Her står slagene i USA-valget

Det er mulig at vi ikke får vite vinnerne av mellomvalget på valgnatten amerikansk tid, ifølge analysenettstedet FiveThirtyEight. Årsaken er statene der valget til Senatet er svært tett. Stater som Arizona, Nevada og Pennsylvania er avgjørende for hvilket parti som får kontroll over senatet, og det kan ta flere dager å telle stemmene der, ifølge nettstedet.

Republikanerne er storfavoritter til å ta over flertallet fra Demokratene i Representantenes hus. Republikanerne er dessuten svake favoritter til å ta over flertallet i Senatet.

Republikanerne har 82 prosent sjanse til å få flertall i Representantenes hus, mens Demokratene har 18 prosent sjanse, ifølge den siste prognosen på analysenettstedet FiveThirtyEight. Senatet er mer åpent. Der har Republikanerne 54 prosent sjanse for å få flertall, mens Demokratene har 46 prosent sjanse, ifølge samme nettside.

Økonomi er alltid et viktig tema i amerikanske valg, og partiet som sitter med presidenten gjør det stort sett dårlig i mellomvalg. Dermed kan Demokratene rammes hardt nå. Men rekordhøy forhåndsstemming kan telle positivt for Demokratene.

Her er noe av det man bør følge med på i valget.

Kampen om Senatet

Siden kampen om Senatet ser aller mest åpen ut, er det knyttet stor spenning til en liten gruppe stater der det er svært jevnt mellom kandidatene.

Både Barack Obama og Joe Biden rykket inn i Pennsylvania for å støtte demokratiske kandidater der. Her med senatskandidat John Fetterman og guvernørkandidat John Shapiro på valgmøte i Philadelphia 5. november. (Mark Makela/AFP)

Senatet består av 100 senatorer, to fra hver stat. Senatet er i dag delt 50/50 mellom de to partiene, men siden visepresident Kamala Harris har en ekstra stemme, har Demokratene i praksis flertall. I år står 34 plasser på valg. Republikanerne trenger ikke ta mer enn én plass fra Demokratene for å få flertall, gitt at de ikke gir fra seg noen av plassene de holder i dag til Demokratene.

Dette er statene der løpet er aller jevnest i senatsvalget, selv om flere enn disse kan bikke resultatet:

Georgia: Kanskje den senatsduellen som har fått mest oppmerksomhet i valgkampen: Her stiller republikanske Herschel Walker, som er tidligere fotballstjerne og er støttet av Donald Trump, mot sittende demokratisk senator Raphael Warnock. Løpet er ekstremt jevnt. Skandalebefengte Walker, som offisielt er sterkt imot abort, ble anklaget av en ekskjæreste for å ha betalt for en abort hun tok, og senere også å ha prøvd å få henne til å ta abort igjen. Sønnen hans har anklaget ham for vold og trusler. Men velgerne i Georgia kan likevel komme til å sende Walker til Senatet.

Nevada: Også her kan Republikanerne ta plassen fra Demokratene, men det er svært jevnt mellom sittende demokratisk senator Catherine Cortez Masto og republikanske Adam Laxalt.

Arizona: Dette er også en stat der Republikanerne kan ta en plass fra Demokratene. Racet står mellom sittende demokratisk senator Mark Kelly og republikanske Blake Masters. Sistnevnte ble støttet av Trump.

Pennsylvania: Et av de mest spennende senatsracene i landet. Dette er en stat der Demokratene har sjansen til å ta en plass fra Republikanerne. Den sittende republikanske senatoren er på vei ut, og kampen står mellom demokraten John Fetterman og republikaneren Mehmet Oz. Oz er hjertekirurg og deltok tidligere fast i Oprah Winfrey Show, men nylig gikk Winfrey ut med anbefaling om å støtte Fetterman. Fetterman hadde et slag tidligere i år som har gitt ham noe svekket taleevne.

Rokering i huset?

I Representantenes hus har Demokratene i dag flertall. Alle de 435 plassene står på valg, og Republikanerne ligger altså definitivt best an.

Utfallet i Representantenes hus vil bli avgjort i en håndfull distrikter i en rekke ulike stater, ifølge FiveThirtyEight. Selv om Republikanerne er klare favoritter til å vinne huset, og til og med kan gjøre et stort valg der, er marginene såpass små på en rekke målinger at det ikke er gitt at det går slik.

– Selv om Republikanerne er favoritter til å vinne dette kammeret, er en stor gruppe valg helt jevne, skriver Nate Cohn, politisk analytiker for The New York Times.

– Det skal ikke mye til for at Demokratene holder racet ganske tett, noe som kanskje kan føre til at kunngjøringen om hvem som tar kontroll over huset blir utsatt i mange timer og kanskje til og med dager. På den annen side skal det ikke mye til for at Republikanerne tar over en gruppe seter og gir inntrykk av at det ble en bølge i dette valget, skriver Cohn.

Guvernørkamper

Selv om kongressvalget får mest oppmerksomhet, er det også mye oppmerksomhet rundt et knippe guvernørvalg. Guvernørene kan ha mye å si for viktige saker i sine respektive stater, som abort, transrettigheter og utførelsen av senere valg. Hvem som vinner kan i enkelte tilfeller også si mye om politiske tendenser, for eksempel i de tilfeller der en kandidat har fått støtte fra Trump.

I denne valgkampen har man også sett at enkelte demokratiske kandidater selv i tradisjonelt sikre demokratiske kretser har hatt problemer i det siste. Flere guvernørvalg følges ekstra nøye med på, av ulike årsaker.

Et av de jevneste guvernørvalgene står i Arizona, der demokraten Katie Hobbs står mot republikaneren og tidligere nyhetsanker Kari Lake. Lake har fått svært mye oppmerksomhet for å være en Trump-støttet kandidat som i primærvalget vant mot en mer moderat kandidat fra Republikanere, og har gjentatt påstanden fra Trump om at valget i 2020 «ble stjålet». En seier for Lake vil være en viktig seier for Trump, som trolig vil stille som presidentkandidat igjen.

I Michigan er den demokratiske guvernøren Gretchen Whitmer favoritt, men ledelsen har krympet. Hennes motstander er Trump-støttede Tudor Dixon, som støtter et nesten totalt forbud mot abort. Vinner han, får republikanerne total kontroll i staten, fordi de også har flertall i begge kamre der.

I Florida ser ikke valget jevnt ut – der ligger sittende guvernør Ron DeSantis fra Republikanerne langt foran demokratiske Charlie Crist på målingene – men hvordan DeSantis gjør det kan likevel ha mye å si for om han velger å stille som presidentkandidat, slik det spekuleres på.

I staten New York, som stemte klart demokratisk ved presidentvalget i 2020, er valget blitt jevnere enn Demokratene tør å tenke på. Flere demokratiske profiler har reist dit for å hjelpe den demokratiske guvernøren Kathy Hochul mot republikanske Lee Zeldin. Hochul er favoritt til å vinne med en viss margin, men om Demokratene taper eller bare vinner svakt, vil det være en gedigen advarsel til Demokratene.

