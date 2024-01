Trump overdrev formuen med flere milliarder dollar, ifølge rettsdokumenter

Overdrivelsen var en del av «opprørende» svindel fra Trumps side, heter det i rettsdokumenter innlevert i forkant av de avsluttende prosedyrene i en sivil bedragerisak mot Trump.

Den tre måneder lange rettssaken går med det mot slutten, og dommer Arthur Engoron skal avsi sin kjennelse i saken på et senere tidspunkt. Dersom Trump taper, kan han måtte betale flere millioner dollar i oppreising. Trump har nektet for å ha gjort noe galt, og kaller saken en politisk heksejakt.

Det er delstaten New York som har gått til sivil sak mot ekspresidenten. Anklagene går ut på at regnskapsførselen i Trump-eide selskaper er blitt gjort på en måte som blåste opp verdien på selskapene slik at det ble lettere å få lån.