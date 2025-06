Trangt i trafikken

Det gjelder både de vi kan leie, og de private vi kan eie, og kjøre ekstra fort på. Skadeomfanget er skremmende stort, og kan ikke fortsette. Bare i hovedstaden melder skadelegevakten om kraftig økning i elsparkesykkel-ulykker. I mai ble det registrert 216 skader. I perioden januar til april var skadetallene på 211, nesten tredoblet sammenlignet med 2024.

Ansvaret for skader ligger på individer som tar for store sjanser i et trangt trafikkbilde. Men det ligger også hos myndigheter som tillater fremkomstmidler i gatene våre det strengt tatt ikke er plass til, på en trygg og god måte.

På få år har trafikkbildet endret seg dramatisk, og særlig i byene er dette åpenbart.