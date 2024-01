Trump håper på rask økonomisk kollaps: – Vil ikke bli Herbert Hoover

Tross de mange rettsprosessene mot ham, er Donald Trump fast bestemt på å vinne 2024-valget og vende tilbake til maktens korridorer i Washington etter presidentvalget i USA i november.

Meningsmålingene viser at det kan bli et spennende valg. Selv om flere observatører og eksperter nå har begynt å advare om at USA kan gå mot et diktatur om Trump vinner, leder han over president Joe Biden på flere målinger, skriver NTB.

Ekspresidenten ser mørkt på situasjonen i amerikansk økonomi. I et intervju med den Trump-vennlige kanalen Lindell TV, spår han en kollaps i økonomien i USA. Også medier som CNN og The Hill har omtalt saken.

– Jeg håper kollapsen kommer i løpet av de neste tolv månedene, for jeg har ikke lyst til å bli Herbert Hoover, sier Trump.

Republikaneren Herbert Hoover ble president i USA i 1929. Her avbildet i 1930. (AP/NTB/Ap)

Krakket i New York

Republikanske Herbert Hoover tiltrådte presidentembetet i 1929, under slagordet «velstand for alltid». Samme høst kom imidlertid sammenbruddet på fondsbørsen i New York, også kalt Wall Street-krakket. Krakket markerte på mange vis starten av den store depresjonen på 1930-tallet, som ble den største økonomikrisen i moderne tid.

Hoover tapte mot demokraten Franklin D. Roosevelt i det neste presidentvalget.

Trump, som stadig angriper Joe Bidens økonomiske politikk, beskriver amerikansk økonomi som «svært skjør».

Grunnen til at økonomien ikke har veltet allerede, skyldes jobben som ble lagt ned under Trumps forrige presidentperiode mellom 2016 og 2020, hevder ekspresidenten i intervjuet med Lindell TV.

Donald Trump sier han ikke ønsker å få en Herbert Hoover-situasjon i fanget. (CHENEY ORR/Reuters)

Mener Trump tar feil

USAs finansminister Janet Yellen er imidlertid sterkt uenig med ekspresidenten. I et intervju med CNN sier hun at amerikansk økonomi er i gang med en myk landing etter solid vekst i arbeidsmarkedet og endring i forbruket.

– Det vi ser nå tror jeg vi kan beskrive som en myk landing, og mitt håp er at det vil fortsette, sier Yellen, ifølge NTB.

Hun sier videre at tall fra arbeidsmarkedet og endret handlingsmønster blant forbrukere tyder på en tillit til økonomien.

– En vedvarende periode med lav inflasjon og lønnsvekst er nødvendig for at amerikanere skal føle seg vel med tanke på framtidsutsiktene, sier finansministeren.

USAs finansminister Janet Yellen, her avbildet med president Joe Biden. (Patrick Semansky/AP)

