kandidat – da vil være 79. Medianalderen for en amerikansk president er 55 år.

– Alder blir et tema hvis en kandidat er under 40 eller over 70 år. Da oppstår det tvil om kandidatens evne til å gjøre presidentjobben, sier Hilmar Mjelde til Dagsavisen. Han er førsteamanuensis i statsvitenskap og USA-ekspert ved Høgskulen på Vestlandet.

Førsteamanuensis Hilmar Mjelde. (Privat)

Reagan, Trump og Biden

– Samtidig gjør velgerne en totalvurdering. Ronald Reagan, Trump og Biden vant alle til tross for at alderen ble brukt mot dem, poengterer Mjelde. Reagan var 69 år da han tiltrådte i Det hvite hus i 1981.

Ronald Reagan avbildet ved pulten i Det ovale kontor i Det hvite hus tilbake i 1985. Reagan, som satt i presidentstolen i USA i perioden 1967-1975, døde i 1989. (Scott Stewart/AP)

Folk syns isolert sett at Biden er for gammel til å være president — Hilmar Mjelde

USA-ekspert Espen Moe er professor i statsvitenskap ved NTNU, og tok sin doktorgrad ved University of California. Til Dagsavisen peker han på måten Reagan i sin tid håndterte spørsmål om alder.

– Alder har ikke pleid å ha så mye å si. Reagan avvæpnet Walter Mondale i 1984-valgkampen ved å si noe sånt som at «Alder har vært et spørsmål i denne valgkampen. Jeg synes ikke Mondales ungdom og uerfarenhet skal telle mot ham», sier Moe og tilføyer:

– Bob Dole (som den gang var 73 år, journ.anm.) fremsto som gammelmodig da han stilte mot Bill Clinton i 1996, og tapte nok en del på det. Men det er egentlig bare de to siste gangene at alder har vært veldig aktuelt.

USA-ekspert Espen Moe er professor i statsvitenskap ved NTNU. (Geir Mogen)

– Mener Joe Biden er for gammel

– Hvor stor plass tar aldersspørsmålet i valgkampen i USA? Nylig uttalte Trump at Biden «ikke er for gammel, bare inkompetent» – er det noe Trump sier for å tone ned eventuelle aldersspørsmål rundt ham selv?

– Helt opplagt! Men det er også påfallende at flere mener Biden er for gammel enn at Trump er for gammel, noe som antakelig har å gjøre med hvor mye større støtte Trump har innen eget parti enn Biden. Så lenge Biden, som sittende president, selv ønsker en periode til, skal det veldig mye til før eget parti går mot ham, svarer Moe.

– Men det er jo ingen hemmelighet at veldig mange demokrater gjerne skulle hatt noen som virker litt friskere, både kroppslig og mentalt. Og så det er nok også sånn at det er enklere å være gammel hvit mann som republikaner enn som demokrat. For Demokratene er det litt flåsete sagt ingen som har mer skyld i alle USAs problemer enn gamle hvite menn …

Peker på Biden-suksess

Han mener følgende blir viktig for Demokratene i tiden fram mot valget:

– At de faktisk klarer å mobilisere entusiasme for at Biden tross alt har vært en brukbar suksess. Man kan selvfølgelig være enig eller uenig i politikken, men kritikken om at Biden er «en senil olding» som ikke får gjort noe som helst, er positivt feil. Han har faktisk fått gjennomført ganske mye. Så for Demokratene er det viktig at man får fram det, heller enn å bli lurt inn i malstrøm av alder og senilitet, sier Moe.

USA-president Joe Biden. (Alex Brandon/AP)

Ekspertkollega Mjelde mener den høye alderen har bidratt betydelig til at støtten til Joe Biden har smuldret opp.

– Meningsmålingene om alder er likevel noe misvisende. Folk syns Biden isolert sett er for gammel til å være president. Men mange velgere vil likevel stemme på Biden fremfor å stemme på en republikaner, poengterer han.

Kan vi få en lignende situasjon i Norge? Lars West Johnsen, politisk redaktør i Dagsavisen, gir deg svar i videovinduet under.

Vil vi noen gang få en 80 år gammel statsminister i Norge? Både Trump (77) og Biden (80) vil ha presidentstolen i USA fra 2024. Kunne noe lignende skjedd i Norge? Politisk redaktør Lars West Johnsen deler sine tanker. (Jørn H. Skjærpe)

Det norske perspektivet: Erna Solberg og Einar Gerhardsen

Mens aldersspørsmålet diskuteres flittig i USA, er et lignende scenario lite trolig å se for seg i Norge. Her til lands vil vi neppe få se to 80-åringer gyve løs på hverandre i en valgkamp.

– Det er usannsynlig. 80-åringer har for så vidt ingenting å gjøre i toppen av politikken, tenker jeg. Det begynner å skorte på mye da, sier Lars West Johnsen, politisk redaktør i Dagsavisen.

– Og i Norge har vi ingen tradisjon for så gamle politikere. Den eldste statsministeren vi har hatt etter krigen, var Einar Gerhardsen. Han var 66 år da han tiltrådte i 1963, sier West Johnsen, som legger til at gjennomsnittsalderen blant politikerne på Stortinget er dalende.

– Snittet på Stortinget er nå 46 år – det laveste noen gang, påpeker han.

Ekspresident Donald Trump har blikket mot en ny periode som president i Det hvite hus i USA. (Alex Brandon/AP)

Hilmar Mjelde supplerer:

– Amerikansk politikk er mye mer individfokusert, og partiene er svakere. Begge deler gjør det lettere for eldre kandidater både å bli valgt og gjenvalgt. I Norge kan partiene derimot styre kandidatnominasjon i langt større grad, og sørge for en balansert sammensetning.

Lars West Johnsen påpeker at Høyre-leder Erna Solberg, som for tiden må tåle mange kritiske spørsmål i forbindelse med Sindre Finnes-saken, kan nå en milepæl i neste stortingsvalg.

– Solberg vil være 64 år gammel hvis hun vinner valget om to år, noe hun virker å ha som mål. Da vil hun i så fall være Norges nest eldste statsminister noensinne.

Høyre-leder Erna Solberg har lang fartstid i norsk politikk. (Emilie Holtet/NTB)

