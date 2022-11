Mellomvalget i USA er i gang: – Ingenting ved dette tyder på valgfusk

Saken oppdateres underveis

Det mye omtalte amerikanske mellomvalget er i gang. Republikanerne jobber for å ta over kontrollen over både Representantenes hus og Senatet, mens Demokratene prøver å holde makta.

It’s Election Day, America.



Make your voice heard today. Vote. — President Biden (@POTUS) November 8, 2022

Alle de 435 setene i Representantenes hus er på valg, det samme er 34 av 100 senatsplasser. I tillegg holdes det en rekke andre valg, deriblant om guvernørjobben i 39 delstater og territorier. Det er jevnt løp mange steder og det kan ta tid før det endelige valgresultatet er klart.

Går det Republikanernes vei kan partiet stikke kjepper i hjulene for president Joe Bidens politikk framover, i tillegg til at mange av partiets kandidater i ulike valg har støttet påstanden om at presidentvalget i 2020 ble stjålet fra Donald Trump.

I årets valg har økonomi og høy inflasjon seilt opp som den viktigste saken for mange velgere. Men også kriminalitet og abort har vært sentrale spørsmål i opptakten til valget.

[ Her står slagene i USA-valget ]

Dagsavisen følger valget utover tirsdag kveld. Her er noe av det som har skjedd så langt:

* Trøbbel for tellemaskiner i Arizona

USAs valgsystem har måttet tåle krass kritikk og påstander fra særlig republikanere de siste årene. Det har vært flere kontroverser knyttet til valggjennomføring i USA, blant annet etter at det ble avslørt at Russland før presidentvalget i 2016 hadde forsøkt å finne svakheter i det amerikanske valgsystemet. Kongressen har brukt millioner på å trygge sikkerheten rundt valg, blant annet ved å erstatte utdatert utstyr.

Påstander om juks med tellemaskiner er gjentatte ganger avvist av valgmyndigheter.

I Atlanta, Georgia, ble det holdt «valgfest» tirsdag. (SETH HERALD/AFP)

Dagsavisen har tidligere omtalt at maskerte menn har overvåket og «passet» på valgurner i delstaten Arizona i forkant av mellomvalget. En føderal dommer begrenset seinere hva slike selvoppnevnte valgobservatører, som har fått velgere i Arizona til å føle seg overvåket og trakassert, kan gjøre.

Tirsdag meldes det om trøbbel med maskinene som brukes for å telle papirstemmer i delstaten. Lokale myndigheter i Maricopa County sier at ved rundt en femtedel av deres 223 valglokaler, aksepterer ikke disse maskinene stemmer, skriver CNN. Ifølge lokale tjenestemenn skyldes det at passord ble skrevet inn for mange ganger, men at de ikke venter at det vil skape trøbbel for stemming.

– Ingenting ved dette tyder på valgfusk eller lignende. Dette er tekniske problemer, sier Bill Gates i de lokale valgmyndighetene.

Maskintrøbbelet har imidlertid allerede fått stor oppmerksomhet på sosiale medier og i høyreorienterte medier. Donald Trump jr. er blant dem som har videredelt twitter-meldinger om problemene. Enkelte har fremmet påstanden om at valget kan bli «stjålet». Rundt seks av ti velgere i Arizona holder til i Maricopa County, som siden valget i 2016 har lent mer og mer mot Demokratene.

I Gilbert i Arizona spurte velger Tom Paul om forbipasserende hadde en god opplevelse da de avla sin stemme, skriver The New York Times. Han sa at han jobber på vegne av Arizona AFL-CIO, en hovedsammenslutning i delstaten. Paul trekker fram at folk med våpen har skremt velgere.

– Jeg vil bare være sikker på at det ikke skjer, sier han til avisa.

[ Amerikanere frykter politisk motivert vold ]

* Andre utfordringer for velgere

I California er det helt andre ting som skaper trøbbel for noen velgere: hele nabolag er evakuert på grunn av ekstremvær, skriver BBC. Valgdagen startet med nedbør sør i delstaten, og det er fare for jordskred og flom.

Det har også vært et teknisk problem i New Jersey, mens flere valglokaler i Pennsylvania åpnet senere enn de skulle fordi valgmedarbeiderne var forsinket.

– Dette er slike ting man ser i alle valg. Det er ingenting særlig bekymringsfull hittil, sier Susannah Goodman ved stemmerettsorganisasjonen Common Cause.

I North Carolina kan valglokaler som ikke fikk åpnet i tide, utvide åpningstidene.

Shanesha Washington har festet klistremerket hun fikk som bevis på at hun har stemt, i panna. (RONDA CHURCHILL/AFP)

[ Slik følger du mellomvalget i USA time for time ]

* Trump har stemt

USAs tidligere president Donald Trump har stemt i mellomvalget i Palm Beach i Florida. Han spår en stor kveld for Republikanerne. Trump avla stemme med kona Melania Trump, skriver Sky News.

– Dette blir et veldig viktig valg og forhåpentligvis skjer det rette, sa Trump til mediene.

Ekspresident Donald Trump og kona Melania møter pressen etter å ha stemt i Florida tirsdag. (EVA MARIE UZCATEGUI/AFP)

Den tidligere presidenten ventes å kunngjøre at han stiller til presidentvalget i 2024. I tillegg har han støttet opp om en rekke republikanske kandidater ved dette valget.

I år som i presidentvalget i 2020 har han kommet med grunnløse anklager om valgfusk, som CNN har skrevet om.

President Joe Biden forhåndsstemte i hjemstaden Delaware 29. oktober.

[ Oligark innrømmer tilsynelatende valginnblanding i USA ]

* Valgfornektere kan få makt

Det holdes også guvernørvalg i 36 av USAs 50 delstater, i tillegg til i tre territorier. Utfallet i flere av de jevnere valgene vil ikke bare ha noe å si for innbyggerne i disse statene, ifølge The New York Times. Flere av guvernørene i vippestater kan bli avgjørende i kampen om demokratiet i USA, skriver avisa.

Mange republikanske velgere støtter påstanden om at presidentvalget i 2020 ble stjålet. En undersøkelse gjort av The Washington Post viser at også mange av republikanerne so står på valg til ulike maktposisjoner, benekter valgresultatet.

Guvernørene som skal velges nå, vil blant annet kunne gjøre det vanskeligere å avlegge stemme, eller til og med motsi et endelig valgresultat, uavhengig av hvilket parti som vinner.

Blant guvernørvalgene som har blitt løftet fram som noe å følge med på, er: Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, Georgia, Arizona, Kansas, Illinois, Texas og Florida.

Vermont-senator Bernie Sanders har en klar beskjed til republikanske valgfornektere:

– I et demokrati kommer du noen ganger til å tape. Ikke være en sutrekopp. Ha ryggrad til å si «jeg tapte», sier Sanders i en video lagt ut på Twitter tirsdag.

[ Demokratene frykter stortap ]

* Fjernet valgmedarbeidere som deltok i stormingen av Kongressen

Washington Post skriver at en mor og sønn som skulle jobbe frivillig i et valglokale i delstaten Georgia, likevel ikke fikk lov til å jobbe der. Bakgrunnen var at det ble oppdaget at de to deltok i stormingen av Kongressen 6. januar i fjor, ifølge VG.

De hadde lagt ut innlegg om det på Facebook, og det innlegget ble oppdaget av andre. Dette skjedde i Fulton fylke, der mange valgmedarbeidere mottok dødstrusler etter valget i 2020.

Georgia er blant delstatene med en rekke jevne løp i valget, og som kan få stor betydning for det endelige utfallet.

[ Hva har Biden egentlig fått til? ]

[ Han kan bli den nye Trump ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen