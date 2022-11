Amerikanere frykter politisk motivert vold

Nesten ni av ti amerikanere svarer i en fersk spørreundersøkelse at de enten er bekymret eller veldig bekymret for at den politiske splittelsen i USA har nådd et punkt der det er økt risiko for politisk motivert vold.

I den nye undersøkelsen for Washington Post og ABC News kommer det fram at 88 prosent deler bekymringen. Over seks av ti sier de er «svært bekymret», skriver The Washington Post.

7 prosent er ikke spesielt bekymret, mens 5 prosent ikke er bekymret i det hele tatt. Meningsmålingen ser også på hva folk mener om de politiske partiene. Flere amerikanere, 31 prosent av de spurte, legger skylden på Republikanerne for voldsrisikoen. Men 25 prosent skylder på Demokratene. 32 prosent mener begge partiene har skyld.

Mange demokrater legger skylden på republikanere, mens mange republikanere mener det er demokratene som har ansvaret.

[ Ekspert om USA: – En eller annen toppolitikker eller samfunnstopp kommer til å bli drept i løpet av de neste årene ]

Snart valg

Tirsdag 8. november er det klart for såkalt mellomvalg i USA. Hele Representantenes hus, en tredel av Senatet og en rekke andre jobber er på valg. Torsdag advarte USAs president Joe Biden om at selve det amerikanske demokratiet står i fare i det kommende kongressvalget.

– Vi må med en overveldende stemme stå imot politisk vold og skremming av velgere. Punktum, sa Biden.

– Vi må håndtere dette problemet. Vi kan ikke bare late som at det løser seg selv, la han til.

Amerikanske myndigheter, deriblant FBI, advarte forrige uke i et notat om en økende sannsynlighet for vold utført av amerikanske ekstremister i de 90 dagene etter valget.

– I etterkant av mellomvalget i 2022, vil oppfatning av valgrelatert juks eller misnøye med valgutfallet sannsynligvis resultere i økte trusler og vold mot en rekke mål, som ideologiske meningsmotstandere eller valgfunksjonærer, står det videre i notatet som The Washington Post har sett.

Ifølge den ferske meningsmålingen er velgere fra alle partier bekymret for politisk motivert vold, mens kvinner er noe mer bekymret enn menn:

95 prosent av demokrater sier de er noe eller veldig bekymret.

87 prosent av republikanere sier det samme.

86 prosent som omtaler seg som «partiuavhengige», er noe eller veldig bekymret.

92 prosent av kvinner er i disse kategoriene, mot 83 prosent av menn.

[ Høyreekstreme i USA-protestene: – Jeg vil absolutt si at de er farlige ]

– Kommer til å bli drept

Spørreundersøkelsen ble gjennomført uka etter at Paul Pelosi, mannen til toppdemokraten Nancy Pelosi, ble angrepet i ekteparets hjem av en inntrenger. Inntrengeren, en 42 år gammel mann, ropte «hvor er Nancy? Hvor er Nancy?» etter at han tok seg inn i boligen.

I etterkant har republikanerne og demokrater kranglet om hva de mener ligger bak angrepet. Republikanerne mener demokratenes politikk har ført til en oppsving i kriminalitet, blant annet rettet mot politikere.

Demokrater har blant annet vist til årevis med republikanske verbale angrep og anklager rettet mot Nancy Pelosi og partiet, skriver avisa The Hill.

USA-kjenner Hilmar Mjelde, som er forsker ved Norce forskningssenter, sa tidligere denne uka til Dagsavisen at USA lider under mangel på sivilisert politisk debatt. Han trakk fram at mange toppolitikere ikke lenger oppfører seg ansvarlig lenger. Det gjelder fortrinnsvis blant republikanerne, men ikke utelukkende, sa Mjelde.

– En eller annen toppolitiker eller samfunnstopp kommer til å bli drept i løpet av de neste årene. Det har vært mange nesten-vellykkede angrep de siste årene. På et eller annet tidspunkt vil noen lykkes, sa han.

[ Alt du trenger å vite om mellomvalget i USA ]

Påvirkning og opplæring

Dagsavisen har tidligere omtalt at maskerte menn overvåker og «passer» på valgurner i delstaten Arizona før kongressvalget. Dette er fanget opp på overvåkingskameraer. Stemmerettsorganisasjoner mener det foregår en koordinert innsats for å skremme velgere fra lovlig å levere stemmene sine.

I slutten av oktober saksøkte stemmerettsorganisasjonen League of Women Voters i Arizona grupper de mener prøver å skremme velgere fra å delta i årets mellomvalg gjennom Operation Drop Box. Private borgere med bånd til militsgruppen kjent som Oath Keepers skal ha filmet og fulgt med på velgere ved stemmeurner plassert flere steder i valgkretsene.

En føderal dommer sa seinere at han ikke vil stanse virksomheten til væpnede selvoppnevnte valgobservatører som får velgere i Arizona til å føle seg overvåket og trakassert.

Lignende grupper rundt om i USA har latt seg inspirere av en film som heter «2.000 muldyr», som hevder at folk tilknyttet demokratene ble betalt for å reise rundt og fylle valgurner for forhåndsstemmer med falske stemmesedler under valget i 2020, skrev NTB.

Det er ikke lagt fram noen bevis for at noe slikt skjedde eller er i ferd med å skje ved årets valg.

[ Dommer avviser å stanse selvoppnevnte valgobservatører i Arizona ]

[ Ekspert om ekstremisme i USA: – Tre grupperinger å følge med på ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen