Oligark innrømmer tilsynelatende valginnblanding i USA

Jevgenij Prigozjin skal ha kommet med den angivelige innrømmelsen i et innlegg på Telegram mandag, skriver blant andre CNN. Som svar på et spørsmål fra en journalist om mulig russisk innblanding i mellomvalget 8. november, skal Prigozjin ha sagt at «De har blandet seg inn, blander seg inn og vil fortsette å blande seg inn» i USAs demokrati.

Prigozjin skal ha sagt at han vil gi et forsiktig svar, der han åpner for en viss grad av tvetydighet, før han kom med beskjeden.

– Forsiktig, nøyaktig og med presisjon, og på vår måte, slik vi kan. Under våre nøyaktige operasjoner vil vi fjerne begge nyrene og leveren på en gang, fortsatte han.

Det er ikke klart hvor alvorlig ment kommentarene til Prigozjin var, og han skal til en viss grad ha svart med sarkasme.

Siktet av USA

Prigozjin ble i 2018 pekt ut som hjernen bak Russlands innblanding i det amerikanske presidentvalget i 2018, ifølge en siktelse fra FBIs daværende spesialetterforsker Robert Mueller. 13 russiske statsborgere og tre russiske «enheter» ble siktet av en amerikansk storjury for å ha manipulert presidentvalget i 2016 til fordel for Donald Trump, skrev Dagbladet. Én av de 13 som ble siktet, var Prigozjin. Han har nektet for å ha gjort noe galt.

Prigozjin omtales som Putins kokk fordi han tidligere drev et cateringselskap som leverte mat til Kreml. Både USA, Storbritannia og EU har ilagt ham sanksjoner. Inntil nylig har Prigozjin holdt en forholdsvis lav profil, men han har den siste tida blant annet kritisert russiske generalers innsats i Ukraina-krigen.

For kort tid siden sa Prigozjin at han grunnla Wagner-gruppa, et privat, militært selskap med leiesoldater og har sin base sørvest i Russland, nær den annekterte Krim-halvøya. Han har tidligere avvist at han har koblinger til Wagner.

Han bekreftet samtidig at gruppas soldater har vært aktive i Afrika og Latin-Amerika, ifølge NTB. Private, militære selskap er i utgangspunktet forbudt i Russland, og Kreml og den politiske ledelsen nekter for å ha noe med gruppa å gjøre.

Wagner-gruppa har blitt anklaget for tortur og andre krigsforbrytelser. I tillegg til å være på plass i afrikanske land der de forsvarer regimer som står Russland nær, er soldatene på bakken i Ukraina.

Putins kokk

Også The Guardian viser til Prigozjins kommentarer, som falt dagen før det amerikanske mellomvalget går av stabelen. USAs utenriksdepartement utlovet i juli en dusør på opptil 10 millioner dollar for informasjon om Prigozjin i forbindelse med «deltakelse i amerikansk valginnblanding», ifølge avisa.

Nå skal også kontoer med tilknytning til russiske trollfabrikker igjen ha begynt å dukke opp i sosiale medier. Forskere knytter den økte aktiviteten til mellomvalget, skriver blant andre The New York Times. Et gjennomgående tema i de nye forsøkene er ifølge avisa argumentasjonen at USA kaster bort penger ved å hjelpe Ukraina i møte med den russiske invasjonen.

FBI advarte i en rapport tidligere i høst at utenlandske aktører trolig vil bruke desinformasjon for å påvirke mellomvalget.

En av trollfabrikkene som trekkes fram i amerikanske medier, er den såkalte «Internet Research Agency», som skal være finansiert av nettopp Prigozjin. Ifølge siktelsen etter 2016-valget, skal «Internet Research Agency» ha opprettet falske kontoer i sosiale medier og promotert Donald Trump, i tillegg til å legge ut negative meldinger om Hillary Clinton. Kreml har også benektet å ha en forbindelse til «Internet Research Agency».

