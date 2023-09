Mímir Kristjánsson: – Skjønner hvorfor folk stemte som de gjorde

– Vi lever i en tid hvor matkøene vokser og hvor halvparten av oss har utrygg økonomi. Vet at regningene vokser raskere enn inntektene. Man trenger ikke være rakettforsker for å skjønne at folk da sliter, sier han til Dagsavisen.

Utdyper

«Det finnes bare en grunn til at man taper valg, og det er at man ikke har politikk folk tror på. Venstresida har rast i dette valget, og det må venstresida ta ansvar for. Folk kan ikke bli fattigere når venstresida styrer Norge. Så enkelt er det, faktisk», skrev han på Twitter/X.

Overfor Dagsavisen utdyper han problematikken.

– Vi har et venstreorientert storting og regjering, og det er umulig å se for seg at folk skal slutte opp om en slik regjering når de ikke greier å løse de problemene folk har, sier han.

– Selv om jeg tror det hadde vært enda verre med et borgerlig styre, sier han.

Velgerne straffet regjeringspartiene Ap og Sp ekstra hardt i årets lokalvalg. Også Rødt falt noe i forhold til 2019, mens SV hadde en liten framgang.

Kristjánsson mener det ikke er regjeringens feil at vi nå opplever en dyrtid, med høye priser på det aller meste.

– Men det er vår forbanna plikt å fikse det. Det er vår plikt å få strømprisene under kontroll. Men det regjeringen gjør er å sitte stille og se på at Norges Bank stadig øker rentene. Mulig det fungerer på lang sikt, men på kort sikt gjør det folk enda fattigere, sier han.

Velgerflukt

Under kommune- og fylkestingsvalget mandag fikk venstresiden, og særlig Arbeiderpartiet, en skikkelig smekk på snuten. De tapte stemmer og makt i mange byer og kommuner.

– Ap-nestor Martin Kolberg sa for noen år siden: «vi må ikke tro at velgerne er dumme». Det utsagnet er jeg helt enig. Det er mye å be om gjenvalg av partier som gir deg mindre igjen i lommeboka, sier han ettertrykkelig.

– Det nytter ikke å skylde på dårlig kommunikasjon, eller si at de ikke nådde fram på TikTok under valgkampen. Det som er tydelig, er at de tapte valget på mangel av gode nok politiske svar, sier Mímir Kristjánsson.

Mot neste valg

Han frykter at venstresiden vil få de samme problemene ved neste valg, om de ikke løser de problemene de har.

– Dette minner om en tid hvor Erna (Solberg) var statsminister, og folk ikke hadde de samme problemene som de har nå med høye renter og dyr strøm. Jeg skjønner at folk ønsker noe annet, selv om jeg ikke tror at Høyre-politikk er løsningen, sier han.

Han mener at om folk skal snu, så må regjeringen gjøre grep som virkelig monner.

Det regjeringen må gjøre er å få vekk matkøene, gi folk en strømregning de forstår, og sørge for at folk ikke får mer rente-dritt fra Norges Bank annenhver måned. — Mímir Kristjánsson (Rødt)

– At de øker minstepensjonen med 333 kroner i måneden er noe folk bare ler av, sier Rødt-representanten.

– Ikke for det, det er bra at de gjør noe for velferden. Men de grepene de gjør blir spist opp av prisstigningen. De velferdsgrepene regjeringen har gjort, virker bare smålig. Med unntak av da de rett før valget sa at de ville ha en makspris i barnehagene på 2.000 kroner. Sånne grep betyr noe for folk, sier han.

– Det regjeringen må gjøre er å få vekk matkøene, gi folk en strømregning de forstår, og sørge for at folk ikke får mer rente-dritt fra Norges Bank annenhver måned, sier han.

Han mener at økonomien ikke løper løpsk om regjeringen bruker 13 milliarder kroner på å få bukt på fattigdommen.

– Det er bare snakk om å omprioritere noen prosent i Statsbudsjettet, sier han.

Starten på høyrebølgen

Rødt er en del av venstresiden, og han legger ikke skjul på at de også er en part av det som har gått galt.

– Jeg skal ikke late som om Rødt har løsningen på alt. For det har vi ikke. Men vi må begynne å tenke nytt. Vi må få kontroll over prisene med andre tiltak enn å bare øke rentene. Vi må ha politisk kontroll overstrømmen vår, og vi må begrense hvor mye en bolig kan øke i pris hvert år. Noe de har gjort i Danmark, sier han.

Han frykter for venstresiden ved neste valg, om ikke tas velferdsgrep som folk merker.

– Det vi nå har sett, er da bare starten på høyrebølgen, slår Mímir Kristjánsson fast.

Aps stortingsgruppe er forelagt kritikken fra Mímir Kristjánsson, og stortingsrepresentant, og første nestleder i kontroll- og konstitusjonskomiteen, Frode Jacobsen, skriver dette i en e-post til Dagsavisen:

– Det er ingen tvil om at dette valget ikke er godt nok for Arbeiderpartiet. At økonomi, prisvekst og inflasjon spiller inn er det vel heller ingen tvil om. Jeg er stolt av at vi har fått på plass både en strømstøtteordning som virker, billigere barnehage og et løft av flere viktige ytelser, men det er ingen tvil om at vi må gjøre mer, både for å reelt bedre folks hverdag og gi håp for framtida, og snakke om politikken vår på en måte som folk har tillit til og forstår, skriver han.

– Nå skal vi ha en grundig evaluering av både valgkampen og valgresultatet i Arbeiderpartiet. Men jeg vil minne Kristjánsson på at også Rødt hadde tilbakegang, og at det et par dager etter valget nok ikke finnes noen enkle svar på venstresidas vei videre.

