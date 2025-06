– Verken Iran eller Israel kommer til å gå ut med det

Et ballistisk missil undersøkes på bakken nord i Israel. Bildet ble tatt 18. juni. Foto: Gil Eliyahu / Reuters / NTB

Etter at Israel angrep Iran 13. juni, og partene angrep hverandre tungt i tiden etter dette, kulminerte situasjonen i at USA gikk til angrep mot iranske atomanlegg natt til søndag. Tirsdag kunngjorde Donald Trump en våpenhvile mellom Iran og Israel.

Både Israel og Iran anklaget hverandre tidlig for å bryte våpenhvilen, og Trump sa også at begge land hadde brutt den. Likevel sto han tirsdag fast ved at den hadde tredd i kraft.

Men hvordan våpenlagrene til Israel og Iran er blitt påvirket av konflikten, er vanskelig å si, mener eksperter.