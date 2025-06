Trump mener Iran-krigen er over, men at Putin kan ha ambisjoner utover Ukraina

– Fantastiske ting har blitt oppnådd under toppmøtet. Jeg har lyttet til mange flotte taler fra lederne fra mange flotte land, sa Trump, som var dypt imponert over å se samarbeidet mellom europeiske ledere.

– Jeg drar herfra litt annerledes enn da jeg kom. Jeg har sett lederne rundt bordet en etter en vise utrolig kjærlighet for sine land. Men de trenger USA ved sin side. Og vi skal hjelpe dem med å beskytte sine land.

Han sa at hovedfokuset var å få medlemsland til å ta en større del av regningen for forsvaret av Europa, og at det er noe han har vært med på å oppnå de siste månedene.

Tror Russland kan fortsette

Annonse

Trump sa at det er mulig at Putin har ambisjoner om å ta ytterligere territorier i tillegg til Ukraina.

Han sa også at Putin hadde tilbudt sin hjelp mot Iran før USA angrep de iranske atomanleggene, men at han svarte den russiske presidenten med at han heller kom til å trenge hjelp med ham.

Mener Iran-krigen er over

Krigen mellom Israel og Iran er slutt, slo Trump fast.

Annonse

Han hevdet også at Iran ikke fikk flyttet beholdningen av anriket uran før de amerikanske luftangrepene. Tidligere har det vært meldt at Iran trolig fikk flyttet uranet.

Han gjentok også at de iranske atomanleggene ble fullstendig ødelagt. Tidligere onsdag har Iran også sagt at det er skader på anleggene. Tidligere etterretningsinformasjon har tydet på at det ikke har vært så omfattende skader som USA har hevdet.

USAs president Donald Trump takket etter Nato-toppmøtet i Haag onsdag ettermiddag. Foto: Alex Brandon / AP / NTB

Han sa også at USA skal ha møter med Iran neste uke.

– Jeg bryr meg ikke om vi får en avtale eller ei med Iran. Men vi skal ha et møte med dem neste uke, sa han.

Annonse

Kommenterte Ukraina

– Vi har en grusom situasjon med Russland og Ukraina, og forhåpentligvis kommer vi til å løse det, sa Trump.

Han oppfordrer medlemslandene til å kjøpe militærmateriell med de ekstra forpliktelsene til forbruk.

– Kjøp amerikansk. Vi har de beste våpnene, sa han på en pressekonferanse etter Nato-toppmøtet i Haag onsdag.

Annonse

Samtidig sa han at han ville se om han fikk gjort tilgjengelig det etterspurte luftvernsystemet Patriot til Ukraina.

– Det er viktig at de økte midlene til forsvar går til våpen og ikke til byråkrati.

Bekrefter artikkel 5

Trump sa også at han forplikter seg til alliansens artikkel 5 om gjensidig forsvar blant Nato-medlemslandene.

Annonse

Onsdag ettermiddag vedtok Nato-landene å bruke 5 prosent av bruttonasjonalprodukt på forsvar, men det ble gitt et unntak til Spania, som lenge har protestert mot målet.

– Spania er fryktelig. De er det eneste landet som nekter å betale 5 prosent, sa Trump.

Han truet Spania med dobbel toll på vareimport til USA siden de ikke har gått med på prosentmålet, og at han kom til å forhandle tollavtalen med Spania personlig.

Trump ville ikke ta hele æren for 5-prosentmålet, men la likevel til at «jeg tror jeg fikk det til», til latter fra salen, da han møtte verdenspressen i etterkant av toppmøtet.

Annonse

(©NTB)