Riksrett mot Biden: – Dette er en «takk for sist»

Tirsdag ble det klart at Kevin McCarthy, Republikanernes leder i Representantenes hus, støtter riksrett mot president Joe Biden.

– Jeg vil be Representantenes hus om å åpne riksrettsetterforskning av president Biden på grunn av familiens forretningsvirksomhet, sier McCarthy.

Siden Republikanerne fikk flertall i Representantenes hus i mellomvalget i fjor, har det vært ventet at de ville åpne riksrettssak mot Biden. McCarthy har så langt holdt igjen, men har nå landet på å åpne etterforskning.

Hva er Biden anklaget for?

Saken mot president Biden er knyttet til sakene mot hans sønn, Hunter Biden. Føderale aktorer varslet i forrige uke at det vil bli tatt ut tiltale mot presidentsønnen i løpet av måneden.

Hunter Biden hadde opprinnelig blitt enig med påtalemyndigheten om en tilståelsesdom, hvor han erkjente straffskyld for skatteunndragelse og ulovlig våpenbesittelse, men avtalen ble avvist av en føderal dommer i sommer.

Det hvite hus har opplyst at Joe Biden ikke har tenkt å benåde sønnen.

Mange amerikanere vil tenke at «alle» i Washington er korrupte. — USA-ekspert Hilmar Mjelde om riksrettsprosessen

Anklagene mot president Biden handler i hovedsak om at Republikanerne mener at han har tjent penger på sønnens forretningsvirksomhet i utlandet mens han var visepresident under Barack Obama fra 2009 til 2017.

En tidligere samarbeidspartner av Hunter Biden sa nylig i en høring i Representantenes hus at presidentsønnen «solgte tilgang til makt» mens faren var visepresident.

McCarthy hevder at etterforskningen av Biden-familiens forretningsvirksomhet så langt har funnet en «korrupsjonskultur» som krever etterforskning av Representantenes hus.

Førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet Hilmar Mjelde mener at anklagene ikke bare kan avfeies.

– De mangler bevis for at Biden har profittert på sønnens forretningsvirksomhet. Men om Joe Biden faktisk hjalp sønnen i forretningslivet, så mener jeg det er problematisk og ikke bare til å avfeie, selv om riksrett er prematurt, sier Mjelde til Dagsavisen.

Førsteamanuensis Hilde Restad ved Oslo nye høyskole mener at man ikke bør tolke for mye inn i McCarthys tale.

– Ulike komiteer i Representantenes hus har etterforsket Hunter Biden, og til dels president Biden, siden de tok over makta i januar, sier hun til Dagsavisen.

Hun mener at det fortsatt er uklart nøyaktig hva i dette sakskomplekset som har direkte med president Biden å gjøre.

– Det at McCarthy ikke snakket om noen avstemning over tiltalepunkter, vitner om at Republikanerne antakeligvis ikke har nok stemmer til å vinne en slik avstemning i Representantenes hus. Dermed er det ikke sikkert dette går noe videre utover etterforskningsfasen, legger hun til.

Hvorfor skjer dette nå?

Både Mjelde og Restad tror at riksrettsetterforskningen som nå er innledet, er Republikanernes hevn for sakene mot tidligere president Donald Trump.

Mange i McCarthys parti ble rasende da Representantenes hus, da kontrollert av Demokratene, i 2019 og 2021 stilte Trump for riksrett. Begge gangene ble han frikjent i Senatet.

– Dette er en «takk for sist» for de to riksrettssakene mot Trump. I tillegg håper Republikanerne at en riksrettssak vil nøytralisere effekten av de kommende straffesakene mot Trump.

Trump har både straffesaker og sivile søksmål mot seg. Han står blant annet tiltalt for forsøk på å omgjøre presidentvalget i 2020.

Mjelde mener at Kevin McCarthys beslutning først og fremst handler om å følge stemningen i det republikanske partiet.

– McCarthy lever opp til ordtaket om at «Der går folket. Jeg må følge dem, for jeg er dets leder». Republikanerne han angivelig leder, insisterer på å avsette Biden, sier han, og legger til:

– Når riksrett først er i luften, så er det en prosess som er nesten umulig å stoppe. Jeg har veldig vanskelig for å se at det er noen vei tilbake for Republikanerne nå.

Hvordan blir prosessen?

Det kreves kun alminnelig flertall i Representantenes hus for å starte en riksrettsprosess. Første steg er at Representantenes hus gjennomfører en etterforskning. Deretter må de avgjøre om de faktisk vil stille presidenten for riksrett. Det kan sammenlignes med å ta ut en tiltale, forklarer Mjelde.

Hvis de gjør det, vil Senatet fungere som dommer. Her har Demokratene flertallet, og dermed er det stor sannsynlighet for at Biden, i likhet med Trump, vil bli frikjent.

Historisk har det vært få riksrettssaker i USA, men dette blir altså den tredje saken på få år. Det gjør at riksrett mister litt av tyngden det har hatt før, mener Mjelde.

– Det kan komme til å bli et ordinært sanksjonsmiddel for Kongressen til å gi presidenten en smekk over fingrene. Det skremmer ikke og gjør ikke like mye inntrykk som før i offentligheten

– Er det noen sjanse for at Biden må gå av før valget?

– Hvis det avdekkes at Biden faktisk har gjort noe korrupt i rettslig forstand, så ja.

Hvordan vil det påvirke presidentvalget?

Til neste år er det presidentvalg i USA. Både Mjelde og Restad mener at riksrettsprosessen åpenbart er ment å undergrave Biden foran valget.

– Republikanerne håper alt dette skal stille Joe Biden i et enda dårligere lys i et valgår, og at det vil svekke ham politisk, sier han.

Biden stiller til gjenvalg, og det ligger an til at Trump igjen vil bli Republikanernes kandidat. USA-ekspertene tror imidlertid ikke at riksrettsprosessen i seg selv vil svekke Biden.

– Det er historisk bevis for at presidentene tjener på riksrett. Både Bill Clinton og Trump var på sitt mest populære under riksrettssakene. Sakene ble dels sett som maktmisbruk fra opposisjonen, sier han.

Restad tror også at saken vil bli mottatt som en partisk øvelse i Kongressen på vegne av Donald Trump.

– Demokratiske valgoperatører jubler antakeligvis over nyhetene om riksrettsetterforskning, sier hun.

Bidens høye alder er mye brukt som argument mot ham, men hvis riksrettsprosessen ikke avdekker noe nytt, tror Mjelde at han vil stå løpet ut.

Selv om Biden trolig kommer helskinnet ut av riksrettsprosessen, mener Mjelde likevel at den kan skade landet.

– Den øker forvirringen og følelsen av kaos. Mange amerikanere vil tenke at «alle» i Washington er korrupte. Den vil øke både avmaktsfølelsen og raseriet i USA.

Hva sier Demokratene?

Flertallslederen i Senatet, demokraten Chuck Schumer, kaller riksrettsetterforskningen av Biden for absurd.

– Det amerikanske folket vil at vi skal gjøre noe som vil gjøre livene deres bedre, ikke gå ut på disse «heksejaktene», sier Schumer.

Det hvite hus har kalt ideen om en riksrettsprosess politisk motivert og fordømmer tirsdagens beslutning.

– Republikanerne i Huset har etterforsket presidenten i ni måneder, og de har ikke funnet noen bevis på forseelser, sa Bidens rådgiver og talsmann Ian Sams da det ble kjent at McCarthy støtter riksrettsetterforskning.

Biden har flere ganger gått hardt ut mot opposisjonens planer.

– McCarthy burde ikke gi etter for de ekstreme ytre-høyre-representantene som truer med å stenge ned myndighetene hvis det ikke innledes en grunnløs, bevisfri riksrettssak mot president Biden. Konsekvensene for det amerikanske folket er for alvorlige, sa Sams tirsdag.

