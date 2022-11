Spår riksrett for Joe Biden: – Nå er det tid for hevn

Det amerikanske mellomvalget er ferdig, om ikke helt ferdig telt. Republikanerne ligger an til å få flertall i Representantenes hus, mens Senatet fortsatt er helt uavklart. Det kan gå dager eller uker før vi får endelig svar.

Uansett har demokratene langt mindre makt nå, enn de hadde før valget. Det kan få store politiske konsekvenser. Ikke minst for presidenten, tror Civita-rådgiver Eirik Løkke.

– Hvordan blir det å være Joe Biden etter dette valget?

– Det blir veldig vanskelig. Nå som republikanerne tar over Representantenes hus blir det vanskelig for han å få gjennom politikken, sier han til Dagsavisen.

Riktignok blir flertallet lite. Så det vil tradisjonelt være fullt mulig å få enkeltrepresentanter fra republikanerne til å støtte forslag fra presidenten.

Eirik Løkke, rådgiver hos Civita, følger amerikansk politikk tett. (CF-WESENBERG)

– Men alt er så polarisert, nå. Folk følger partiboka, sier han, lett resignert.

«Bullshit-høringer»

– I tillegg tror jeg Biden blir stilt for riksrett. Det ble jo Trump, og nå er det tid for hevn, sier han.

Ekspresident Trump ble stilt for riksrett to ganger. Først for maktmisbruk og for å ha motvirket kongressen. Han skal blant annet ha presset ukrainske myndigheter til å etterforske Joe Bidens sønn Hunter Biden.

Deretter ble han tiltalt i 2021, for å ha egget til opprør og ha inspirert til kongress-stormingen den 6. januar samme år. En riksrettsdom krever to tredjedels flertall i Senatet for å være fellende, og Trump ble dermed frikjent i begge riksrettssakene.

Det var den fjerde riksrettssaken mot en president i USAs historie. Men Løkke tror ikke det blir den siste. For å reise en riksrettssak trenger man bare alminnelig flertall i Huset.

– Så kommer det til å bli masse bullshit-høringer om Hunter Biden og den laptopen. Hjelpe meg. Hadde det ikke vært så alvorlig hadde det jo vært veldig morsomt, sier han.

[ Hva har Biden egentlig fått til? ]

Hunter Bidens laptop

For ordens skyld: «Hunter Bidens laptop» er en enorm sak, særlig på amerikansk høyreside. Saken startet for flere år siden, da den bærbare datamaskina til den daværende senatoren Joe Bidens sønn dukket opp uavhentet hos en datamaskinreparatør i Delaware.

I begynnelsen dreide etterforskningen seg om den yngre Bidens økonomi knyttet til forretningsforbindelser i utlandet. Men etter hvert har etterforskerne konsentrert seg mer om hvorvidt Hunter Biden har oppgitt alle inntektene sine overfor skattemyndighetene, og om han løy da han fylte ut skjemaer i forbindelse med et våpenkjøp i 2018, skriver NTB.

[ Kaosagenten Elon Musk setter Twitter i spill: – Det er spennende, men også grusomt ]

[ Derfor ble det ingen rød bølge i mellomvalget ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen