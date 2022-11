Slik følger du mellomvalget i USA time for time

Tirsdag 8. november er det tid for valg i USA. Mellomvalget i USA – midterm elections – avholdes hvert fjerde år, halvveis i presidentperioden, skriver NTB. I år er valgdagen tirsdag 8. november.

I Kongressen skal det holdes valg til alle de 435 setene i Representantenes hus, samt til 34 av de 100 setene i Senatet.

Valglokalene begynner å stenge klokka 19 østkysttid tirsdag 8. november, som tilsvarer klokka 1 natt til onsdag norsk tid.

Midnatt norsk tid:

Valglokalene stenger i størstedelen av Indiana og Kentucky.

Klokka 1 (norsk tid)

Valglokalene stenger i Florida, Georgia, South Carolina, Vermont, Virginia og øvrige deler av Indiana og Kentucky.

Representantenes hus: Her knyttes særlig spenning til valget i Virginias 2. distrikt.

Floridas senatsvalg: Republikaneren Marco Rubio ventes å vinne gjenvalg til Senatet, men valget mellom ham og demokraten Val Demings regnes som jevnt.

Georgias guvernørvalg: Republikaneren Brian Kemp ventes å vinne gjenvalg, men valget mellom ham og demokraten Stacey Abrams regnes som jevnt.

Georgias senatsvalg: Den sittende demokraten Raphael Warnock og republikaneren Herschel Walker ligger svært jevnt på meningsmålingene.

Klokka 1.30 (norsk tid)

Valglokalene stenger i North Carolina, Ohio og West Virginia.

North Carolinas senatsvalg: Republikaneren Ted Budd ventes å vinne gjenvalg til Senatet, men valget mellom ham og demokraten Cheri Beasley regnes som jevnt.

Ohios senatsvalg: Republikaneren J.D. Vance ventes å vinne dette setet, men han og demokraten Tim Ryan ligger jevnt på meningsmålingene. Republikanerne har dette setet i dag.

Klokka 2 (norsk tid)

Valglokalene stenger i Alabama, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Illinois, Kansas, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Missouri, New Hampshire, New Jersey, North Dakota, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, South Dakota, Tennessee og Texas.

Representantenes hus: Her knyttes særlig spenning til valgene i Pennsylvanias 7. og 17. distrikt, Michigans 3. distrikt, Rhode Islands 2. distrikt og Texas' 15. og 34. distrikt,

Kansas' guvernørvalg: Den sittende demokraten Laura Kelly og republikaneren Derek Schmidt ligger svært jevnt på meningsmålingene.

Michigans guvernørvalg: Demokraten Gretchen Whitmer ventes å vinne gjenvalg, men valget mellom henne og republikaneren Tudor Dixon regnes som jevnt.

New Hampshires senatsvalg: Den sittende demokraten Maggie Hassan og republikaneren Don Bolduc ligger svært jevnt på meningsmålingene.

Oklahomas guvernørvalg: Republikaneren Kevin Stitt ventes å vinne gjenvalg, men valget mellom ham og demokraten Joy Hofmeister regnes som svært jevnt.

Pennsylvanias senatsvalg: Demokraten John Fetterman og republikaneren Mehmet Oz ligger svært jevnt på meningsmålingene. Republikanerne har dette setet i dag.

Klokka 2.30 (norsk tid)

Valglokalene stenger i Arkansas.

Klokka 3 (norsk tid)

Valglokalene stenger i Arizona, Colorado, Iowa, Louisiana, Minnesota, Nebraska, New Mexico, New York, Wisconsin og Wyoming.

Representantenes hus: Her knyttes særlig spenning til valget i New Yorks 19. distrikt.

Arizonas guvernørvalg: Republikaneren Kari Lake og demokraten Katie Hobbs ligger svært jevnt på meningsmålingene. Republikanerne har denne posten i dag.

Arizonas senatsvalg: Demokraten Mark Kelly ventes å vinne gjenvalg til Senatet, men valget mellom ham og republikaneren Blake Masters regnes som svært jevnt.

Wisconsins guvernørvalg: Den sittende demokraten Tony Evers og republikaneren Tim Michels ligger svært jevnt på meningsmålingene.

Wisconsins senatsvalg: Den sittende republikaneren Ron Johnson ventes å vinne gjenvalg til Senatet, men valget mellom ham og demokraten Mandela Barnes regnes som svært jevnt.

Klokka 4 (norsk tid):

Valglokalene stenger i Idaho, Montana, Nevada og Utah.

Representantenes hus: Her knyttes særlig spenning til valget i Nevadas 1. distrikt.

Nevadas guvernørvalg: Den sittende demokraten Steve Sisolak og republikaneren Joe Lombardo ligger svært jevnt på meningsmålingene.

Nevadas senatsvalg: Den sittende demokraten Catherine Cortez Masto og republikaneren Adam Laxalt ligger svært jevnt på meningsmålingene.

Utahs senatsvalg: Den sittende republikaneren Mike Lee og uavhengige Evan McMullin ligger svært jevnt på meningsmålingene.

Klokka 5 (norsk tid):

Valglokalene stenger i California, Oregon og Washington.

Representantenes hus: Her knyttes særlig spenning til valgene i Californias 22. og 27. distrikt og Oregons 5. distrikt.

Oregons guvernørvalg: Demokraten Tina Kotek og republikaneren Christine Drazan ligger svært jevnt på meningsmålingene. Demokratene har denne posten i dag.

Washingtons senatsvalg: Demokraten Patty Murray ligger an til å vinne gjenvalg, men valget mellom henne og republikaneren Tiffany Smiley regnes som svært jevnt.

Klokka 6 (norsk tid):

Valglokalene stenger i Alaska og Hawaii.

Representantenes hus: Her knyttes det særlig spenning til valget i Alaska, som består av én krets.

(Kilde: fivethirtyeight.com, ballotpedia.com) (NTB)

