USA: Inflasjon viktigst for velgerne

Flere medier har tirsdag kveld gått ut med valgdagsmålinger, flere timer før valglokalene stenger i mellomvalget.

CBS-journalist Steven Portnoy har tatt til Twitter for å vise fram deres foreløpige valgdagsmåling. 73 prosent svarer at de er misfornøyde eller sinte over hvordan det går i USA, mens 25 prosent er fornøyde eller entusiastiske over tingenes tilstand.

Inflasjon er den viktigste saken for velgerne kanalen har snakket med; 32 prosent av de spurte svarer dette. 27 prosent svarer abort, 12 prosent svarer kriminalitet, 12 prosent våpenlover og 10 prosent svarer innvandring. 52 prosent svarer at de stoler mer på at Republikanerne vil få has på inflasjonen, mot 44 prosent som svarer Demokratene.

Flere går for Demokratene på spørsmål om hvem de har størst tiltro til å håndtere abortspørsmålet, og 60 prosent av de spurte svarer at de mener at abort alltid eller i de fleste tilfeller burde være lov. 36 prosent mener det alltid eller i de fleste tilfeller burde være ulovlig.

Sju av ti mener demokratiet i USA er truet.

Ifølge CNNs valgdagsmåling er en stor andel av velgerne misfornøyd med hvordan det går i landet og president Joe Biden.

32 prosent av velgerne sier at den høye prisveksten er den viktigste saken for dem i årets valgkamp. Dette er en sak demokratene scorer dårlig på, skriver NTB. Samtidig sier 46 prosent at Bidens politikk skader landet, mens bare 36 prosent sier at den hjelper USA.

Demokratene har forsøkt å gjøre abortkampen til en avgjørende sak i valget. 27 prosent av velgerne sier det har vært den viktigste saken for dem.

