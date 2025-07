Uassistert hjemmefødsel bør straffes med fengsel

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

De siste månedene har det pågått en debatt om uassisterte hjemmefødsler. Dette er fødsler som foregår i hjemmet, uten at det er kvalifisert helsepersonell til stede. Folkehelseinstituttet kan melde om en drastisk økning i antallet av slike saker. Flere er bekymret for risikoen som ligger i det å føde uten kvalifisert helsepersonell til stede, noe som åpenbart er forståelig. Dersom det skal oppstå komplikasjoner under fødselen, som man naturligvis ikke kan forutse, leker man med ilden.

Dersom barnet får varige skader, eller i verste fall dør, under en uassistert hjemmefødsel, bør de som har tatt valget om en slik fødsel straffes med fengsel.

Jeg mener vi allerede har en straffelov som sier at disse handlingene skal straffes. I straffelovens § 288 fremgår det at med fengsel inntil 3 år, straffes "den som hensetter en annen i en hjelpeløs tilstand med fare for liv, kropp eller helse".

Å "hensette" noen må forstås som et krav om en aktiv handling. Den aktive handlingen i denne saken blir fødselen, det å bringe et sårbart og totalt hjelpetrengende barn til verden. Resultatet av handlingen må videre være at barnet havner i en "hjelpeløs tilstand".

Det er liten tvil om at dersom det oppstå komplikasjoner under en hjemmefødsel, som krever snarlig og umiddelbar hjelp for å unngå store skader, så befinner barnet seg i en hjelpeløs tilstand frem til kvalifisert helsepersonell kan bistå. At denne hjelpeløse tilstanden innebærer en særdeles sto fare for barnets "liv, kropp eller helse", er hevet over enhver rimelig tvil. Uten tilstrekkelig hjelp på stedet, kan barnet få livslange skader eller i verste fall dø.

Alle de tre vilkårene i straffeloven § 288 er dermed oppfylt, altså at noen "hensetter" en annen i en "hjelpeløs tilstand" hvor det er "fare for liv, kropp eller helse".

Et annet element som er verdt å nevne eksplisitt i denne saken, er at man ikke er synsk. Det er ingen av oss som er i stand til å forutse hvordan en fødsel vil foregå. Dermed er det alltid en risiko for at det skjer komplikasjoner som vil true barnets liv. Ved at man er klar over dette selvfølgelige faktum, men likevel velger å spille russisk rulett med barnets liv, vil straff være rimelig dersom barnet tar skader av den uassisterte hjemmefødselen.