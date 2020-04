Fjerde koronadødsfall på Orkerød sykehjem

Mandag melder Moss kommune at nok en beboer ved Orkerød sykehjem har dødd som følge av koronaviruset.

Den avdøde er en mann i 80-årene.

Dette er det fjerde dødsfallet knyttet til viruset så langt på sykehjemmet.

– Beboeren døde på sykehjemmet i dag tidlig, og våre tanker er hos de etterlatte og pårørende, sier ordfører Hanne Tollerud.

– En vanskelig tid

Kommuneoverlege Kristian Krogshus kaller situasjonen på Orkerød for krevende.

– Vi vet at Orkerød sykehjem er i en krevende situasjon og at det for beboere, pårørende og ansatte nå er en vanskelig tid. Det er jobbet mye med smittevern ved Orkerød, men det er dessverre slik at mange har blitt smittet og vi vet at risikoen for alvorlig sykdom er stor hos sykehjemsbeboere, sier han.

Totalt fem personer fra Moss har dødd som følge av koronaviruset. Den eneste som ikke var beboer på Orkerød sykehjem, var en mann i begynnelsen av 60-årene som døde på Sykehuset Østfold.

Det siste døgnet er det ikke påvist ytterligere smitte i Moss. Antall innbyggere i kommunen som har fått påvist smitte er dermed fortsatt 91.

Her kan du se utviklingen etter det første bekrefte smittetilfellet 9. mars:

