Sju israelske soldater og 79 palestinere drept i Gaza

Heldige palestinere har skaffet seg sekker med mat på et av sentrene som Israel og USA driver i Gaza. Men sentrene har langt fra nok til hele befolkningen. Abdel Kareem Hana / AP / NTB

De sju soldatene ble drept da en palestiner greide å feste en bombe på deres pansrede kjøretøy i Khan Younis.

Av de 79 palestinerne som ble drept, var det 33 mennesker som forsøkte å skaffe seg mat ved et av utdelingssentrene som Israel og USA driver i Gaza.

Vitner og hjelpearbeidere sier at israelske styrker jevnlig åpner ild på grupper av desperate mennesker som forsøker å nå fram til sentrene. Flere hundre er drept i slike episoder så langt.

Over 860 israelske soldater er drept siden Gaza-krigen startet, hvorav over 400 i kamp i Gaza. I samme periode er over 56.000 palestinere drept i Gaza, flertallet kvinner og barn, mens israelske blokader og militære operasjoner har drevet hele befolkningen i Gaza til randen av hungersnød.