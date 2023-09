Bidens siste dans

The Atlantics Franklin Foer er den første som har fått innpass i president Joe Bidens innerste sirkel for å skrive bok om Biden-administrasjonen. I The Last Politician: Inside Joe Biden’s White House and the Struggle for America’s Future forteller Foer om Bidens to første år som president – fra innsettelsen i januar 2021 til det overraskende gode mellomvalgresultatet i november i fjor.

Foer omtaler «den konsekvente undervurderingen av Joe Biden» som «dieselen» som driver ham. Han mener å se et tilbakevendende mønster i historien om politikeren Joe Biden, som stiller til gjenvalg som president 52 år etter at han vant sitt første senatsvalg som 29-åring: «Han lykkes med sine største triumfer, like etter at han avskrives som utdatert.»

Biden (80) virker overbevist om at det blir tilfellet denne gangen også. Men de siste ukene har tallknuserne hans fått mange dystre tall på bordet. Omtrent tre-fjerdedeler av respondentene i en CNN-måling fra torsdag i forrige uke oppgir at de er bekymret for at Bidens alder vil svekke hans fysiske og mentale ferdigheter, samt hans evne til å fullføre en ny presidentperiode dersom han vinner gjenvalg.

Kun 39 prosent sier Biden gjør en god jobb som president i den samme målingen, mens 61 prosent vender tommelen ned. Real Clear Politics’ gjennomsnitt av lignende målinger er ikke stort lystigere lesning for Biden-kampanjen: 42 prosent sier Biden gjør en god jobb, mens 54,5 prosent er negative. Presidenten ligger samtidig kun 0,4 prosentpoeng foran tidligere president Donald Trump (77) i gjennomsnittet av målingene av den hypotetiske omkampen dem imellom: 44,5 – 44,1.

Tall som dette har for lengst fått alarmklokkene til å ringe hos mange demokrater. Det smått desperate søket etter seriøse Biden-utfordrere ser imidlertid ut til å være over. California-guvernør Gavin Newsom (D) støtter Biden, selv om han er en av dem som dårligst klarer å skjule sine egne ambisjoner om å se seg selv i Det hvite hus en dag. Newsom mener det er på høy tid at kritiske røster bruker energien sin på å sikre demokratisk gjenvalg, fremfor å snakke om Bidens alder.

«Vi må komme oss forbi denne forestillingen om at han ikke kommer til å stille til gjenvalg. President Biden stiller, og jeg ser frem til at han blir gjenvalgt,» sa Newsom til NBCs «Meet the Press» på søndag. «Lurer du på hvorfor spennet er så stort mellom jobben han faktisk gjør, og folks oppfatning av den? Jeg mener det er ganske åpenbart,» fortsatte Newsom. «Du er ikke annet enn et speilbilde av det du konstant går og tenker på.» Newsom mener Biden foreløpig lider av at demokratene, mediene og de fleste andre fokuserer på alderen hans, og lite annet. «Vår jobb er å komme oss ut av denne møkka og komme oss opp på beina igjen, og argumentere for hvorfor han bør [vinne gjenvalg].»

Biden-støttespillere tilknyttet den politiske aksjonskomitéen «Future Forward» har kjøpt TV-reklamer for nesten 140 millioner kroner for å gjøre nettopp det. Investeringen kommer tidligere enn vi har sett i flere nylige presidentvalg. Timingen, innholdet i reklamene og den geografiske spredningen av dem sier hvert sitt om Bidens politiske helse. TV-reklamene sendes nå i de seks jevneste delstatene fra 2020-valget, og disse ligger også an til å bli de viktigste vippestatene i neste års presidentvalg: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania og Wisconsin. TV-reklamene taler Bidens sak, og det han har fått til som president. De prøver samtidig å gjøre noe med en av Bidens største svakheter, nemlig velgernes oppfatning av hvordan han har håndtert økonomien. Kun 37,8 prosent mener han har gjort en god jobb på området, ifølge Real Clear Politics’ gjennomsnitt av målingene. Det tallet bør klatre oppover i løpet av det neste året, dersom Biden skal vinne gjenvalg.

I The Last Politician tegner Franklin Foer et portrett av en president som fortsatt har mye å gi, overbevist om at skjebnen har bragt ham dit han er i dag. Det som bør bekymre demokratene – slik den aldrende politiske kommentatoren og forfatteren Joe Klein ser det – er et scenario der lite forandrer seg mellom nå og valgdagen, annet enn at Joe Biden har blitt ett år eldre. Da blir Joe Biden fort den andre presidenten på rad som taper gjenvalg.

