Har lansert Tinder for Bygde-Norge

De vil bo på bygda i Norge.

– Det vi tar for gitt, er ikke sånn for resten av verden. Luftforurensing og klimakrisa gjør at mange vil bort fra heten. De orker ikke mer. Det ble ikke bedre etter pandemien, da folk fikk føle på å sitte inneklemt. Så jeg tror at timingen er overmoden for å få europeerne til bygda i Norge, sier Marion Solheim.

– Det vi tar for gitt, er ikke sånn for resten av verden, sier Marion Solheim. Illustrasjonsfoto fra Utsira, Norges minste kommune. (Vidar Ruud/NPK)

Finn hva som passer best

Hun vet hva hun snakker om. Hun driver nettstedet freysta.com, Tinder for folk som vil flytte til bygda i Norge. De kobler folk til bygder som passer best.

– Tenk Tinder, Finn og Hotels.com – dette er rett og slett en digital matchmaking. Folk kan finne den bygda som passer deres behov og ønsker best, sier Solheim.

– Det finnes så mye bra informasjon om bygdene rundt om i landet, masse lokale nettsider, men det blir som om at alle som selger bilen sin lager sin egen nettside. Derfor tenkte jeg at man kunne samle denne informasjonen og gjøre det lettere for en som sitter en plass i Europa å finne fram til ei bygd i Norge, sier hun.

10 til 20 nye hver dag

Freysta samarbeider med kommuner og bygder i hele Norge. Samarbeidet går begge veier, og kommunene kan få tilgang på mulige tilflyttere gjennom en database over mennesker som vil til ei norsk bygd. Og det er flest europeere som ønsker seg nordover. Hver dag registrerer 10 til 20 mennesker seg i databasen og inneholder nå rundt 300 mennesker. 80 prosent av de besøkende er fra utlandet. Nederland, Hellas, Italia og Spania er landene med flest besøkende.

– Og de har masse kompetanse, og vi får så mange henvendelser fra folk som sier at de har så lyst til å være en del av et lokalsamfunn, å være en positiv del av det, sier Solheim.

Beverly Hills

Siden oppstarten i mai har henvendelsene strømmet på. De har registrert lesere fra 90 land, men av de som vil flytte til Norge er det klart europeere dominerer.

– Vi får mange henvendelser fra barnefamilier spesielt fra Nederland og Belgia. Men vi har henvendelser fra alle slags folk, og jeg synes det er så morsomt at vi også har en Star Wars-skuespiller inne, sier Solheim, som også har registrert bruker fra Beverly Hills i Los Angeles.

Freysta har registrert 45 bygder fra Skarsvåg helt nord i Finnmark til Andabeløy ved Flekkefjord i sør. Men det kan være en vanskelig beslutning å gi opp et urbant liv ute i Europa og flytte til utkanten i Norge. Som på Tinder har noen kommuner lagt opp til date.

– Ja, noen har og noen har prøveprosjekter. Fedje og Vinje har det, og det har jeg veldig tro på. Det er jo ikke sånn at du pakker sekken, flytter på dagen og kjøper et hus du aldri har sett. De fleste vil teste det og kjenne på om det er noe for dem, sier Solheim.

