I løpet av det siste døgnet er det blitt kjent at ytterligere en beboer ved et av kommunens sykehjem som var smittet av koronaviruset, er død. Vedkommende var en eldre mann som bodde på Fredholt bo- og servicesenter, opplyser kommunen i sin daglige oppdatering til mediene.

Det er nå elleve personer bosatt i Drammen kommune som er døde etter å ha blitt smittet av koronavirus.

– Jeg kondolerer til de etterlatte og føler med dem som nå har mistet en av sine kjære, sier ordfører Monica Myrvold Berg.

LES OGSÅ: Tre nye smittede i Drammen

Nytt smittetilfelle på Saniteten

Videre opplyser kommunen at to personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte det siste døgnet.

– Én av dem som nå har fått påvist smitte er nærkontakt av et tidligere kjent tilfelle. Det har foreløpig ikke har vært mulig å fastslå sikker smittevei for den andre smittede. Den ene er ansatt ved Saniteten bo- og servicesenter. Vedkommende har vært i karantene i forbindelse med tidligere påvist smitte på sykehjemmet, opplyser kommunen.

Etter noen dager med relativt mange påviste tilfeller rundt månedsskiftet, er det påvist få tilfeller med smitte i Drammen kommune de siste dagene.

– En stor andel av de påviste tilfellene gjelder beboere og ansatte ved kommunens sykehjem. Ettersom de nasjonale kriteriene for testing prioriterer testing av disse gruppene, er det naturlig at mange av de påviste tilfellene av smitte finnes blant nettopp beboere og ansatte ved sykehjemmene, sier virksomhetsleder Madli Indseth og fortsetter:

– Folkehelseinstituttet anslår at om lag 40% av dem som er smittet med koronavirus i befolkningen nasjonalt er diagnostisert. Det innebærer at det fortsatt er viktig å følge rådene fra nasjonale myndigheter om god håndhygiene, hoste eller nyse i et papirhåndkle eller albuekroken og at vi er flinke til å holde avstand til hverandre, sier hun.

Det er nå totalt påvist 153 tilfeller av koronasmitte i Drammen.

LES OGSÅ: Mann siktet for drapsforsøk på faren i Drammen