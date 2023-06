LVIV (Dagsavisen): – Hver dag har vi en begravelse for en av vår falne soldater. Hver dag tar vi i mot nye sårede. Situasjonen ved fronten er veldig alvorlig, sier Lvivs ordfører Andriy Sadovyi stille til Dagsavisen.

Vi møter ham i Lviv, vest i krigsherjede Ukraina, sammen med blant andre stortingsrepresentantene Trine Lise Sundnes og Frode Jacobsen fra Arbeiderpartiet.

I ukomfortable biler, fra Oslo til Lviv, har de to stortingsrepresentantene fulgt en hjelpesending i regi av Fritt Ukraina.

– Dette er den mest meningsfylte bilturen jeg har vært med på, og jeg føler at jeg har fått være med å bidra, sier Sundnes til Dagsavisen.

Med på turen var blant andre to av styremedlemmene i Fritt Ukraina, tidligere ambassadør Morten Wetland og Torbjørn Giæver Eriksen, og ordførerkandidat for Høyre i Trondheim, Kent Ranum.

Etter fire lange, slitsomme og innholdsrike dager bak oss, sitter Dagsavisen journalist bakerst i en minibuss, sammen med Jacobsen og Sundnes, fra Lviv til den polske grensen. Den samme grensen som over fire millioner ukrainere flyktet over det første året av krigen.

Fortsatt er det mange, og da særlig kvinner og barn, som tar seg over grensen til Polen. Men køene er langt kortere nå, enn i starten av krigen.

Grenseovergangen mellom Ukraina og Polen måtte vi ta til fots. En tur på rundt 600 meter. Over den samme grenseovergangen har over fire millioner ukrainere passert på flukt fra landet. Nå var det nesten ingen der. (Tom Vestreng)

I løpet av turen har de avlevert utstyr hos den lokale organisasjonen Fritt Ukraina samarbeider med, vi har møtt rektor og ansatte på en kunstskole, vi har sett de militære trene, og vi har møtt Lvivs ordfører.

[ Fersk rapport: Derfor invaderte Putin Ukraina ]

Meningsfylt

På vei ut av Ukraina er det tydelig at selv om vi forlater landet fysisk, sitter både Jacobsen og Sundnes igjen med sterke inntrykk.

– Folk her ofrer livene sine for landet sitt. At vi kan bruker noen timer på å kjøre bil, og være her og avlevere utstyr, føles viktig. Tiden føles ikke så viktig, fordi det er saken det går til som betyr noe, skyter Frode Jacobsen inn.

I oktober i fjor, ble 19 mennesker drept i et angrep mot Lviv. (YURIY DYACHYSHYN/AFP)

– Med besøket her viser vi at vi må holde støtten oppe. Vi må huske at ikke bare kjemper de for landet sitt, men også for et demokratisk og trygt Europa, sier Sundnes, og trekker fram det samme som partifellen på stortinget.

– Norge gjør mye gjennom Nansen-programmet, som har tverrpolitisk støtte i stortinget. Men det er også flott å se at frivillige organisasjoner, som Fritt Ukraina, bidrar. Ukrainerne trenger all den hjelp de kan få, både nå og i tiden etter krigen. Fritt Ukraina har god kontakt med lokale myndigheter her nede, slik at det som skal leveres er utstyr de faktisk etterspør. Og det er en viktig måte å drive bistand på. Noe utstyr går rett til fronten, og annet brukes medisinsk, sier hun.

[ Mens Camilla er i fødselsperm med Marie, mister hun jobben i FHI ]

Skånet

Lviv har vært skånet for de verste angrepene, men så sent som i april ble en person drept da en russisk granat traff en høyblokk nord i Lviv. Det mest brutale og fatale angrepet kom i oktober i fjor, da russiske missiler drepte 19, og skadet 105 personer.

Sundnes, Jacobsen og co. dro ned til Lviv med fire mindre firehjulsdrevne biler, i tillegg til en større varebil. Bilene skulle overleveres ukrainerne, som skal bruke kjøretøyene ved fronten. Den ene skal brukes som ambulanse.

Levetiden på kjøretøyene anses å være kort, da de enten blir kjørt i filler, eller ødelagt av russisk artilleri.

– Norge har en veldig sterk dugnadskultur. Og når katastrofer inntreffer i verden rundt, så er nordmenn og det norske sivilsamfunnet ofte veldig flinke og raske til å komme med bidrag og gjøre en innsats, supplerer Frode Jacobsen.

Det jeg opplever som ekstra meningsfullt her, er at vi ikke rasker sammen med oss noen tilfeldige ting å fylle opp en bil med ting vi tror på de trenger. — Frode Jacobsen (Ap)

– Det jeg opplever som ekstra meningsfullt her, er at vi ikke rasker sammen med oss noen tilfeldige ting å fylle opp en bil med som vi tror de trenger. Det utstyret som vi har fraktet ned, er utstyr vi vet at militære styrker trenger i kampen de står i ute i felten. Hun ene vi møtte på kunstakademiet fortalte at hun hadde en bror som er offiser i Odesa. Det er klart at vi kommer mye nærmere på det nå. Nå er det snart gått halvannet år siden krigen startet.

– Det er som pandemien. Plutselig er den bare der, og man blir vant med det. Nå ser vi det på nært hold, og det må vi i Norge aldri glemme. Her er det et land som hver dag forsvarer seg mot en overgriper som ønsker å ta fra dem friheten deres, sier Jacobsen.

– Å se dette gjør inntrykk

På stortinget har de vært med på å bevilge milliardbeløp til Ukraina. Uten å konkret se hvordan pengene brukes.

– Jeg har fulgt Fritt Ukraina helt siden de startet, og da jeg ble spurt om jeg kunne tenke meg å bli med, så var det svaret ganske enkelt, sier Frode Jacobsen.

– Det er greit det vi vedtar på stortinget, men vi kan også gjøre en innsats ut over de 75 milliardene Norge skal bidra med til Ukraina de neste årene. Det vi er med på nå er et viktig supplement, sier Ap-representanten, mens han kikker ut av bilvinduet på ukrainske landsbyer som farer forbi.

Til steder hvor russerne ikke har nådd, men hvor frykten er. Hver eneste dag, 24 timer i døgnet. De vet aldri hvor det neste missilet eller raketten vil treffe, selv om ukrainsk luftvern stopper det meste.

– Hva har gjort mest inntrykk på deg på denne turen?

– Det gjør inntrykk å være i Lviv og snakke med folk og se at dagliglivet nærmest er normalt. For de fleste er livet som vanlig, men så treffer vi en som har broren sin ved fronten, sier Jacobsen.

På vei fra Rådhuset i Lviv til den ventede minibussen som skal ta oss til den polske grensen, går vi forbi flere minneplater over falne soldater fra Lviv. Ut ifra dødsdatoen er det bare får dager siden de falt.

– Å se dette gjør inntrykk, sier Sundnes og Jacobsen stille.

[ Ukraina: Har nok våpen til motoffensiv ]

Portforbud

På dagtid er minimalt som minner om at Lviv, en storby vest i Ukraina med sine 700.000 innbyggere, er i et krigsherjet land. Livet gikk sin vante, og normale gang. Det var unger på sparkesykler, de lekte i parkene. Butikkene var åpne som normalt, folk var på arbeid, eller koste seg i sola på en uterestaurant.

Det var ingen ting som fortalte oss at vi var i et land i krig.

Men bakteppet var der. Frykten for at det kan komme et angrep fra russisk side.

Dagliglivet i Lviv går tilsynelatende som normalt. Men bakteppet er dystert. (Tom Vestreng)

Etter midnatt er det portforbud, og vi fikk høflig, men bestemt beskjed om at det var på tide å forlate restauranten vi var på sammen med den lokale organisasjonen Fritt Ukraina samarbeider med, da klokken nærmet seg midnatt.

Er man ut etter den tid, kan man risikere å bli arrestert. Vi fulgte naturligvis anmodningen, og gikk gjennom en by, som nærmest var mørklagt og forlatt. Tilbake på hotellet så vi fram til en god natts søvn, uten å ane hva som ventet oss.

– Vi er blitt så vant til at flyalarmen går, at vi ikke reagerer lenger, sier flere ukrainere Dagsavisen snakket med.

De fortalte at det gikk en tre-fire dager mellom hver gang flyalarmen flerret opp nattemørket. Selv om det er lenge siden missiler eller droner har truffet Lviv, fikk vi føle på alvoret den ene natten vi var der.

[ Natur og ungdom: Miljøkampen vinnes ikke gjennom vold og hærverk ]

Droneangrep

Ved firetiden om natten hørte vi den vemmelig lyden fra flyalarmen. Og i motsetning til i Norge, hvor flyalarmen er øvelse et par ganger i året, var dette blodig alvor.

Natt til tirsdag våknet vi til flyalarm, og hørte drønn fra russiske droner som var rettet mot ukrainske mål i Lviv. (YURIY DYACHYSHYN/AFP)

Rett etter kom det beskjed over høyttaleranlegget at vi måtte komme oss til resepsjonen, som var hotellets sikre sone. Vi ble fortalt at de nederste etasjene var greie å oppholde seg i, da droner og missiler som oftest traff de øverste etasjene av et bygg.

Det er klart at du gjør deg noen refleksjoner når du sitter og snakker med frivillige inne i Ukraina og spiser middag sammen, for så å stå opp noen timer etterpå til fulle sirener. Da siger alvoret inn over deg. — Trine Lise Sundnes (Ap)

Alvoret gikk opp for oss da vi i det fjerne hørte flere drønn, fra droner som traff ukrainske mål i utkanten av byen. Ett av målet skal ha truffet kritisk infrastruktur, en drone ble skutt ned av ukrainsk luftvern, men en tredje skal ha gjort mindre skader på en bygning.

Etter en drøy time gikk signalet for faren over.

– Vi var jo forberedt på at noe sånt kunne skje, så jeg var ikke redd. Og de vi har snakket med fortalte at dette var noe som i snitt hendte hver tredje dag. Men det er klart at du gjør deg noen refleksjoner når du sitter og snakker med frivillige inne i Ukraina og spiser middag sammen, for så å stå opp noen timer etterpå til fulle sirener. Da siger alvoret inn over deg, sier Trine Lise Sundnes alvorlig.

Brevet fra byrådsleder Raymond Johansen til Lvivs ordfører Andriy Sadovyi . (Tom Vestreng)

Frode Jacobsen opplevde situasjonen som absurd.

– Du vet at du reiser til et land i krig. Og så våkner du klokka halv fem om morra’n av alarm og får beskjed fra hotellet om å møte i resepsjonen. Så sitter du der nede, hører noen smell og følger aktiviteten på Twitter, hvor det kommer fram at her er det droneangrep på gang. Situasjonen blir litt absurd. Vi hygget oss i går kveld med ukrainske kolleger, og så vet vi dagen etterpå ikke helt hva som skjer mens vi hører disse smellene. Jeg var heller ikke engstelig. Du er veldig nære, men samtidig føles det litt fjernt, sier Jacobsen.

Brev fra Raymond

Et møte med Lvivs ordfører Andriy Sadovyi var siste post på programmet, før vi skulle forlate landet.

Og det var en alvorstynget ordfører vi møtte.

Det første han sa var: «Tre droneangrep, ingen fysisk skadet», før han ønsket oss velkommen, og viste fram en rekke tegninger som skolebarn i Lviv hadde laget til de norske politikerne.

Trine Lise Sundnes og Frode Jacobsen hadde med seg en invitasjon far byrådsleder Raymond Johansen til Lvivs ordfører Andriy Sadovyi. (Tom Vestreng)

Det var et hyggelig møte, med en preget ordfører, som strålte opp, da de to Ap-representantene overbrakte et brev fra Oslos byrådsleder Raymond Johansen, som inviterte vinnerne av en musikk-konkurranse til Oslo i august.

Hver dag har vi en begravelse for en av vår falne soldater. Hver dag tar vi i mot nye sårede. Situasjonen ved fronten er veldig alvorlig. — Andriy Sadovyi, ordfører i Lviv

– Det norske folket føler sterkt for det ukrainske, og vi ønsker å gjøre det vi kan for å bedre deres hverdag. Derfor er det hyggelig å kunne invitere noen skolebarn til Norge, sa Frode Jacobsen da han overbrakte invitasjonen.

– Tusen takk, Dette var veldig hyggelig. Og noe vi ser fram til, sa en rørt ordfører til Dagsavisen.

Lvivs ordfører har møtt byrådslederen flere ganger tidligere.

– Deres støtte er viktig for oss, og det er i dag vi i Ukraina skaper fremtiden vår. Vår demokratiske krig, sier han, og understreker alvoret.

– Hver dag må vi begrave en av våre falne soldater. Hver dag tar våre sykehus imot sårede soldater. Dere må ha tro på at vi vinner. Jeg tror på seier. Vi må bygge seieren sammen. Aldri gi opp. Det er bare seier som gjelder, sier ordføreren.

[ Droneangrep mot byer i Ukraina: Norske politikere vekket av flyalarmen i Lviv ]

[ Bildet av Lviv-hunden går verden rundt ]

---

Fritt Ukraina

Fritt Ukraina samler inn penger til utstyr som går direkte til de ukrainske styrkene og sivilforsvaret. Leveransene består av klær, biler, overvåkningsdroner og strømgeneratorer. De frakter utstyret direkte til mottakerne i Ukraina.

Så langt har de vært sju turer i Ukraina, og levert over 45 kjøretøy, over 12.000 uniformsplagg og feltstøvler, 270 droner, 12 generatorer og en rekke annet utstyr som er etterspurt av ukrainerne.

De har over 1500 medlemmer og støttespillere over hele landet.

Organisasjonen drives av personer med ulik bakgrunn og politisk ståsted.

Fritt Ukraina ble opprettet og ledes av stortingspolitiker Peter Frølich (H), som også er leder av organisasjonen. Nestleder er Thomas Frølich. Tidligere statssekretær og politisk rådgiver for Jens Stoltenberg, Torbjørn Giæver Eriksen er styremedlem, sammen med tidligere ambassadør Morten Wetland, og Anette Ringnes, William Johnsen og Ole Berget.

---