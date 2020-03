Til orientering: Det er totalt 26 dødsfall varslet til Folkehelseinstituttet (FHI) per 30. mars 2020 klokken 09.00. Gjennomsnittsalderen for de døde er 85 år (fra 62 til 95 år). Tallene avviker fra tallene under, fordi nye dødsfall ikke nødvendigvis har blitt varslet om til FHI ennå, eller at nye dødsfall har skjedd etter forrige rapport fra FHI.

32

En eldre person med covid-19-smitte døde 30. mars i Asker. Dette er det tredje koronadødsfallet i kommunen.

Ifølge Budstikka kom meldingen om dødsfallet litt over klokka 14 mandag.

– Vi ble tidligere i dag informert om det tredje dødsfallet i Asker på grunn av covid-19. Det er en eldre person som er gått bort. De pårørende er varslet, sier kommuneoverlege Meera Grepp i Asker.

Dødsfallet er det sjette som er meldt 30. mars.

30 og 31

Søndag 29. mars døde en sykehjemspasient på Romerike, og natt til mandag 30. mars døde en pasient på Akershus universitetssykehus etter koronasmitte.

Det melder Romerikes Blad.

29

En pasient døde på Bærum sykehus 29. mars etter koronasmitte. Dette er det andre koronadødsfallet på Bærum sykehus.

Vestre Viken helseforetak vil verken oppgi omtrentlig alder, kjønn eller hvilken kommune avdøde kommer fra.

– Av personvernhensyn kan vi ikke gi nærmere informasjon rundt pasienten, sier fagdirektør Ulrich Spreng i en pressemelding.

27 og 28

To eldre beboere ved Stener Heyerdahl omsorgssenter i Kristiansand døde søndag 29.mars. Begge var smittet av koronaviruset.

Det bekrefter ordfører Jan Oddvar Skisland overfor Fædrelandsvennen.

Dermed er i alt tre personer døde etter smitte av korona i Kristiansand. Alle tre har vært beboere på sykehjem. Det første dødsfallet skjedde 28. mars på Ternevig omsorgssenter.

Stener Heyerdahl har i likhet med andre sykehjem i Kristiansand vært stengt for besøk av familie og pårørende siden 13. mars.

26

En pasient som var smittet av koronaviruset, døde på Diakonhjemmet sykehus i Oslo.

– Vi kan bekrefte at en koronasmittet pasient døde. Av hensyn til personvernet kan vi ikke kommentere saken ytterligere, sier kommunikasjonssjef Pernille Lønne Mørkhagen ved Diakonhjemmet sykehus til VG.

25

Bergen kommune melder at en beboer ved et sykehjem i Bergen er død som følge av koronavirus.

I pressemeldingen står det at Bergen kommune 29. mars fikk den triste meldingen om at en beboer på Gullstøltunet sykehjem er død som følge av koronavirus.

24

En eldre mann i Ullensaker døde i sitt eget hjem. Kommunen opplyser 29. mars at dødsfallet er knyttet til koronaviruset.

I en pressemelding opplyser kommunen at han ble testet etter sin død, skriver Romerikes Blad.

Kommunikasjonssjef Siri Wolland i Ullensaker kommune opplyser at de ansatte i hjemmesykepleien som har vært i kontakt med mannen de siste dagene er satt i karantene.

23

En eldre person som var smittet av koronaviruset, døde 27. mars på Ternevig omsorgssenter i Kristiansand.

Det er det første registrerte koronadødsfallet i Kristiansand, skriver kommunen i en pressemelding.

– Vi tenker først på etterlatte, og ventet samtidig at kommunens første dødsfall av en person som er smittet med korona, snart ville komme, sier ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap).

Kommunen skriver at de ikke kan opplyse om den eldre beboerens generelle helsetilstand forut for koronasmitten, annet enn at det er andre forhold som gjorde at beboeren hadde opphold på sykehjem.

– Smitten på Ternevig ble oppdaget tidligere denne uka, og det har vært jobbet godt og systematisk med isolering, testing og informasjon, sier kommuneoverlege Dagfinn Haarr.

22

En kvinne på over 90 år som var smittet av koronaviruset, døde 28. mars på Strømsø sykehjem i Drammen.

Kvinnen hadde underliggende sykdommer, skriver Drammen kommune i en pressemelding.

Kommunalsjef Trine Aas opplyser at kvinnen var innlagt på isolasjonsavdelingen ved Strømsø sykehjem, som er tilrettelagt for koronasmittede, i noen dager før hun døde.

Ordfører Monica Myrvold Berg (Ap) er orientert om dødsfallet og uttrykker sin dypeste medfølelse med de pårørende.

Hun påpeker at dødsfallet er en påminnelse om alvoret i situasjonen vi nå står oppe i, og at det er viktig at vi alle gjør det vi kan for å begrense smittespredningen.

– Vi har vært forberedt på at det kunne komme dødsfall også i Drammen som følge av koronautbruddet. Vi har sett det skje i andre norske byer og i stort omfang i andre land. Men det er like fullt veldig beklagelig når det er noen med koronasmitte som mister livet, sier Berg.

21

En eldre koronapasient døde 28. mars på Sykehuset Telemark. Dette er det første registrerte koronadødsfallet i Telemark og Vestfold fylke.

Det melder Sykehuset Telemark i en pressemelding.

De opplyser samtidig at de ikke vil gi noen flere opplysninger om den døde, på grunn av personvernet og av hensyn til de pårørende.

– Ved Sykehuset Telemark er det tre pasienter som er innlagt med koronasmitte lørdag 28. mars, skriver sykehuset.

De opplyser samtidig at sju ansatte har testet positivt for viruset.

20

En mann i 60-årene med påvist koronasmitte døde 27. mars på Kalnes sykehus i Sarpsborg.

Ifølge Moss Dagblad er avdøde en mann i 60-årene fra Moss. Han skal ha vært i risikogruppen.

Dødsfallet er det andre knyttet til koronaviruset som Moss opplever på to dager. 26. mars døde en kvinne i 80-årene på Orkerød sykehjem. Mannen som døde fredag, var ikke beboer på sykehjemmet.

Den avdøde mannen er den første med påvist koronasmitte som har dødd på Kalnes sykehus.

19

En pasient som var innlagt med covid-19-symptomer, døde på Oslo universitetssykehus 27. mars.

Dødsfallet er det fjerde ved sykehuset relatert til pandemien.

– Vi kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om den avdøde, skriver sykehuset på Twitter.

17 og 18

To beboere ved sykehjem i Oslo er døde etter å ha fått påvist koronaviruset, melder Aftenposten.

En beboer ved Økernhjemmet i Oslo, som døde helgen i uke 12, testet positivt for koronaviruset.

En beboer på Oppsalhjemmet, som tidligere hadde testet positivt for viruset, døde 27. mars. Begge to døde på institusjonene der de bodde, og alle de pårørende er varslet.

16

En koronasmittet kvinne døde 26. mars på Drammen sykehus, opplyser familien til Drammens Tidende.

Helseforetaket Vestre Viken ønsker overfor avisa ikke å uttale seg om dødsfallet.

15

En koronasmittet kvinne som var bosatt på Orkerød sykehjem i Moss, er død.

– Våre tanker går til de etterlatte, sier ordfører Hanne Tollerud, som mottok meldingen om dødsfallet torsdag kveld.

Kvinnen ble utskrevet fra Sykehuset Østfold 19. mars og oppholdt seg på sykehjemmet fram til 25. mars, ifølge kommunen. Hun døde 26. mars, samme dag som hun fikk påvist smitte.

14

En eldre pasient med covid-19-sykdom døde 24. mars i Nord-Aurdal kommune i Innlandet.

– Det er en eldre pasient som har dødd, forteller kommunedirektør Kristian Damstuen til VG.

Kommunen kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om pasienten.

13

En eldre mann innlagt på sykehus i Tromsø med covid-19-smitte, døde natt til 25. mars. Han hadde en alvorlig, underliggende sykdom, opplyser sykehuset.

Pasienten var den første som ble innlagt ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø.

– Av hensyn til de pårørende og personvernet vil ytterligere informasjon ikke bli gitt, opplyser kommunikasjonsrådgiver Jørn Resvoll i en e-post.

12

En 72 år gammel mann i Tromsø er død etter å ha blitt smittet med koronaviruset.

Mannen døde i sitt eget hjem 23. mars, opplyste kommunen på en pressekonferanse.

Pårørende ringte ambulansen, som rykket ut.

– Ambulanse ble tilkalt, og han døde med ambulansepersonell til stede. Livet hans sto ikke til å redde, sa kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen på pressekonferansen.

Dette er den første koronasmittede personen som dør i Nord-Norge.

Mannen hadde en underliggende sykdom, ifølge sjef for akuttmedisinsk klinikk John Mathiesen ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Av hensyn til personvernet og de pårørende vil de ikke gi nærmere detaljer.

11

En eldre koronapasient på Haukeland universitetssjukehus døde 23. mars. Det er det første utenfor østlandsområdet.

Haukeland universitetssjukehus sier at de av personvernhensyn ikke vil gi opplysninger kjønn eller alder på avdøde utover at det dreier seg om en eldre person.

8, 9 og 10

23. mars ble det kjent at to personer har dødd av koronaviruset på Ahus, og én person har dødd av viruset på Oslo universitetssykehus.

– Det er til sammen to personer som har dødd på Ahus, etter å ha blitt smittet av koronavirus, sier sykehusdirektør Øystein Mæland.

Et av dødsfallene skjedde søndag, opplyser sykehuset til NTB. Avdøde hadde hjemstedskommune i Nordre Follo.

På en pressekonferanse 23. mars ble det opplyst at en pasient hadde dødd på Oslo universitetssykehus som følge av viruset i løpet av dagen.

7

En beboer på Hovseterhjemmet i Oslo som i helgen uke 11 ble bekreftet smittet med koronavirus, døde torsdag 19. mars.

Det opplyser Sykehjemsetaten i Oslo i en pressemelding.

Sykehjemsetaten opplyser samtidig at tre beboere på Ellingsrudhjemmet er bekreftet smittet. En av disse døde før smitten ble bekreftet.

4, 5 og 6

Tre eldre pasienter med covid-19 døde onsdag 18. mars.

En av dem som er døde av viruset kommer fra Lillestrøm, én var bosatt i Ringsaker, mens den tredje var innlagt på Bærum sykehus.

Det bekreftet Vestre Viken helseforetak i en pressemelding, ifølge Budstikka.

– Av personvernhensyn kan vi ikke gi nærmere informasjon rundt pasienten. Vi ønsker å uttrykke vår medfølelse til de pårørende, sier fagdirektør Ulrich Spreng i en pressemelding fra helseforetaket

Dødsfallet som først ble meldt, var en pasient på sykehjemmet Skedsmotun bo- og behandlingssenter i Lillestrøm kommune.

Åtte personer ved bo- og behandlingssenteret ble tirsdag 17. mars bekreftet smittet av viruset.

– Min første reaksjon er dyp medfølelse med de etterlatte. Vi bøyer hodet i sorg og respekt for den som er gått bort og de nærmeste pårørende, sier Lillestrøm-ordfører Jørgen Vik (Ap).

Senere 18. mars sendte Ringsaker kommune ut en pressemelding hvor de bekreftet at en eldre pasient på en institusjon i kommunen er død som følge av covid-19.

I en pressemelding til Ringsaker Blad uttrykker Ringsaker-ordfører Anita Ihle Steen (Ap) sin dypeste medfølelse med de pårørende.

– Mine tanker går til de som nå har mistet en av sine nærmeste, sier ordføreren.

3

En beboer på Ellingsrudhjemmet i Oslo er død etter at ha blitt koronasmittet. Dødsfallet ble kjent 14. mars.

Beboeren døde tidligere i uken, og Oslo kommune har nå fått bekreftet at vedkommende var smittet, opplyser Sykehjemsetaten til NTB.

– Det arbeides for å avgrense smitten og ivareta beboere, pårørende og medarbeidere, opplyser etaten.

2

Det andre dødsfallet kom natt til lørdag 14. mars og ble kjent lørdag ettermiddag.

Dette rammet også en eldre person og skjedde også på Oslo universitetssykehus, som det første. Heller ikke i dette tilfellet er noen detaljer om vedkommende kjent.

1

Torsdag 12. mars ble det første koronadødsfallet i Norge bekreftet, opplyser statsminister Erna Solberg (H).

– Vi har nå i kveld fått vite at det første dødsfallet har skjedd på grunn av covid-19, et eldre menneske, som har vært syk, og som da altså har dødd. Og dette er jo grunnen til at vi tar så inngripende tiltak, sa Solberg på direkten på NRK Dagsrevyen.

– Det er mange av oss som har sykdommer, som er sårbare, og som ikke vil tåle det en så hard sykdom som dette kan gi hos enkelte. Vi må i solidaritet med disse sørge for at vi forsøker å bekjempe dette viruset så godt som mulig, sa Solberg.

Pasienten var innlagt ved Oslo universitetssykehus (OUS). Det dreier seg om en eldre pasient, men sykehuset kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere opplysninger, skriver OUS på Twitter torsdag kveld.

Helseminister Bent Høie (H) uttrykte torsdag sin medfølelse med dem som er rammet.

– Jeg har den største medfølelse med dem som i dag har mistet en av sine. Vi har fått det første dødsfallet i Norge som en følge av koronaviruset, og vi kommer beklageligvis til å oppleve flere, slår Høie fast i en kommentar til NTB.