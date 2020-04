– Vi har en liten økning av smitte hver eneste dag. Samtidig er vi over i en fase hvor flere og flere medarbeidere nå blir erklært friske etter å ha vært smittet. Og flere og flere institusjoner blir erklært smittefire.

Det forteller avdelingsdirektør Henrik Mevold i Sykehjemsetaten i Oslo kommune til Dagsavisen. I en pressemelding onsdag kveld går etaten ut med de harde faktaene fra Oslo-sykehjemmene:

13 institusjoner har beboere som er koronasyke.

932 beboere og pasienter er smittet, av 4100 totalt.

77 beboere har fått påvist smitte.

19 er døde.

1634 ansatte er testet, av 10.000 totalt.

132 av dem har fått påvist smitte.

247 ansatte er i karantene.

Det er også iverksatt flere inngripende tiltak. Alle som får symptomer på luftveisinfeksjoner testes. Dagsentre er stengt. Det er restriksjoner på jobbing på tvers mellom sykehjemmene, og aktiv smittesporing ved påvist koronasmitte. I tillegg er det som kjent ikke mulig å besøke beboere lenger.

– Vi har jo besøksforbud, men vi tilrettelegger jo besøk hvis situasjonen tilsier det. Hvis beboere er i den siste fasen i livet, så får pårørende komme på besøk, sier Mevold.

– Mange beboere forstår ikke hvorfor de må være på rommet sitt og hvorfor de ansatte går med smittevernutstyr. Det er en krevende hverdag for dem. Det er nytt for oss alle, sier han.

Kan vare lenge

– Hvor lenge tror dere at dette skal vare?

– Alt tyder jo på at dette kommer til å vare lenge. Dette er inngripende tiltak, men nødvendig for å redusere spredning på institusjonene. Besøksforbud er jo et nasjonalt vedtak, legger Mevold til.

Likevel påpeker han at det ikke er uvanlig at folk dør på Oslos sykehjem. Det er de ansatte vant med å håndtere.

– På sykehjemmene i Oslo bor folk i underkant av to år av livet sitt. Hver eneste måned hvert eneste år dør det 120 beboere. Det er en god og åpen dialog om disse tingene, sier han.

Opprettet ny institusjon

Til vanlig driver Sykehjemsetaten bare med sykehjem, men nå har de også opprettet en helt ny institusjon som en del av koronaberedskapen. Institusjonen skal være på Solvang Helsehus på Teisen i Oslo, og ha plass til 117 korona-smittede.

Til sammen skal Oslo kommune kunne ta imot inntil 500 pasienter for å avlaste sykehusene.

– Det er ikke et sykehus, ikke et sykehjem og ikke et helsehus. Det vi har kalt det er «Oslo kommunes behandlingsenhet for hjemmeboende covid 19-smittede». Så får vi se hvordan vi kan navngi det bedre etter hvert, forteller Henrik Mevold.

