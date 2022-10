Maskerte menn overvåker og «passer» på valgurner i Arizona i USA, før kongressvalget 8. november. Dette er fanget opp på overvåkingskameraer. Stemmerettsorganisasjoner mener det foregår en koordinert innsats for å skremme velgere fra lovlig å levere stemmene sine.

Tirsdag saksøkte stemmerettsorganisasjonen League of Women Voters i Arizona grupper de mener prøver å skremme velgere fra å delta i årets mellomvalg gjennom Operation Drop Box. Private borgere med bånd til militsgruppen kjent som Oath Keepers skal ha filmet og fulgt med på velgere ved stemmeurner plassert flere steder i valgkretsene.

Stemmerettsorganisasjoner mener det foregår en koordinert innsats for å skremme velgere fra lovlig å levere stemmene sine. Bildet viser ifølge lokale valgmyndigheter to bevæpnede menn nær en stemmeurne i Arizona. (AFP PHOTO / Maricopa County Elections Department/AFP)

Gruppene skal være inspirert av en konspirasjonsteori som påstår at såkalte ballot mules leverer store antall illegitime stemmesedler for å påvirke valgresultatet, skriver CNN. I Arizona er det lovlig for blant andre husstandsmedlemmer å levere stemmer for hverandre.

I Arizona er det lovlig for husstandsmedlemmer å levere stemmer for hverandre. (JUSTIN SULLIVAN)

70 prosent av republikanere tror stemmesvindel er utbredt

Professor Randall James Stephens ved Universitetet i Oslo mener saken er et eksempel på en bredere tendens på amerikansk høyreside.

– Spørreundersøkelser fra tidligere i år viser at 70 prosent av republikanere tror valgsvindel er utbredt, selv om det ikke er tilfelle. Det er utrolig høyt, og farlig for et demokrati, sier han til Dagsavisen.

Tidligere denne uken ba Voto Latino, en organisasjon for latinamerikanske velgere, om et midlertidig besøksforbud mot en av de samme gruppene, Clean Elections USA. Ved minst tre anledninger skal gruppen ha brutt føderale lover om stemmerett og velgerpåvirkning i hendelser nær stemmeurner. En avgjørelse er ventet fredag, skriver CNN.

Lynnette, 50, og Nicole, 52, overvåker en stemmeurne i Arizona - rundt 70 prosent av republikanske velgere tror valgresultatet i 2020 ble påvirket av stemmesvindel. (BASTIEN INZAURRALDE/AFP)

Professor Stephens ser hendelsene i sammenheng med en lang tradisjon for å undertrykke minoritetsstemmer, særlig i sørstatene.

– Nøkkelstrateger i det republikanske partiet vedgår at det skader partiets valgresultater når minoriteter, særlig afroamerikanere, får avlegge sine stemmer. Å forsøke å begrense den effekten er etter mange republikaneres syn rasjonelt, enten ved å tegne om valgdistriktsgrenser, undergrave stemmeretten gjennom lovarbeid eller til og med denne typen truende adferd, sier han.

Fakta om mellomvalget i USA

* Mellomvalget i USA – midterm elections – avholdes hvert fjerde år, halvveis i presidentperioden.

* I år er valgdagen tirsdag 8. november.

* I Kongressen skal det holdes valg til alle de 435 setene i Representantenes hus, samt til 34 av de 100 setene i Senatet.

* Representantene i Representantenes hus velges for to år om gangen, mens senatorene velges for seks år om gangen.

* Det skal også velges guvernør i 39 delstater og territorier. I tillegg er det en rekke lokale poster som skal fylles.

* Demokratene har i dag flertall i Representantenes hus, og i praksis et knappest mulig flertall i Senatet som følge av visepresidentens dobbeltstemme.

* Av 35 seter i Senatet som er på valg, er det 21 republikanere og 14 demokrater.

Det republikanske partiet avviser nye velgergrupper

Professor Stephens mener det er mange også høyt oppe i det republikanske partiet som fornekter valgresultatet fra 2020, og frykter at Oath Keepers, Proud Boys og andre militsgrupper ikke er så langt på utkantene av partiet som man kanskje tror.

– Det republikanske partiet har avvist muligheten til å forandre seg og søke støtte fra nye velgergrupper, og har i stedet tatt i bruk disse teknikkene. Men trumpismen har fungert så godt for dem i å oppildne kjernevelgere at de ikke klarer å la være, det er som en avhengighet.

Slik følger du mellomvalget time for time

Her er tidspunktene og de mest spennende delstatene du må følge under det amerikanske kongressvalget.

Valglokalene begynner å stenge klokka 18 østkysttid tirsdag 8. november, som tilsvarer 00 natt til onsdag norsk tid.

Midnatt (norsk tid)

Valglokalene stenger i Indiana og Kentucky.

Klokka 1 (norsk tid)

Valglokalene stenger i Arizona, Colorado, Florida, Georgia, Hawaii, Illinois, Kansas, Mississippi, Missouri, Nevada, New Hampshire, New Mexico, North Dakota, Oklahoma, South Carolina, South Dakota, Texas, Vermont, Virginia og Wyoming.

Representantenes hus: Her knyttes særlig spenning til valgene i Colorados 8. distrikt, Kansas’ 3. distrikt, New Mexicos 2. distrikt, Texas’ 15. distrikt og Virginias 2. distrikt.

Arizonas guvernørvalg: Republikaneren Kari Lake og demokraten Katie Hobbs ligger svært jevnt på meningsmålingene. Republikanerne har denne posten i dag.

Floridas senatsvalg: Republikaneren Marco Rubio ventes å vinne gjenvalg til Senatet, men valget mellom ham og demokraten Val Demings regnes som jevnt.

Georgias guvernørvalg: Republikaneren Brian Kemp ventes å vinne gjenvalg, men valget mellom ham og demokraten Stacey Abrams regnes som jevnt.

Georgias senatsvalg: Den sittende demokraten Raphael Warnock og republikaneren Herschel Walker ligger svært jevnt på meningsmålingene.

Kansas’ guvernørvalg: Den sittende demokraten Laura Kelly og republikaneren Derek Schmidt ligger svært jevnt på meningsmålingene.

Nevadas guvernørvalg: Den sittende demokraten Steve Sisolak og republikaneren Joe Lombardo ligger svært jevnt på meningsmålingene.

Nevadas senatsvalg: Den sittende demokraten Catherine Cortez Masto og republikaneren Adam Laxalt ligger svært jevnt på meningsmålingene.

New Hampshires senatsvalg: Demokraten Maggie Hassan ventes å vinne gjenvalg til Senatet, men valget mellom henne og republikaneren Don Bolduc regnes som jevnt.

Klokka 1.30 (norsk tid)

Valglokalene stenger i Arkansas, North Carolina, Ohio og West Virginia.

North Carolinas senatsvalg: Republikaneren Ted Budd ventes å vinne gjenvalg til Senatet, men valget mellom ham og demokraten Cheri Beasley regnes som jevnt.

Ohios senatsvalg: Republikaneren J. D. Vance og demokraten Tim Ryan ligger svært jevnt på meningsmålingene. Republikanerne har dette setet i dag.

Klokka 2 (norsk tid)

Valglokalene stenger i Alaska, California, Connecticut, Delaware, Washington D.C., Idaho, Iowa, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Montana, Nebraska, New Jersey, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Tennessee, Utah, Washington og Wisconsin.

Representantenes hus: Her knyttes det særlig spenning til valgene i Alaska, Californias 22. og 27. distrikt, Iowas 3. distrikt, Oregons 5. distrikt, Pennsylvanias 7. distrikt og Rhode Islands 2. distrikt.

Michigans guvernørvalg: Demokraten Gretchen Whitmer ventes å vinne gjenvalg, men valget mellom henne og republikaneren Tudor Dixon regnes som jevnt.

Oregons guvernørvalg: Demokraten Tina Kotek og republikaneren Christine Drazan ligger svært jevnt på meningsmålingene. Demokratene har denne posten i dag.

Pennsylvanias senatsvalg: Demokraten John Fetterman og republikaneren Mehmet Oz ligger svært jevnt på meningsmålingene. Republikanerne har dette setet i dag.

Utahs senatsvalg: Den sittende republikaneren Mike Lee og uavhengige Evan McMullin ligger svært jevnt på meningsmålingene.

Washingtons senatsvalg: Demokraten Patty Murray ligger an til å vinne gjenvalg, men valget mellom henne og republikaneren Tiffany Smiley regnes som svært jevnt.

Wisconsins guvernørvalg: Den sittende demokraten Tony Evers og republikaneren Tim Michels ligger svært jevnt på meningsmålingene.

Wisconsins senatsvalg: Den sittende republikaneren Ron Johnson og demokraten Mandela Barnes ligger svært jevnt på meningsmålingene.

Klokka 3 (norsk tid)

Valglokalene stenger i New York.

Representantenes hus: Her knyttes det særlig spenning til valget i New Yorks 19. distrikt.

(Kilde: fivethirtyeight.com , ballotpedia.com )

---