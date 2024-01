DeSantis og Haley gjøv løs på hverandre i debatt

Debatten, som ble sendt på CNN, ble holdt i Des Moines i Iowa. Trump holdt et velgermøte på rådhuset i den samme byen, en seanse som ble sendt på Fox News.

Tidligere FN-ambassadør Haley og Florida-guvernør DeSantis beskyldte hverandre for å snakke usant.

– Vi trenger ikke nok en lavmælt politiker som bare forteller deg hva hun tror du ønsker å høre for at du skal stemme på henne, for så å bli valgt og gjøre det giverne befaler, sa DeSantis.

Haley viste på sin side til et nettsted hennes valgkampstab har laget for å bevise det de mener er en rekke løgner fra DeSantis. Hun omtalte motstanderen som «desperat».

Mandag 15. januar starter den formelle kampen om å bli republikanernes presidentkandidat med valgmøter i nettopp Iowa. 23. januar er det primærvalg for begge partier i delstaten New Hampshire.

Trump har en overbevisende ledelse på meningsmålingene og ligger godt an til å bli partiets kandidat.

[ EU-topp: Trump hevdet at USA ikke vil hjelpe hvis Europa angripes ]