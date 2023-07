– Wagner-gruppen bygger base i Belarus

Bildene som er levert av Planet Labs, antyder at titalls telt er satt opp i en gammel militærbase de siste ukene. Basen ligger utenfor byen Osipovitsji, rundt 230 kilometer nord for grensen mot Ukraina.

Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin ble tilbudt amnesti og eksil i Belarus etter det kortlivede opprøret i Russland. Presidenten i Belarus, Aleksandr Lukasjenko, har sagt at landet kan dra nytte av Wagner-gruppens erfaring og kunngjorde at han hadde tilbudt leiesoldatene å etablere seg i en «forlatt militærenhet».

Aliaksandr Azarau, som leder geriljagruppen Bypol og er en motstander av Lukasjenko, sier på telefon til AP at byggingen av et tilholdssted for Wagner-krigere var underveis ved Osipovitsji.

En talsperson for Ukrainas grensestyrker sa til mediene lørdag at så mange som 8.000 Wagner-soldater kan havne i Belarus. Ukraina planlegger å styrke grenseforsvaret mot Belarus som svar på landets Wagner-invitasjon.

