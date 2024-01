Biden håper disse ordene skal knekke Trump

«Sammenlign meg ikke med den allmektige. Sammenlign meg med alternativet». Eller på originalspråket, «Don’t compare me to the almighty. Compare me to the alternative».

Dette er mantraet president Joe Biden tyr til i kampen om å få bli værende på Det ovale kontor også etter 2024, skriver medier som dansk TV 2 og Boston Globe.

Bidens bruk av sitatet går egentlig langt tilbake. Han brukte det også under sin tid som visepresident under Barack Obama. Ifølge Boston Globe har Biden adoptert det fra tidligere Boston-ordfører Kevin H. White.

Ordføreren ytret nemlig de samme ordene i mai 1979, da han kunngjorde at han ville stille til gjenvalg i storbyen samme høst. White vant til slutt valget mot Joseph F. Timilty.

– Mantraet er egentlig motstykket til Donald Trumps utsagn om at «Only I can fix it» («Kun jeg kan fikse det», journ.anm.), sier Bidens tidligere taleskriver Jeff Nussbaum til Boston Globe.

Et spennende USA-valg i vente

Joe Biden håper på gjenvalg i presidentvalget i USA 5. november i år, men ekspresident Donald Trump, som leder på målingene i kampen om å bli Det republikanske partiets presidentkandidat, sikter mot å slå Biden og vende tilbake til maktens korridorer i Washington D.C.

Ved inngangen til 2024 hadde Joe Biden en elendig såkalt «approval rating», som er et uttrykk for hvor stor støtte en president har blant velgerne.

Ifølge Gallups desembermåling hadde kun 39 prosent et positivt syn på presidenten, det laveste tallet av samtlige presidenter i nyere amerikansk historie på det tidspunktet i deres valgperiode, skriver dansk TV 2. Bidens approval rating var til sammenligning 57 prosent da han ble innsatt etter valget i 2020.

Det går i motbakke for sittende president Joe Biden på målingene i USA. (KEVIN LAMARQUE/Reuters)

Presidenten stiller så å si uten motkandidater i eget parti, og det demokratiske nominasjonsvalget anses derfor som en formalitet. Offisielt utpekes presidentkandidatene på de to partienes landsmøter, først Republikanerne 15.-18. juli og deretter Demokratene 19.-22. august.

Meningsmålingene viser at det kan bli et spennende valg. Selv om mange observatører har begynt å advare om at USA kan gå mot et diktatur hvis Donald Trump vinner, leder han over Biden på flere målinger den siste tiden, skriver NTB.

Lahlum om meningsmålingene

Historiker, forfatter og TV-profil Hans Olav Lahlum sa nylig til Dagsavisen at Demokratenes ultimate mareritt er at nettopp Trump blir republikanernes kandidat og vinner. Men samtidig har Demokratene en bedre sjanse til ny valgseier hvis Trump blir republikanernes kandidat, mente han.

– Donald Trump er nesten like gammel som Joe Biden, og han er sterkt omstridt. Trump har en stor tilhengerbase, men samtidig en stor gruppe som ikke liker ham. Det er lettere å få folk til å møte opp for Biden mot Trump, enn hvis Bidens motstander er fra generasjonen under. Nikki Haley og Ron DeSantis er mer konvensjonelle republikanske politikere, i hvert fall sammenlignet med Trump, og de vil ikke føre til samme grad av polarisering. Jeg tror ingen vil spørre «er dette slutten for demokratiet?» hvis Haley blir president, som det de gjør med tilfellet Trump, sa Lahlum.

Historiker, forfatter og TV-personlighet Hans Olav Lahlum følger amerikansk politikk tett. (Robert Reinlund/TV 2/TV 2)

USA-eksperten kommenterte også meningsmålingene, som altså har vist gode tall for Donald Trump.

– Joe Biden har aldri hatt veldig imponerende meningsmålinger som president, men jeg holder ham som svak favoritt neste år, sa Lahlum.

– Men det er stor usikkerhet, la han til.

Kaller Biden «enormt svak president»

Joe Biden har uttalt at Trump er en grunn til at han tar gjenvalg.

– Biden ønsker å hindre Trump i å vinne. Og jeg tror Bidens vinnersjanse er klart bedre hvis Trump er motstander. Det er veldig mye «for og mot Trump» i USA, med tanke på kongresstormingen og rettsprosessene mot ekspresidenten, sa Lahlum.

Donald Trump sikter mot en ny periode i Det hvite hus. Trump var president i perioden 2016-2020, før han tapte mot sittende president Joe Biden. (Carolyn Kaster/AP)

USA-analytiker Mirco Reimer-Elster er inne på det samme som Lahlum. Han sier at Demokratenes taktikk er å i større grad mobilisere velgerne til å være «anti Trump», heller enn «pro Biden».

– Jeg heller mot at Trump kanskje er den eneste motkandidaten Joe Biden kan slå, fordi det er så åpenlyst at han er en enormt svak president som ikke engang er elsket av sine egne. Dermed vil det være dumt å legge fokus på noe annet enn Trump, sier Reimer-Elster til dansk TV 2.

Alderen til både Joe Biden og Donald Trump har vært – og er stadig – et tema i valgkampen i USA.

– Alder blir et tema hvis en presidentkandidat er under 40 eller over 70 år. Da oppstår det tvil om kandidatens evne til å gjøre presidentjobben, sa Hilmar Mjelde til Dagsavisen i høst.

Han er førsteamanuensis i statsvitenskap og USA-ekspert ved Høgskulen på Vestlandet.

Førsteamanuensis Hilmar Mjelde. (Privat)

– Joe Biden har han en utfordring med alderen. Man kan ikke løpe fra alderen sin, som det heter. Samtidig er også Donald Trump gammel og kan selv få helseproblemer, sa Hans Olav Lahlum om aldersspørsmålet.

