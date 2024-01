USA-ekspert: – Magefølelsen sier at Biden snubler over målstreken

---

Hvem: Are Tågvold Flaten

Hva: Redaktør av nettstedet AmerikanskPolitikk.no

Hvorfor: Det republikanske partiets nominasjonsprosess til det kommende presidentvalget i USA er i gang

---

Du skal dekke det republikanske nominasjonsvalget i New Hampshire, USA. For dem som ikke følger amerikansk politikk så grundig – hva innebærer egentlig et nominasjonsvalg? Og hvilke forventninger har du?

– For å kunne bli presidentkandidat, må man først nomineres av partiet sitt. Den nominasjonskampen går gjennom flere delstater, og er nå i gang. Den har startet i Iowa, og fortsetter i New Hampshire 23. januar. Donald Trump er ikke like stor favoritt i New Hampshire som i Iowa. Og Chris Christie trakk seg nylig, noe som var gode nyheter for Nikki Haleys sjanser.

Blir Donald Trump den republikanske kandidaten, tross de pågående rettsprosessene mot ham?

– Jeg tror det. Og det ser sånn ut. Jeg tror rettssakene bare styrker ham blant republikanske velgere. Trump er veldig dyktig til å spille offerkortet. Om han skal stoppes, tror jeg det må skje i New Hampshire. Det er blant annet derfor jeg reiser dit selv, for å følge med.

Ekspresident Donald Trump har igjen blikket mot maktens korridorer i Washington D.C. (Andrew Harnik/AP)

Er det noe som fortsatt overrasker deg med Donald Trump?

– At han fortsatt har evnen til å underholde, oppi alt som skjer. Han snakker om å være diktator for en dag, for eksempel. Han har en helt egen evne, en evne som de andre kandidatene mangler. Han kan få meningsmotstanderne til å flire litt av hele situasjonen.

Hvis det likevel ikke blir Trump – hvem av Nikki Haley og Ron DeSantis blir republikansk kandidat?

– Jeg tror det blir Haley da. Hun ligger best an på målingene bak Trump. Mens DeSantis har presentert seg som en slags «Trump light», representerer Haley noe annet. Det tror jeg er til hennes fordel.

Trump-kritiske Chris Christie kritiserte både Haley og DeSantis for å ikke refse Trump, og hevdet det er fordi de kjemper om å bli Trumps visepresident hvis han vinner valget i november. Hva tenker du om det?

– Primært handler det om at Trump er såpass populær innad i partiet, tenker jeg. Dersom Haley og DeSantis skal være populære, kan de ikke være for negative mot Trump. De må finne balansegangen. De må nå bredest mulig ut, men uten å avskrekke. Christie kjørte sitt eget løp, og var svært upopulær i eget parti. Det han hadde håpet på før han trakk seg, som Haley nå håper på, er at de uavhengige velgerne som kan delta i primærvalget i New Hampshire ønsker å stemme på henne i stedet for Trump.

Tror du Nikki Haley er en visepresidentkandidat for Trump hvis han blir republikanernes kandidat og i tillegg slår Joe Biden 5. november?

– Kritikken mot Haley har vært at hun har vært en «værhane». Hun har vinglet fram og tilbake om Trump, for eksempel. Hun støttet jo Marco Rubio i 2016, men endret så mening og gikk inn i Trump-administrasjonen som FN-ambassadør. Så gikk hun etter hvert ut, men uten å pådra seg Trumps vrede – noe som kan sies å være et slags kunststykke. Etter stormingen av Kongressen 6. januar 2021 snudde hun seg mot Trump, før hun deretter snudde nok en gang. Værhane-tendensen gjør at det er mulig å se for seg at hun vil vurdere en sånn jobb.

Det snakkes mye om Joe Biden og dårlige målinger for tiden – hvordan ser du på stoda nå, et knapt år før valget? Hvem blir USAs neste president?

– Det er fortsatt en liten evighet til valget. Men magefølelsen min sier nok at Trump sikrer seg nominasjonen, og så vil det bli et veldig stort fokus på ham. Akkurat det er positivt for Biden. Da får Biden litt mindre fokus på seg selv. Han kan da håpe at han framstår som et kjedelig og gammelt, men tryggere alternativ. Magefølelsen min nå sier nok at Biden snubler over målstreken og vinner, men at det blir jevnt.

Enkelte eksperter mener at Trump er «den eneste kandidaten Biden kan slå»?

– Jeg er enig i det. Selv om det ser vanskelig ut på målingene. Biden har gjort det før, og det gir ham muligheten til å fokusere på alt det Trump har sagt og gjort. Han vil skape en kontrast. Skape et bilde av at det bare vil bli mer kaos med Trump.

Hvor stor rolle spiller Bidens alder – og Trumps alder – i valgkampen?

– Det er jo Joe Bidens største svakhet. Hadde han vært 65 år gammel, ville ikke dette vært noen sak. Men han er nå 81, eventuelt 82 hvis han vinner og sverges inn for ny periode. Selv om Trump er 78, virker han en del yngre enn Biden. Så det er usikkerhetsmomentet i valgkampen. Og det kan skje ting før valget, med helsen. Både til folk flest, men spesielt når man er såpass gammel.

President Joe Bidens alder er et tema i valgkampen. (LEAH MILLIS/Reuters)

I AmerikanskPolitikk har dere lansert podkasten Valgkampsirkuset, der dere trekker tråder tilbake til noen av de mest minnerike øyeblikkene og hendelsene fra tidligere amerikanske valgkamper i nyere tid. Hva husker du personlig best fra valgkampene du har opplevd?

– Jeg har vært en del i Iowa, der det er nominasjonsvalg nå. De første møtene med presidentkandidater har brent seg fast i minnet. Å kunne troppe opp og snakke med dem, intervjue dem, havne midt i sirkuset … Det har vært spennende. En morsom detalj er at jeg havnet tilfeldig i en reklamebrosjyre for Mitt Romney i 2012, da jeg spaserte forbi med kameraet mitt mens bildet av ham ble tatt.

Over til noen faste spørsmål. Hvilken bok har betydd mest for deg?

– «What It Takes: The Way to the White House» av Richard Ben Cramer. Den handler om valgkampen i 1988, der han fikk unik tilgang til alle kandidatene. Han kom veldig tett på, og skrev på en måte som endret den sjangeren litt. Valgkamp-boksjangeren hadde sitt utspring med «The Making of the President 1960» av Theodore H. White, som fikk følge kandidatene den gang tett på. Men Cramer tok det til et nytt nivå med sin bok.

Hva gjør deg lykkelig?

– Kone og barn. Familien min.

Hvem var din barndomshelt?

– Der må jeg som Manchester United-fan si Ole Gunnar Solskjær. Det går dessverre ikke like bra med United nå, som det gjorde den gangen …

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg kan ha litt vel mange baller i luften, kanskje.

Hva gjør du når du skeier ut?

– He-he. Det blir ikke så mange utskeielser som tobarnspappa med mange prosjekter på si.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

– Det måtte vel vært noe for barns vilkår i nærmiljøet, for eksempel. At barn og unge har det bra i Drammen, her jeg bor.

Er det noe du angrer på?

– Jeg var mye ute og reiste da guttene mine var små, og det var ikke alltid like lett.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Akkurat nå lager jeg en podkast-episode om det som skal skje i New Hampshire. Derfor hadde det vært veldig greit å havne i en heis med Bill Clinton. Da kunne han lirt av seg noen gullkorn. Jeg hadde spurt ham hvordan han klarte å sno seg unna alle skandalene på veien mot Det hvite hus.

Tidligere USA-president Bill Clinton. (NTB scanpix)

