Tid for å kline igjen

Hvem: Thomas Aasen ( 18 år)

Hva: Russepresident i Russens Hovedstyre i Oslo og Akershus

Hvorfor: Denne uken startet russefeiringa i Oslo.

Har dere starta russefeiringa? Og hvordan feira du ?

– Ja, vi startet i natt faktisk, også startet noen i helga. Jeg var på rulling

Ah, så du er på buss.Hva heter den?

– Den heter Sussebæss

Haha...Fint navn...Mhm og hvordan er det å endelig starte russetida?

– Du, det er kjempedeilig, det blir morsomt å få feira litt.

Men dere er jo et kull som har hatt veldig mye hjemmeskole... kjenner du egentlig de du er på buss med?

– Ja, jo, jeg kjenner jo kullet mitt godt. VI har faktisk vært en del på skolen og. Men det har vært kjipt med så mye hjemmeskole, det har det.

Hva med russeknutene, er de prega av korona?

– Nei, ikke noe særlig. I år tok vi faktisk utgangspunkt i knutene fra før korona, i motsetning til de siste kullene, som har måttet fjerne masse knuter.

Ohlala... Så det er lov å kline med så mange som mulig igjen?

– Ja, det stemmer.

Og dere er ikke redde for at alle får influensa?

– Nei, ikke egentlig.

Lillebroren min var russ i 2020... da husker jeg vi var med på rulling langt ut i sommerferien... Dere ville ikke feire russetida etter endt skoleløp dere og da?

– Nei...Vi hadde en avstemning med alle skolene i Oslo og ble enige om at vi ville ha tilbake den originale feiringa. Det er jeg kjempefornøyd med. Smittesutasjonen er jo mye bedre og, så det ligger bra til rette for en skikkelig fin russefeiring nå

Over til noe helt annet...Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Oj. Det er lenge siden....Det var en jeg leste for 4-5 år siden. To sek, jeg skal sjekke hva den heter...Katakombens hemmelighet av Tom Egeland. Den betydde noe for meg, fordi det var da jeg innså at lesing kunne være gøy.

Aha. Hyggelig...Hva gjør deg lykkelig?

– 19 grader og sol, som det er akkurat nå. Det er helt nydelig. Det gjør meg veldig lykkelig faktisk.

Åh, jeg er HELT enig, det trenger egentlig ikke bli noe varmere...Hvem var din barndomshelt?

– Det første jeg kommer på er...jeg er veldig glad i Messi.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg har en vane med å ta på meg litt for mye ansvar i blant.

Var det sånn du ble russepresident?

– Ja. Neida, jeg syns det er gøy å være russepresident. Men noen ganger tror jeg ting blir lettere enn de blir....

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for?

– Jeg kunne gått i demonstrasjonstog for å fremme likestilling og sånn

Viktig sak... Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Jeg ville stått fast i heisen med broren min, fordi da holder vi ut og har god stemning hele veien.

Er det lillebror eller storebror?

– Tvillingbror faktisk

Oj, så han er russ han og?

– Ja...vi kunne jo tatt med oss soundbox og alt mulig i den heisen

Lyder som en god plan det. God russefeiring da!





