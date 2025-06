– Vi er bekymret for utviklingen vi ser nå.

Det sier statssekretær Tom Kalsås (Ap) i Samferdselsdepartementet til Dagsavisen. Han sikter til de høye skadetallene med elsparkesykkel i Oslo denne våren.

– Det er litt for tidlig å konkludere med hva som er årsaken for økningen vi ser. Vi henter inn data på de ulykkene som skjer for å få mest mulig informasjon for å kunne vurdere hva som er de rette tiltakene, sier han.