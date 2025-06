Ordførerkandidaten som utfordrer Trump

Mamdani ble annonsert som vinner av Demokratenes nominasjon til ordfører etter et tett utvalg i byens ordførerprimærvalg for å velge en etterfølger til ordfører Eric Adams, som stiller til gjenvalg på en uavhengig liste. Foto: Michael M. Santiago/NTB

— Dette er et autoritært regime som har sendt maskerte menn i umerkede biler for å arrestere og fjerne så mange innvandrere som de kan finne, og alle som står i veien for dem, sa Zohran Mamdani til The Guardian en uke før han vant primærvalget i New York City.



Natt til onsdag erklærte den 33-årige ordførerkandidaten seier. Han er sosialist, immigrant og støtter åpent palestinerne. Tre ting Donald Trump forakter.

Vinner han i november, havner han i fronten mot Trumps massedeportasjoner. Det kan få stor betydning, spør du statsviter ved Høgskulen på Vestlandet, Hilmar Mjelde.