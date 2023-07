Ekspert om Putin: – Haiene sirkler rundt Kreml

Det væpnede opprøret i Russland, der Wagner-gruppen og gruppens leder Jevgenij Prigozjin marsjerte mot hovedstaden Moskva, kan ha skapt økt ustabilitet i landet. Det mener oberstløytnant Joakim Paasikivi ved den svenske Försvarshögskolan.

– Det er kanskje ikke så stor oppslutning for Prigozijn, men det er det heller ikke for Kreml. Folk sto og ventet på hvordan dette skulle gå, sier han i et intervju med svenske SVT.

Wagner-leder Jevgenij Prigozjin. (AP )

I det øyeblikket eliten i Russland eventuelt begynner å tvile på om Putin er rett mann til å lede landet, kan ting endre seg raskt, mener ekspertene SVT har snakket med. Deriblant Paasikivi.

– Haiene sirkler rundt Kreml. Hvert eneste svakhetstegn blir en åpning, sier oberstløytnanten.

Les hele saken hos SVT her.

Iver B. Neumann, direktør ved Fridtjof Nansens Institutt, mener Putin sitter mer utrygt enn noen gang, og mener han kan bli tvunget av makten.

– Det er svært lite trolig at Putin går av frivillig, sa Neumann til Dagsavisen nylig.

[ Wagner-soldater i Belarus skaper trolig mer usikkerhet enn reell trussel ]

[ Ekspert: – Dette er det viktigste for Ukrainas offensiv ]