Hevder Putin er opprømt og glad etter Wagner-opprøret

Det er den russiske analytikeren Tatiana Stanovaya som mener dette, ifølge Business Insider. Stanovaya er seniorforsker ved Carnegie Russia Eurasia Center.

Det kortvarige opprøret, som ble ledet av Wagner-gruppens leder Jevgenij Prigozjin, innebar at troppene hans marsjerte mot Moskva før de til slutt snudde for å unngå blodsutgytelse.

Wagner-soldater ble i etterkant pålagt å undertegne kontrakt med det russiske forsvaret, og Prigozjin fikk beskjed om at han måtte overlate kommandoen over soldatene til det russiske forsvarsdepartementet. Men det var helt utelukket for Wagner-sjefen å gå med på et slikt krav, sa Stanovaya til New York Times nylig, ifølge NTB.

Kort etter ble Prigozjin tilbudt amnesti og eksil i Belarus.

Stor utfordring for Putin

Selv om opprøret til slutt mislyktes, var dette den mest åpenbare utfordringen den russiske presidenten noensinne har stått overfor, og det har svekket ham, har flere eksperter uttalt til Business Insider.

Nå ser det ut til at Putin er i gang med skadebegrensning. Han er sjelden å se offentlig, men onsdag kveld tok han en spasertur i Dagestan. Der ble han fotografert mens han var med på selfies og håndhilste.

Dette skal være et veldig uvanlig trekk.

– Hans offentlige opptredener har vært preget av en uforklarlig glede som grenser til eufori, noe som skiller seg sterkt fra hans vanlige oppførsel, kommenterer Stanovaya.

Russland-presidentens narrativ

Hun mener at dette kan være en del av planen til rådgiverne hans, for å skape en oppfatning av at hele Russland er glad i den omstridte 70-åringen.

– Narrativet er ment å understreke den universelle støtten Putin får fra eliten og den enorme kjærligheten han nyter fra folket, sier hun videre til Business Insider.

Seniorforskeren beskriver situasjonen som at Putin gradvis mister initiativet i innenrikspolitiske spørsmål.

– Den emosjonelle tilstanden hans gjør ham mer mottakelig for manipulasjon. Det virker som vi ser en ny fase i Putins regime, der følget hans blir mer aktivt involvert i utformingen av regimets kurs, skriver hun på Twitter.

