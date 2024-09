– Altfor mange handler på impuls. Det utnytter butikkene

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

---

Hvem: Rune Kaino Nikolaisen (54)

Hva: Driver nettstedet «Gjerrigknark»

Aktuell: Deler sparetips og har i flere år satt søkelyset på varehandelens «tvilsomme» rabatter og tilbud.

---

Hei gjerrigknark, hvorfor er det over 180.000 som følger deg på Facebook?

– Mange forbrukere er nødt til eller ønsker å spare penger – og da er det jo ekstra kjekt å få både nyttige og morsomme sparetips, enkle konkurranser og ikke minst blundere fra matkjedene i feeden sin.

Ja, for flere av dine innlegg viser åpenbart tvilsomme «tilbud» – som er så åpenbare tvilsomme at vi trekker på smilebåndet. Men vi handler likevel. Hvorfor?

– Matkjedene er flinke til å korrigere når de blir gjort oppmerksomme på ulogiske eller tvilsomme priser og tilbud, men altfor mange handler på impuls – og uten planlegging. Det utnytter butikkene til å lokke mest mulig penger ut av lommebøkene våre.

I hvilke varegrupper blir vi oftest lurt, når det gjelder pristilbud?

– Som forbrukere er vi dessverre for dårlige til å sjekke kilo-, liter- og enhetspriser på sammenlignbare produkter – slik at vi kan velge smartere. Butikkene har blitt flinke til å bruke triggere som gule og røde farger, store plakater og «buzzord» for å lure underbevisstheten vår til å ville kjøpe varer som ikke nødvendigvis er på tilbud.

Forstår. Men hva bør vi som forbrukere gjøre?

– Vi bør bli flinkere til å planlegge hva vi skal handle, gjerne i kombinasjon med middagsplanlegging. Å gå i butikken sulten og uten planlegging er døden for lommeboka. I butikken bør man sjekke prisskilt nøye og ikke minst kvittering i etterkant – det skjer litt for ofte feil fra kjedenes side.

Hvordan merker du responsen på dine innlegg nå i dyrtiden?

– Folk er generelt alltid opptatt av å spare penger, men i dyrtiden er det lettere å oppnå forståelse og respons på sparetips. Har folk mye penger mellom hendene, flyr de også lettere ut – og vice versa.

Les også: Tinder for Bygde-Norge: – De orker ikke mer

Hvordan er ditt personlige mat- og klesbudsjett?

– Fru Gjerrigknark vil umiddelbart si at klesbudsjettet er for lite, men jeg er jo så lite glad i å bruke penger. Kjøper kun det aller nødvendigste av klær og gjerne brukt også. Klesskapet mitt er oversiktlig og kjedelig – akkurat slik jeg vil ha det. Når det gjelder mat, så handler vi så billig som mulig – ofte mange datovarer. Vi har opp gjennom årene testet mange egenmerker og funnet våre favoritter. Har som oftest stålkontroll på handling og skeier sjelden ut – dog med unntak når potetgull eller sjokolade er på tilbud. Vi forsøker å lage så mye mat som mulig fra bunnen av – og gjerne supper og gryteretter med billige og mettende ingredienser. Rester kastes aldri.

Hva har du kjøpt av dyre ting, som åpenbart ikke har blitt delt på din Facebook-side?

– For tre år siden kjøpte vi hus på hjemtraktene mine i Arendal. Selv om jeg var godt fornøyd med prisen, så ville det neppe vært noen «høydare» å fortelle om millioninvesteringen, selv om Oslo- og andre byfolk ville gitt tommel opp for prisen. Det kan sikkert forekomme at jeg kjøper noe vi overhodet ikke burde gjøre, men det går fort i «glemmeboka». Til og med en gjerrigknark kan oppleve sviktende impulskontroll.

Du kaller deg selv influenser. For ti år siden la du lærergjerningen på hylla og satset 100 prosent på Gjerrigknark. Hvor kommer inntekten fra?

– Man blir ikke rik av å være heltidsgjerrigknark. Jeg tar små datajobber i tillegg og tjener ellers til salt i maten med reklame på nettsiden min. For øvrig tjener jeg dårligere nå enn som lærer, men vi klarer oss med lite. Livet er mer enn penger.

Les også: Vil ta ut to ulveflokker (+)

Et godt råd til alle fra Norges mest profilerte gjerrigknark er?

– Det finnes en gnier i oss alle – det gjelder bare å finne den. En krone spart er en krone tjent – både små og store sparetiltak er topp.

Over til våre faste spørsmål, hva gjør deg lykkelig?

– Jeg er lykkelig når været er fint og kona og valpen smiler til meg om morgenen – da blir det en fin dag!

Er det noe du angrer på?

– Livet er for kort til å angre på ting – heldigvis har jeg korttidsminne når det gjelder dårlige avgjørelser. Hver dag er en ny sjanse til å gjøre noe riktig!

Hvilken superkraft skulle du ønske du hadde?

– Teleportering hadde vært kjekt, ikke minst for å spare tid og penger når man skal reise. Også tenk på miljøeffekten da!

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for?

– For en verdig eldreomsorg, uten gjerrige politikere.

Hvilke tre personligheter ville du invitert til middag?

– Tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland, historiker og forfatter Hans Olav Lahlum og Europakommisjonens president Ursula von der Leyen. Interessante mennesker som ville utløst gode samtaler rundt middagsbordet hvor jeg selvsagt serverer vegetarisk mat.

Hvem ville du ha stått fast i heisen med?

– Sir Patrick Stewart, britisk skuespiller mest kjent for sine Shakespeare-roller og ikke minst som kaptein Jean-Luc Picard i Star Trek. Ja, jeg er Star Trek-fan!

Les også: Uføre «Hilde» har spart over 50.000 kroner på matbudsjettet

Les også: – Nordmenn er kvalitetsbevisste, men ikke når det gjelder matvarer