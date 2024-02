Hva om noe skjer med Trump eller Biden? – Helt rasjonelt å diskutere det

Nikki Haley, den eneste gjenværende konkurrenten til Donald Trump i det republikanske nominasjonsvalget, fikk seg en real nesestyver natt til søndag. I sin egen hjemstat South Carolina led hun et kraftig nederlag til ekspresident Trump.

Ifølge tall fra politikknettstedet 538 har Trump nå 76,7 prosent av republikanerne på sin side. Av delegatene så langt har Trump 63, og Nikki Haley bare 17. Dermed er det ingenting som tyder på at Haley har noen som helst sjanse. Men hvorfor gir hun ikke opp?

– Jeg tror hovedårsaken er alle disse X-faktorene, sier Eirik Løkke.

Han er USA-ekspert og rådgiver i tenketanken Civita. Søndag kom han hjem fra et opphold i USA hvor han har prøvd å kjenne på pulsen.

Rettsprosesser

X-faktorene Løkke trekker fram er alle rettsprosessene mot Donald Trump. Det er saker mot han i både New York, Florida, Georgia og i Washington DC, og sakene handler både om håndtering av sensitive dokumenter, om utbetalinger til pornoskuespilleren Stormy Daniels, og ikke minst om håndtering av valgresultater og hans rolle i angrepet på den amerikanske kongressen 6. januar 2021.

Eirik Løkke, rådgiver i Civita. (CF-WESENBERG)

– Nå ser det ikke ut til at de mest alvorlige sakene kommer før valget. Og hvis han blir valgt, så vet vi heller ikke hva som skjer med dem. Dét er nok X-faktoren som gjør at Haley vil være med litt til, sier Eirik Løkke.

Ikke bare kan Trumps juridiske problemer stikke kjepper i hjulene for presidentkampanjen. Noe han deler med demokratenes kandidat Joe Biden er svært høy alder. Trump er 77 år, snart 78. Biden er 81.

– Det er vel ikke så usannsynlig at de får helseproblemer som kan få konsekvenser for valget?

– Hva sannsynligheten for det er det vel medisinsk ekspertise som kan si noe om. I tilfellet Biden er det jo mange som diskuterer om han er for gammel uansett. Mange peker på alderen deres, sier Løkke.

George Bush-fløy mot MAGA-fløy

Også Hilde Restad mener det er X-faktorer ved Trump i dette valget. Hun er førsteamanuensis ved Institutt for statsvitenskap og internasjonale relasjoner ved Oslo Nye Høyskole, og skrevet boka «Det amerikanske paradokset» om USAs politikk, samfunn og historie.

– Er det noe håp for Nikki Haley?

– Det er vel ikke egentlig det. Og har vel egentlig aldri vært det. Jeg vet ikke om hun har trodd at hun skulle vinne nominasjonen, det er jo ekstremt usannsynlig. Men det spørs jo på hva som er hennes mål.

– Ja, hva er det hun holder på med?

– En tolkning er at hun prøver å posisjonere seg for valget i 2028. Men mer nærliggende er det vel at hun prøver å posisjonere seg i tilfelle det skjer noe med Trump. Da vil hun ha vist at hun har vært gjennom noen nominasjonsvalg og fått ganske mye støtte, og har et godt kort å spille. Men det er jo små sjanser uansett scenario.

– Hvorfor?

– Hun representerer jo den gamle George Bush-delen av partiet. Det er den MAGA-fløyen i stor grad opponerte mot.

Hilde Eliassen Restad mener Haley har små sjanser, uansett om noe skulle skje med Donald Trump. (Oslo Nye Høyskole)

Med MAGA-fløyen refererer hun til «Make America Great Again», Donald Trumps slagord. Det har ikke bare blitt et velkjent caps-motiv, men også en betegnelse på hele fløyen som står bak ekspresidenten og hans politikk.

Bekymret for helse og juss

Både den innflytelsesrike journalisten Ezra Klein og den populære komikeren Jon Stewart har stilt spørsmål i svært klare ordelag, om Bidens helse.

– Han er ikke klar for dette, sa Klein i sin egen podkast. Stewart latterliggjorde alderen til begge kandidatene på sitt The Daily Show.

Ifølge en undersøkelse fra NBC er 76 prosent av velgerne bekymret for Joe Bidens mentale og fysiske helse, mens 61 prosent oppgir at de er bekymret for Trumps juridiske utfordringer før presidentvalget. Bare 48 prosent bekymrer seg særlig for Trumps helse.

Særlig Bidens helse blir svært ofte omtalt i amerikanske medier nå. Temaet eskalerte etter at rapporten om presidentens håndtering av graderte dokumenter ble lagt fram tidligere i februar. Spesialetterforsker Robert Hur mente at Biden beholdt og delte «med overlegg» fortrolig informasjon da han var privatperson, men at det ikke er grunnlag for å reise straffesak.

Hur skrev at Biden framsto som en «sympatisk, velmenende eldre herre med dårlig hukommelse».

Alternative kandidater

– Hva skjer, hvis noe skjer med Trump eller Biden?

– Da er det ulike faser, sier Restad.

Hun forklarer at den første fasen er nå fram til landsmøtene til de to partiene. Hvis noe skulle skje med en av kandidatene før det, vil delegatene på landsmøtene bestemme selv.

– Da kan alle fremme sitt eget kandidatur, og man starter helt på nytt. Det er ikke sånn at siden Haley har samlet delegater vil hun automatisk få nominasjonen.

– Da blir det rotterace og forhandlinger på hotellrom, nesten som i TV-serien «Makta»?

– Ja, absolutt. På republikanernes side handler det om at MAGA-fløyen må bli enige om hvem de ønsker å nominere. Det er masse folk som står i kø for å bli den nye Trump.

– Men også Biden kan være et problem?

– Ja, han kan plutselig bli det, og så er det for seint å gjøre noe med det. Hvis det plutselig skjer noe med Biden, da … «All bets are off». Hvis det ikke skjer noe så kommer han til å bli nominert.

Haley under press

Landsmøtene til de to partiene, hvor presidentkandidatene offisielt skal velges, er i juli for republikanerne, og mot slutten av august for demokratene.

– Det er fem måneder. Det er lenge nok til at Biden-kampanjen ikke kan drive og gjemme han vekk, sier Løkke.

Han mener det ikke er selvsagt at Haley får nominasjonen hvis noe skulle skje med Trump.

Nikki Haley sa i sin tale på valgvaken lørdag at hun ikke skal trekke seg fra presidentvalgkampen. (Chris Carlson/AP)

– Jo lenger hun er med, jo mer upopulær blir hun. Men det er viktig at hun fortsetter, for oss som ikke vil ha Trump, sier han.

I den siste tiden har Nikki Haley trappet opp angrepene mot Trump. Et av argumentene hennes har vært at hun gjør det svært godt i meningsmålingene, hvis valget står mellom henne og Biden. Selv om Trump har langt flere støttespillere enn henne er hun mer populær opp mot Biden.

– Det er et av hennes hovedpoeng. Hun gjør det mye bedre enn Trump mot Biden. Hun vinner mange av de moderate statene. De færreste i USA ønsker jo en omkamp mellom de to gamle mennene, sier Løkke.

– Er Haley nå under press for å trekke seg?

– Ja, veldig. At hun fortsatt er med viser at dette vil hun. Det virker som om hun er i ferd med å brenne alle bruer mot Trumps folk, sier Løkke.

– Kan hun bli visepresidentkandidat?

– Nei, det tror jeg ikke. Men hvis hun støtter han og ikke kjører kampanje mot Trump etter at hun trekker seg, så kan hun ha en fremtid i det republikansk partiet.

Supertirsdag

Neste tirsdag, den 5. mars, er det såkalt «Supertirsdag». Da skal en rekke delstater avgjøre hvem de vil nominere. Nå tyder alt på at Trump vil ta en storeslem også der.

– Hvis Haley taper alt og alle da også tror jeg hun gir seg. Det er grenser for hvor ydmyket hun kan bli.

– Hva med Demokratenes side? Hvis det skjer noe med Bidens helse, hvem blir deres kandidat da?

– Da blir det ganske åpent, og veldig mange som vil posisjonere seg mot landsmøtet i august. Det er ikke gitt at det blir Kamela Harris, sier Løkke.

– Men sjansen er størst for at det blir Biden mot Trump?

– Ja, det tror jeg, sier han.

Hilde Restad mener det er fornuftig å diskutere hva som vil skje hvis en av kandidatene faller fra før valget.

– Det er det. Når du har to kandidater som er så gamle, og med Trump som har så mange x-faktorer, da er det helt rasjonelt å diskutere det. Men de mektige herrene er virkelig ikke interessert i at dette diskuteres. De blir veldig sure.

– Og mest sannsynlig blir det Trump mot Biden?

– Ja, sånn som det ser ut nå. Men det er større sannsynlighet enn vanlig for at vi er i litt ukjent territorium.

