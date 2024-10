Oljepionerer hengt ut på NRK: – Jeg brøt helt sammen

Under fredagens humorprogram Nytt på nytt ble det faktum at regjeringen ikke har satt av en eneste krone til oljepionerene i neste års statsbudsjett diskutert.

Mange av dem som jobbet i oljeindustrien på 60-, 70- og 80-tallet har fått alvorlige helseplager som en direkte konsekvens av jobben, noe de har forsøkt å kreve erstatning for.

Disse helseplagene ble gjenstand for vitsing under fredagens humorshow.

– Oljepionerene er, tro det eller ei, av den oppfatning at null er lavt. Men hva vet de? De mangler jo halve hjernen etter å ha mer eller mindre drukket opp hele oljefeltet og sokkelen der ute, så vi kan ikke høre på dem, sier komiker Johan Golden i programmet.

Programleder Bård Tufte Johansen nevner dessuten at mange av oljepionerene sliter med hukommelsestap, og spør dermed finansminister og gjest Trygve Slagsvold Vedum (Sp) om det ikke er litt fristende å si at de allerede har fått erstatning.

På gråten

Bjarne Kapstad er en av oljepionerene som har slitt med yrkesskader og som har engasjert seg i kampen for at staten skal utbetale erstatninger.

Et bilde av Kapstad fra en NRK-artikkel ble brukt i Nytt på nytt for å illustrere saken. Mens programmet pågikk, satt han hjemme og koste seg med litt mat og vin. Så begynte tekstmeldingene å tikke inn.

Da han skrur på TV-en, ser han innslaget selv og får sjokk.

Mange av oljepionerene er blitt alvorlig syke etter å ha jobbet i oljeindustrien. (Statoil/ANB (ill. foto))

– Jeg brøt helt sammen. Jeg har aldri blitt kjørt så langt ned i bakken før. Det var helt forferdelig. Jeg er en svær mann, men da kom tårene, forteller Kapstad til Dagsavisen.

– Det her er helt lavmål, legger han til.

Han forteller videre at han har blitt kontaktet av en rekke andre oljepionerer som er av samme oppfatning. Ifølge Kapstad akter datteren hans å klage innslaget inn til Kringkastingsrådet. Hun har allerede sendt en e-post til NRK, som Dagsavisen har sett, der hun klager på innslaget og ber om en offentlig beklagelse.

Les NRKs svar på kritikken lenger ned i saken.

Gjenkjent av helseplager

Golden nevner i programmet at en oljearbeider knakk ryggen etter at stoffer og kjemikalier hadde spist opp skjelettet. Han ble seks centimeter kortere og fikk beinmargskreft og nyresvikt.

– Alle vet at det er meg, forteller Tord Lillehavn til Dagsavisen.

Han mener NRK kunne tatt en telefon til ham og informert om at det ville komme et innslag i programmet om ham.

Samtidig forteller han at etter å ha sett programmet selv, så tenker han at mesteparten av kritikken og harseleringen rettes mot regjeringen og ikke oljepionerene. Det hjelper. Likevel er han ikke imponert.

– Jeg synes dette var lavmål. Man harselerer ikke med syke folk, sier han.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum lo godt av kommentaren til NRK-profil Live Nelvik, som lurte på hvordan statsråden kunne si nei til oljepionerer når hun selv ikke klarer å si nei til frivillige organisasjoner og andre som ringer på dørklokka hennes. Her med medpanelist Isalill Kolpus. (Skjermdump / NRK)

Lo av mangel på erstatningspenger

Finansminister Vedum får også kritikk av de to tidligere oljearbeiderne. Begge føler seg latterliggjort av statsråden.

– Det der er egentlig et veldig alvorlig tema. Dette er hverdagshelter som har gjort veldig mye for oss, sier Vedum i programmet.

Men da Live Nelvik, den andre gjesten under fredagens program, spør Vedum om hvordan han klarer å si nei til oljepionerer når hun selv ikke engang klarer å si nei til dørselgere, bryter statsråden ut i latter.

– Vedum er en fjott som sitter der og ler. Det gjør han uansett hvor alvorlig en sak er, sier Lillehavn.

Dagsavisen har forelagt Vedum kritikken, via hans pressetalsperson og statssekretær Skjalg Fjellheim, og blant annet spurt om det er riktig av en finansminister å le av at oljepionerer ikke får tildelt erstatningspenger i et statsbudsjett.

– Det kan noen ganger være utfordrende å være med i et humorprogram med politisk satire, der det også er meningen at deltakerne skal le, sier Fjellheim.

– Finansministeren anerkjenner den store innsatsen de har gjort for Norge, og han sa også klart i sendingen at dette er et alvorlig tema, legger statssekretæren til.

NRK brukte et bilde av Bjarne Kapstad for å illustrere saken under humorprogrammet. Kapstad forteller at han ble kontaktet av en rekke bekjente da de så det. (Skjermdump / NRK)

– Satiriske virkemidler

Kjetil Kooyman, prosjektleder for Nytt på nytt, forsvarer innslaget og mener det hører hjemme i en satirisk oppsummering av ukas viktigste saker.

– Vi i Nytt på nytt mener det er god grunn til å kritisere regjeringen for at det var satt av null kroner til erstatningsordning for oljepionerene, og det gjør vi med våre satiriske virkemidler, sier han til Dagsavisen.

Han forsvarer også bruken av bildet av Bjarne Kapstad for å illustrere saken, samt å nevne Lillehavns identifiserbare skader og helseplager.

– Vi tror det var viktig å vise fram et bilde av en nyhetsartikkel om temaet, for at seerne skulle skjønne at det faktisk er en ekte nyhet fra denne uka. Vi mener også saken ble tydeligere av å beskrive helseskadene, som står i grell kontrast til den manglende kompensasjonsordningen, sier Kooyman.

---

Oljepionerer

400 oljepionerer venter på å få utbetalt kompensasjon for helseskadene de ble påført av den jobben de har gjort for Norges oljerikdom.

Dagsavisen har fortalt historiene til flere av oljepionerene:

Hans Marwoll har fått uhelbredelig beinmargskreft etter å ha pustet inn en cocktail av farlige stoffer.

Bjarne Kapstad har fått hjerneskade og alvorlig kognitiv svikt. Tord Lillehavn har fått beinmargskreft.

Josef Heng er blitt totalt pleietrengende etter å ha pustet inn farlige kjemikalier, og bor på sykehjem i en alder av 69 år.

20. juni instruerte Stortinget regjeringen om å få fortgang i utbetalingene.

En FN-rapport fra 2021 sier at det kjemiske stoffet Benzen, som finnes naturlig i olje og gass, er langt farligere enn antatt, og er svært kreftfremkallende.

Politikertopper kaster seg inn i kampen for oljepionerene

Forskere: Asbest kan føre til sjelden krefttype hos oljepionerene

---

