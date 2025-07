X er i hardt vær etter at chatboten Grok begynte å spy ut antisemittiske utspill. Rick Rycroft / AP / NTB

Dette skjer etter at flere europeiske land har bedt kommisjonen om å granske plattformen, skriver Politico. Blant annet skal Polens visestatsminister Krzysztof Gawkowski i et brev ha bedt kommisjonen om å gripe inn, og sa at regjeringen ville vurdere å forby appen.

Milliardær Elon Musks kunstig intelligens-selskap xAI gikk i helgen ut med en beklagelse etter at chatboten Grok skal ha kommet med en rekke antisemittiske uttalelser og kommentarer som hyllet Adolf Hitler, ifølge The Guardian.

I beklagelsen skrev de at feilen kom av en systemoppdatering som var aktiv i 16 timer, med en kode som gjorde chatboten var mottakelig for andre brukeres innlegg. Ifølge selskapet har feilen ingenting å gjøre med språkmodellen chatboten er bygget på.

xAI opplyste samtidig at de hadde fjernet koden og innleggene chatboten hadde generert. De forklarte også at de problematiske instruksjonene chatboten fikk, inkluderte: «Du sier det som det er og er ikke redd for å fornærme politisk korrekte folk» og «Forstå tonen, konteksten og språket i innlegget. Reflekter det i svaret ditt.»

(NTB)